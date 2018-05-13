Alibeyköy'de bahar şenliğinde 'Sol ve 24 Haziran seçimleri' tartışıldı

Eyüp Alibeyköy’de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin düzenlediği ‘Bahar Şenliği’ ikinci günde de devam etti.

Alibeyköy'deki bahar şenliğinde "24 Haziran seçimleri ve sol" ve "68’in 50. Yılı" paneli ilgi gördü.

Alibeyköy Cemevi’nde düzenlenen şenlikte mahalleliler 2. günde de takı, şal, organik ürünlerin sergilendiği stantlar ve atölyeler açtı. Şenlikte, siyasi partiler, gazeteler ve yayınevleri de stant açtı. Bahar şenliğinde, tutuklu PSAKD Erzincan Cemevi yöneticileriyle dayanışma standı ise yoğun ilgi gördü. Şenlikte, İstanbul Pir Sultan Tiyatrosu, ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı oyunlarını çocuklar için sergiledi. Anneler Günü dolayısıyla şenliğe katılan annelere karanfiller verildi.

‘KAPİTALİST DÜZENE BİR İSYAN’

Moderatörlüğünü DEDEF Başkan Yardımcısı Mesut Gerçek’in yaptığı Gazeteci ve Yazar İhsan Çaralan ve Araştırmacı yazar Temel Demirer’in katıldığı 68’in 50. Yılı panelinde konuşan Yazar Temel Demirer, 68 hareketinin muhafazakar kapitalist sisteme karşı bir isyan hareketi olduğunu belirterek “Sağcıları gericileri bu kadar korkutan 68; yoksulların, devrimcilerin ve gençlerin hareketidir” dedi. “Bu kapitalist düzeninin yıkılmasıyla yeni bir dünya yaratacağız” diyen Demirer, bu mücadelede halkın yoksulluk, asgari ücret, açlık ve baskıdan başka kaybedecek birşeyinin olmadığını söyledi.

‘İŞÇİ VE GENÇLİK HAREKETİ BİRLEŞTİ’

Evrensel yazarı İhsan Çaralan da, 68 hareketinin, emperyalizme ve kapilatalizme bir darbe vurduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “O dönem dünya çapında olduğu gibi Türkeye’de de emperyalizme karşı mücadele canlıydı” dedi. Gençlik ve işçi hareketinin bu dönemde canlı olduğunu anlatan Çaralan, “Bu iki ayak da birbirini etkilemiş ve sisteme karşı işbirliği yapmaya itmiştir. Türkiye’deki 68 gençlik hareketini, Avrupa’dakinden ayıran önemli bir özelliğin, Tükiye’nin 68’nin 1972’lere kadar, yani uzun yıllar sürmesi olduğunu ifade eden Çaralan “İkincisi ise işçi hareketi ve gençlik hareketini birleştirmesidir” diye konuştu.

'SOL VE 24 HAZİRAN SEÇİMİ' PANELİ

Moderatörlüğünü ÇEDF Genel Başkanı Ali Turan’ın yaptığı “Sol ve 24 Haziran Seçimi” paneli de yapıldı. Burada konuşan Levent Tüzel, “Annelerimize üzüntü duymadan, ah çekmeden baskısız bir ülkede yaşamalarının sözünü veriyoruz. Soma’da madenciler şehitlerini anıyorlar. Bir avuç kömür bir lokma aş için ömür tüketen insanlara mücadele sözü veriyoruz” dedi. Seçim meydanları kurulunca ülkenin seçim vaatlerinden geçilmediğini söyleyen Tüzel, “Ülkeyi böyle bir ortamda seçime götüren iktidar, binlerce insanı zindanlara atan iktidar ülkede güzel havayı yaratacağının sözünü verebiliyor. Emek Partisi olarak halkımızın yakıcı talepleri etrafında birleşmiş demokrasi güçleri olarak bir ittifak kurmak amacıyla hareket ettik, ediyoruz” dedi. AKP iktidarının bir taraftan savaş naraları atarak diğer taraftan da eşitsiz bir seçim yasasını getirerek ülkeyi seçim sürecine soktuğunu dile getiren Tüzel, “Süreç, her türlü tezgah, her türlü oyun ve despotizm yürütülerek ilerliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere seyahati öncesinde “Bahsedildiği gibi bizim af gibi bir düşüncemiz yok. Tel Rıfat ve Menbiç sorunumuz var” şeklinde yaptığı açıklamaya değinerek, “Bunları söyleyerek seçimden galip çıkmayı hedefliyor. Bunun bize maddi ve manevi kayıplar ile Kürt halkına kırmızı kart göstermekten başka bir getirisi olmayacaktır. Bunun karşısında yeni arayışlar, ittifaklar yeni bloklaşmalar oldu. Bizler açısından ittifak 16 Nisan’da ‘hayır’ diyen güçlerin birlikte hareket ettiği, tek parti ve tek adam rejimine karşı demokrasi için birlik olduğumuz süreçtir” dedi.

Demokrasi güçleri olarak bir aday göstermek yerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleme kararı aldıklarını söyleyen Tüzel, milletvekili seçimlerinde de HDP’ye desteleyeceklerini söyleyerek “24 Haziran akşamı tek adama ve tek parti rejimine karşı oylarımızın takipçisi olarak seçim yerlerinde demokrasi nöbetleri tutmalı, darbeciler, anti demokratik seçimi sürdürmek isteyenlerin karşısında dayanışma içerisinde olmalıyız” diye devam etti.

KADINLARIN MUTLU OLDUĞU BİR TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYORUZ

Gökçen Gökçe de, “Bizler ittifak dediğimiz şeyin tanımını değiştirdik ve barajları aşmak üzere bir araya geldik. Aynı görüşte olmadığımız bazı partilerle temel görüşte anlaşıp bir araya geldik. Sonuç olarak HDP’nin baraj sorunu olmayacaktır. Bütün partiler örgütlerine güvenerek adaylar çıkardılar” dedi. Gökçe, “Gülmek istiyoruz. Milyonluk saraylara karşı bölüşebildiğimiz ekmek istiyoruz. Tamam diyenler değişimi ve yeniliği savunuyor, devam diyenler statükoyu savunuyor. Genç kadınların ve kadınların mutlu olduğu bir Türkiye’yi savunuyoruz” dedi.

‘HDP’NİN BARAJ ALTINDA KALMASI TÜM MUHALEFETİN SORUNUDUR’

Daha sonra söz alan Ali Kenanoğlu da HDP’nin kriminalize edildiğini ve baraj altında bırakılmak istendiğini dile getirerek, “2. tura giderken baraj altında kalmış HDP seçmenini düşünün. Seçmenin yaşadığı kırgınlıkla muhalefetin adayını desteklemek 2 hafta içerisinde kolay olmayacaktır. HDP’nin baraj sorunu bütün muhalefetin sorunudur. Tayyip Erdoğansız gelecek isteyen ve onsuz bir iktidar hayal eden herkesin sorunudur” dedi.

Bahar şenliği konserlerle devam etti.

BAHAR ŞENLİĞİ KATILIMCILARI

Alibeyköy Dersimliler Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Çağdaş Erzurum Dernekleri Federasyonu, Devrimci Hareket, Eğitim-Sen, Emek Partisi, Erzurum Kazancı Köyü Derneği, Erzurum Sıldız Köyü Derneği, Erzurum Tanır Köyü Derneği, Erzurum Çatkale Derneği, Ezilerlerin Sosyalist Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Kaldıraç, Karadolap Spor Kulübü, Parseller Spor Kulübü, Sivas Banaz Köyü Derneği, Sivas Yağbasan Köyü Derneği, Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi, Varto İçmeler Köyü Derneği. (İstanbul/EVRENSEL)

Alibeyköy’de bahar şenliği: Sorunları dayanışmayla aşacağız

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 20:03

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