Demirtaş’tan Cumartesi Anneleri'ne mektup: Yüreğim sizlerle

Anneler Günü dolayısıyla Cumartesi Anneleri’ne mektup gönderen Selahattin Demirtaş, 'Yüreğim Galatasaray Meydanı’nda sizlerle' dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anneler Günü için bir mesaj yayınladı. Demirtaş, mesajında Devlet Bahçeli'nin mafya liderlerine af talep eden konuşmasına gönderme yaparak, “Parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş!” dedi ve annesine “Sen bu boş laflara üzülme güzel anam” diye seslendi.



Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum.”

Öte yandan Demirtaş, el yazısıyla Cumartesi Anneleri’ne de bir mektup yolladı. Demirtaş’ın yolladığı mektup şöyle:

"Cumartesi Anneleri, büyük bir onur ve haysiyet temsiliyeti gibi yıllardır sürdürdükleri bu mücadelede hem hesap soruyorlar zalimlerden hem başlarını dik tutup yüceltiyorlar dostlarımızı. Bütün kayıplarımızın, faili belli cinayetlerin hesabı soruluncaya dek sürecek bu mücadele. Yüreğim Galatasaray Meydanı’nda sizlerle. Hepinizin ellerinden öpüyor, selam ve sevgilerimi gönderiyorum." (MA)

Somalı anneler, Anneler Günü'nde evlatlarının mezarı başındaydı

Devlet Bahçeli, Demirtaş'a 'PKK'lı' dedi, Çakıcı'ya af istedi

Selahattin Demirtaş: Faşizmi sandığa gömeceğiz

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 17:11

www.evrensel.net