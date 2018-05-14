Seçim bildirgesini açıklayan Akşener: Parlamenter sisteme döneceğiz

İYİ Partinin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin yol haritasını açıkladı. Akşener, “İlk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. OHAL’i, YÖK’ü kaldıracağız. Parlamenter sisteme dönüş için bir geçiş süreci planlamaktayız” dedi.

Akşener, seçim manifestosunu Ankara Congresium Kongre Merkezinde düzenlenen kitlesel toplantıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda, Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın açılış konuşmasının ardından illere canlı yayınla bağlanılarak, programa katılamayanların selamları alındı.

Daha sonra Akşener kürsüye gelerek, seçim manifestosunu açıkladı. Akşener’in konuşması özetle şöyle: “Cumhurbaşkanlığına karar verirken, bir düşüncem vardı. Devlet ile millet arasında uçurumu kaldırmak vardı. Gittikçe artarak hırpalan insanlarımıza yalnız değilsiniz diyoruz. Ben bugün sizlere 16 yılını yaşamakta olan iktidarı eleştirmek için konuşmayacağım.

Ülkemiz son yıllarda birlikte başarmak fikrinden uzak kalmış, yapay kamplara ayrılmıştır. Güçlenen bir devlet anlayışına sahip olmalıyız. Biz bu nedenle bayram sofrasında buluşmaktan söz ediyoruz. Son yıllardaki itilip kakılmaya son vermeye geliyoruz. İlk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Diyorlar ki toplum ikiye ayrılıyor. Dindarlar ve sekülerler yanlış. Evet devlet ikiye ayrılıyor ama bir tarafta helal ekmek peşinde koşan milyonlar diğer tarafta rant peşinde koşan siyaset simsarları. Büyük usta ne diyor ‘Yakarsa dünyayı garipler yakar.’

Üniversite camiasının kamburu olmaktan başka özelliği kalmayan YÖK’ü tarihin sayfalarına gömmek bize nasip olacak. Üniversiteleri ne şekilde olursa olsun bölmek ülkenin geleceğine yapılmış en büyük ihanettir. Cumhurbaşkanı olduğum ilk gün bu kararın iptalini başlatacağım.”

(HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (14 Mayıs 2018)- HDP ve İYİ Parti'nin seçim bildirgeleri

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 15:07

www.evrensel.net