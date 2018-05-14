İzmir'deki Afro-Türkler, Dana Bayramı'nı kutladılar

İzmir'de yaşayan Afrika kökenli Türkiyelilerin geleneksel Dana Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.

İzmir’de yaşayan Afrika kökenlilerin kutladığı Dana Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 12’ncisi düzenlenen kutlamalar kapsamında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilen ‘Dana Korteji’ yoğun ilgi gördü.

12. Uluslararası Dana Bayramı kutlamaları dün Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan ‘Hayatın içinden Afro-Türkler’ sergisiyle başladı. Daha sonra Afrika’dan Anadolu’ya başlıklı panel gerçekleştirildi. Yönlendiriciliğini Dr. Şebnem Sençerman’ın yaptığı panelde Antropolog Prof. Dr. Mahir Şaul, Tarih Doktoru Faruk Türközü ve Tarihçi Ali Özçelik konuştu. Etkinlikler kapsamında bir de kitap sunumu yapıldı. Tarihçi Prof. Dr. Nikki Brown’un Kenya’dan İstanbul’a Kölekıyısı adlı kitabı tanıtıldı. Afro-Türk Perküsyon Grubu tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Turgay Karasolak Zeybek Gösterisi ile kutlamalara renk kattı.

ALSANCAK SOKAKLARINDA AFRİKA RÜZGARI

Dana Bayramı kutlamalarının olmazsa olmazı olan Dana Korteji ise her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM binası önünden başlayan yürüyüş Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar sürdü. Korteje Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir’de yaşayan Afro-Türklerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Afro-Türklerin kendilerine özgü danslarıyla yaptıkları yürüyüş büyük ilgi gördü. Temsili ‘dana’ ile yapılan yürüyüş çevredekiler tarafından görüntülendi.

Fotoğraf: Konak Belediyesi Basın Bülteni

BAYRAMLARI BİRLİKTE KUTLAYALIM

Kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dana Bayramı’nın İzmir’in tarihi zenginliğinde iz bırakan önemli olaylardan biri olduğunu söyledi. Pekdaş, “Bu zenginliklerin unutulmaması gerekiyor. Geçmişimizi geleceğe sağlam bir şekilde aktarmak için bu farklılıkları korumak, İzmirlilik kimliğini, İzmirlilik kültürünü hep yaşatmak zorundayız. Bu bir özgürlük çabası da aynı zamanda. Bu zenginliklerin yaşaması bizi geleceğe taşıyor diye düşünüyoruz” dedi.

Konuşmasında farklı kültürlerde de olsa bayramların güzelliklerin habercisi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Bizi körelten, bizi fakirleştiren bu gidişe tamam demek ve bu tamamın üstüne yeni bir bereket ve yeni bir uyanışın gelmesini sağlamak bu bayramları birlikte kutlamakla mümkün. Bu bayramları birlikte kutlayarak, Türkiye’nin mutsuzluğuna ‘tamam’ diyerek, bu ülkeye huzuru ve mutluluğu böylece gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

DANA BAYRAMI NEDİR?

İzmir’de yaşayan Afrika kökenli Türkiyelilerin kültüründe yer alan ‘Dana Bayramı’ 1800’lerden, 1920’lerin sonuna kadar kutlandı. Daha önce üç hafta süren kutlamalarda godyaların (Afrika topluluğu ileri gelenleri) topladığı parayla dana alınır ve mayıs ayının ilk cumartesi kurban edilirdi. 2006 yılından itibaren Afro-Türk Derneği tarafından kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla ‘Dana Bayramı Festivali’ adıyla gerçekleşen kutlamalar 2 gün sürüyor ve artık kurban kesilmiyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:27

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