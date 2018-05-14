Endonezya'da intihar saldırıları: 20 ölü

Endonezya'da dün 13 kişinin kiliselere yönelik saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından polis merkezine saldırı gerçekleşti.

Endonezya'nın Surabaya kentindeki polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Cava Emniyeti Sözcüsü Frans Barung Mangera, Sikatan caddesinde polis merkezini hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KİLİSELERE SALDIRIDA 13 ÖLÜ

Öte yandan Mangera, dün Surabaya'da 3 kiliseye düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bombalı saldırıların ardından, Sidoarjo'da da el yapımı bir bombanın kazayla patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ AİLENİN EVİNDE PATLAMA

Bombanın, saldırı hazırlığında olan 3 çocuklu bir ailenin evinde patladığını, patlamada anne, baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Mangera, yaralı olarak kurtulan iki çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kiliselere düzenlenen saldırı ve Sidoarjo'daki patlama arasında bağlantı olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Kiliselere saldırı düzenleyen 4 çocuklu ailenin, daha önce Suriye'de yaşadığı bilgisini paylaşan polis, ailenin, Endonezya'da IŞİD'le bağlantılı Şeriat Devlet Cemaati adlı bir örgütle temas içinde olduğunun iddia edildiğini belirtmişti.

Saldırıda çocuklarını da kullanan ailenin 4 çocuğuyla birlikte öldüğü açıklanmıştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 08:35

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