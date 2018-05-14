Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Küme düşen takımlar ve Play-Off tablosu belirlendi.

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda normal sezon tamamladı. Muratbey Uşak’ın ardından ligden düşen ikinci takım Yeşilgiresun Belediyespor olurken Fenerbahçe Doğuş normal sezonu ilk sırada tamamladı.

30. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Ligin 30. alınan sonuçlar şöyle: Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96-73 * Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes: 85-91 * Pınar Karşıyaka-Banvit: 69-89 * Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol: 77-83 * Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ: 70-75 * Trabzonspor-Muratbey Uşak: 76-91 * Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan: 59-72 * Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 102-96

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Play-off çeyrek final eşleşmeleri ve ilk maç programı şöyle:

22 Mayıs – 18:00 TOFAŞ-Eskişehir Basket * 20:30 Anadolu Efes-Darüşşafaka.

23 Mayıs – 18:00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit * 20:30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 10:40

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