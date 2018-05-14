BaÅŸka zaman sorulmayan halleri sorulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r'Ä±n en yoksul mahallelerinden olan BenÃ»sen'de baÅŸka zaman sorulmayan haller erken seÃ§im Ã¶ncesi sorulmaya baÅŸlandÄ±.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

YaklaÅŸan 24 Haziran seçimlerini DiyarbakÄ±r’Ä±n en yoksul mahallelerinden biri olan Benûsen’de yurttaÅŸlarla konuÅŸuyoruz. Düzenli iÅŸleri olmayan, ekmeklerini kendi tandÄ±rlarÄ±nda piÅŸiren mahalleli, baÅŸka zaman hallerini kimselerin sormadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸimdilerde ise para ve erzak yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar.

AlÄ±nan erken seçim kararÄ± öncesi seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için DiyarbakÄ±r’Ä±n en yoksul mahallelerinden biri olan Benûsen’e gidiyoruz. Tarihi surlarÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±ndaki Benûsen, ‘90’lÄ± yÄ±llarda boÅŸaltÄ±lan köylerden zorunlu göçle gelen ailelerin kurduÄŸu bir mahalle. Mahallede evler iç içe geçmiÅŸ ÅŸekilde inÅŸa edilmiÅŸ. Son zamanlarda ise Sur olaylarÄ±ndan dolayÄ± buraya epey aile yerleÅŸmiÅŸ. Mahallenin büyük bir bölümünün düzenli iÅŸi yok. KadÄ±nlar evde, erkekler de günlük birlik iÅŸler yapÄ±yor. Ekmeklerini mahalle aralarÄ±na yaptÄ±klarÄ± tandÄ±rda kendileri piÅŸiriyor.

‘YOKSULUZ KÄ°MSENÄ°N UMURUNDA DEÄžÄ°L’

Mahallede dolaÅŸÄ±rken sokak kapÄ±sÄ±nda oturan 3 kadÄ±na rastlÄ±yoruz. Muhabbet etmek istediÄŸimizi söylüyoruz. Buyur ediyorlar. Seçimin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ne düÅŸündüklerini soruyoruz. Önce çekiniyorlar daha sonra Nazire adÄ±ndaki (40) kadÄ±n, “Biz sizin yardÄ±m daÄŸÄ±tmak için geldiÄŸinizi sanmÄ±ÅŸtÄ±k” diyor. Gazeteci olduÄŸumuzu söyledikten sonra “Hangisi hayÄ±rlÄ±sÄ± ise o olsun. Ama buraya bakÄ±n, burasÄ± DiyarbakÄ±r’Ä±n en yoksul mahallesi, kimse buraya bir ÅŸey yapmÄ±yor. Elektrik bile doÄŸru düzgün yok. Duyduk ki mahallede ÅŸimdi para ve erzak yardÄ±mÄ± yapÄ±yorlar. BaÅŸka zaman halimizi soran yok” diye sitem ediyor.

Daha sonra lafa Zozan giriyor. Zozan 20 yÄ±ldÄ±r Benûsen’de yaÅŸÄ±yor. O da Nazire ile aynÄ± yaÅŸlarda, “Buraya sadece bir pazar kurdular, baÅŸka da hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar. Kurdular ama ne fayda kimsenin alacak parasÄ± yok. Geçen gün pazarda domates 1 TL idi. Ä°nsanlar akÄ±n etti. PazarcÄ±nÄ±n tezgahÄ± hemen boÅŸaldÄ±, ucuzdu diye. Zaten yoksuluz, bu kimsenin umurunda deÄŸil bari barÄ±ÅŸ olsun, biz bunu istiyoruz” diyor. Oyunu kime vereceÄŸini sorduÄŸumuzda ise “Kim hayÄ±rlÄ± bakacaÄŸÄ±z” diyor.

ÇEK ÇEK ARABASIYLA GEÇÄ°MLERÄ°NÄ° SAÄžLIYORLAR

Oradan ayrÄ±lÄ±p mahallede dolaÅŸmaya devam ederken tandÄ±rda ekmek piÅŸiren iki kadÄ±na denk geliyoruz. Kolay gelsin dedikten sonra sohbet etmek istediÄŸimizi söylüyoruz. YaklaÅŸan seçim hakkÄ±nda ne düÅŸündüklerini soruyoruz. 38 yaÅŸÄ±ndaki Vezire abla mahalleye sonradan gelmiÅŸ. evi Sur’da, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nda yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SavaÅŸ Mahallesi’ndeymiÅŸ. Vezire abla bir yandan ekmek piÅŸiriyor diÄŸer yandan bizimle konuÅŸuyor: “Biz oradan çÄ±karken giysilerimiz dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey alamadÄ±k. Bize 5 bin TL eÅŸya parasÄ± verdiler. Bir süre kira yardÄ±mÄ± yaptÄ±lar ama evimiz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bize para verdikten sonra kira yardÄ±mÄ±nÄ± kestiler. Evimize karÅŸÄ±lÄ±k verdikleri para ile ev alamÄ±yoruz. Günden güne tükeniyor o para da, 350 TL olan kirayÄ± bile ödeyemiyoruz. 7 kiÅŸiyiz, iÅŸ yok, eÅŸim çek çek arabasÄ±yla yük taÅŸÄ±yarak bizi geçindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ama çok zorlanÄ±yoruz. Bundan dolayÄ± bir çocuÄŸumu okuldan almak zorunda kaldÄ±m, ÅŸimdi terzide çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bugün fÄ±rÄ±na verecek param olmadÄ±ÄŸÄ± için mecbur tandÄ±rda ekmek piÅŸiriyorum. Sur’da iken ev bizimdi, yoksulduk ama bu kadar kötü durumda deÄŸildik. Gönlüm oyumu kendime vermekten yana belki hayÄ±rlÄ±sÄ± olur.”

‘ONCA YILDIR NE YAPTILAR? HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY’

Daha sonradan tandÄ±ra gelen Halime Baran ise “Onca yÄ±ldÄ±r bize ne yaptÄ±lar? Hiçbir ÅŸey. Burada günübirlik yaÅŸÄ±yoruz. Evde tek bir kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor o da ay baÅŸÄ±nÄ± getiremiyor. Her ÅŸeye zam geliyor bir ÅŸey alamÄ±yoruz. Kürtlere bakan, umursayan yok. Ben istiyorum Kürtler kazansÄ±n, bir kere de kazanalÄ±m ne olmuÅŸ?” diyor.

‘TANDIRDA EKMEK YAPMAK ZORUNDAYIM'

Süheyla’yÄ± (27) ilk olarak el arabasÄ±yla tandÄ±r için gerekli odunu ve hamur dolu leÄŸeni taÅŸÄ±rken görüyoruz, daha sonra tandÄ±r baÅŸÄ±nda denk geliyoruz. 3 kÄ±zÄ± var Süheyla’nÄ±n 6 aylÄ±kta hamile. TandÄ±rÄ± göstererek “Bakkaldan ekmek alamÄ±yoruz, mecburen tandÄ±rda piÅŸirmek zorundayÄ±z. Mecbur olmasam bu halimle niye ekmek piÅŸireyim ki? ” diyerek dertleniyor bize.

DoÄŸup büyüdüÄŸü Sur’dan çatÄ±ÅŸmalÄ± dönem sonrasÄ± ayrÄ±lmak zorunda kalmÄ±ÅŸ ÅŸimdi ise 250 TL vererek kiralÄ±k bir evde oturuyor. Evlerine verilen para yeni bir ev almalarÄ±na yetmediÄŸi için parayÄ± geri verip konut istediklerini söylüyor ve ekliyor: “Sur yÄ±kÄ±lÄ±nca Ä°ÅžKUR’dan geçici iÅŸ verdiler sonra da iÅŸ yok dediler. EÅŸim parke taÅŸÄ± döÅŸeme iÅŸi yapÄ±yor, taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ olunca gidiyor olmayÄ±nca gitmiyor.”

‘SORUNLARIMIZA ÇARE OLURLARSA OY VERÄ°RÄ°M’

Neden baÅŸka yeri tercih etmeyip Benûsen’i tercih ettiÄŸini sorduÄŸumuzda ise “BurasÄ± fakirin yeri baÅŸka yere gücümüz yetmez” diye anlatÄ±yor. YaklaÅŸan seçimleri soruyoruz: “Oy kullanmak istemiyorum. Kime oy vereyim ki? Kimse yoksulu düÅŸünmüyor. SorunlarÄ±mÄ±za çare olsalar niye oy vermeyeyim? Onlara göre Sur maÄŸdurluÄŸu bitti ama öyle deÄŸil. Hiçbir eÅŸyamÄ±zÄ± alamadan evimizden çÄ±kmak zorunda kaldÄ±k.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 13:14

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