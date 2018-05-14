BrezilyalÄ± kÃ¶ylÃ¼ler plastik kirliliÄŸini kÃ¢ra Ã§eviriyor

'50 plastik ÅŸiÅŸe karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 peni alÄ±yor. Ama o bu iÅŸi sadece para iÃ§in yapmÄ±yor. HalkÄ± boÄŸan plastik akÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in yapÄ±yor.'

Plastik atÄ±k, Recife’de ölümcül Ä±rmaklara sebep olduktan sonra, bir mahalle harekete geçti. Åžimdi insanlar dünyanÄ±n her yerinde taklit edilen bir projeyle nehri temizleyerek geçimlerini saÄŸlÄ±yor.

Maria das Gracas, evinin önünde komÅŸusunun yüzen cesedini gördükten sonra plastik ÅŸiÅŸeleri toplamaya baÅŸladÄ± ve ölümcül Ä±rmaklara neden olan kirliliÄŸi yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. OnlarÄ±, kuzey-doÄŸu Brezilya’daki Tejipió Nehri’nin çöplük yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nda bulunan tek katlÄ± evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde depoluyor. Yeteri kadar ÅŸiÅŸe topladÄ±ÄŸÄ± zaman onlarÄ± çöp toplama deposuna götürüyor ve 50 plastik ÅŸiÅŸe karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 peni alÄ±yor. Ama o bu iÅŸi sadece para için yapmÄ±yor. O, bunu halkÄ± boÄŸan plastik akÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± durdurmak için yapÄ±yor.

Elli yÄ±l önce, Rildo Wandray bir çocukken, Tejipió’ya atlayÄ±p yüzerek arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte avlanÄ±rdÄ±. Bugün nehrin tüm kollarÄ± durgun, plastik atÄ±klarÄ±yla tÄ±kanmÄ±ÅŸ durumda.

Dünya genelinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerde çöp toplanmayan yaklaÅŸÄ±k 2 milyar insan var. Son zamanlarda denizlerdeki plastik atÄ±k kirliliÄŸine uluslararasÄ± boyutta dikkat çekiliyor. Plastik atÄ±klarÄ±n yoksul insanlarÄ±n üstündeki etkisi denizlerdekinden daha az yÄ±kÄ±cÄ± deÄŸil. Plastik atÄ±klar nehir taÅŸkÄ±nlarÄ±na, hastalÄ±klara neden oluyor ve bunlarÄ±n yakÄ±lmasÄ± ile oluÅŸan zehirli gazlar, erken ölümlere sebep oluyor.

Recife’de plastik atÄ±k, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte yükselen deniz seviyelerinden kaynaklanan yÄ±kÄ±cÄ± su baskÄ±nlarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Tejipió çevresinde yaÅŸayanlar hükümetin bu duruma karÅŸÄ± harekete geçmesini beklemekten yoruldu.

‘O GECE BEN DE ÖLEBÄ°LÄ°RDÄ°M’

FotoÄŸraf: Pixabay

“OÄŸlumla birlikte evimin içinde kapana tÄ±kÄ±ldÄ±k” diyen das Gracas için bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran damla bu kirli nehrin bir komÅŸularÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± almasÄ± oldu.

“YapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yoktu, su bize doÄŸru geldi ve dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamadÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ± baktÄ±m ve önümden geçen bir beden gördüm. Yüzüstüydü, saçlarÄ±nÄ± görebiliyordum. O gece sel neredeyse beni de alÄ±yordu. O zamandan beri ÅŸiÅŸelerimi topladÄ±m, nehre giden atÄ±klarÄ± azaltmak için bir ÅŸeyler denemek istedim.”

Yerel vaftiz kilisesi tarafÄ±ndan organize edilen ve desteklenen Instituto Solidare projesiyle birlikte yerel topluluklar harekete geçti. Sokak protestolarÄ±, halk toplantÄ±larÄ±, bilinçlendirme kampanyalarÄ± düzenlendi. AyrÄ±ca, atÄ±klarÄ± toplayÄ±p, satabilecekleri ürünlere dönüÅŸtürerek bir yaÅŸam kurmayÄ± baÅŸarabilen bir giriÅŸimciler aÄŸÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Recife kampanyasÄ±nÄ±n fonu, atÄ±k projeler için küresel kalkÄ±nma fonu veren uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Tearfund tarafÄ±ndan binde 3’ten yüzde 3’e çÄ±karÄ±lacak. Bu; küresel plastik çöplüÄŸünü azaltacak, deniz çöpünü durduracak, çevreyi ve dünyanÄ±n en fakir ve en savunmasÄ±z insanlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek bir hamle.

Recife’de, Instituto Solidare’yi yöneten Evandro Alves, plastik atÄ±k krizinden en çok zarar görenlerin dünyanÄ±n en fakir kesimi olduÄŸunu söyledi ve “YaÅŸamÄ±n inanÄ±lmaz derecede zor olduÄŸu bu topluluktaki durum daha da kötüleÅŸiyor. ArtÄ±k gittikçe daha fazla plastik kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz ve bu atÄ±klar burada kendi çevrelerinde duruyor. Bu yüzden harekete geçmeye karar verdik” dedi.

'TEMÄ°Z NEHÄ°R, SAÄžLIKLI ÅžEHÄ°R'

FotoÄŸraf: Pixabay

Alves, yerel halk hareketinin hükümeti harekete geçirerek, sirküler ekonomi kararÄ± aldÄ±rmasÄ± ve atÄ±klarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsatlardan yararlanarak Coqueiral’deki hareketler gibi hareketlerin çoÄŸalabileceÄŸini düÅŸünüyor. Alves, “AtÄ±k bir sorundur, ama aynÄ± zamanda insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± geçindirmesi, kendileri için sirküler ekonomi yaratmalarÄ± için bir fÄ±rsattÄ±r. Bu, dönüÅŸtürülebilir ve en büyük ÅŸehirlerin en yoksul bölgelerindeki insanlar için yaÅŸam kalitesini artÄ±rabilir. Bu herkes için bir savaÅŸ ve herkesin bir parçasÄ± olmasÄ± gerekiyor. Bunun kÄ±sa bir çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yoruz, bu uzun bir mücadele” dedi.

Düzenlenen halk toplantÄ±larÄ± ve sokak yürüyüÅŸlerinde “Temiz nehir, saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸehir”, “Tejipió Nehri’ni ve yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ± kurtarÄ±n” talepleri ön plana çÄ±kÄ±yor.

GENÇLER ÇÖPTEN EV YAPTI

Recife’deki gençler kampanyada ön saflarda yer alÄ±yor. Sosyal medyada harekete geçiyorlar. Okulu nehrin kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan bir grup öÄŸrenci bir eylemde doÄŸrudan yer aldÄ±lar ve nehirden bir kanepe, plastik ÅŸiÅŸeler, bir televizyon, masalar, plastik sandalyeler toplayarak Casa Lixo (Çöp Ev) adÄ±nÄ± verdikleri bir ev inÅŸa ettiler. BaÅŸka bir eylemde çocuklar plastik poÅŸet ve bardaklardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±yafetlerle bir defile düzenledi.

BazÄ± kadÄ±nlar yaÅŸadÄ±klarÄ± yerden plastik ve diÄŸer atÄ±klarÄ± toplayarak el çantalarÄ±, mücevherler ve oyuncaklar yaptÄ±lar. Bu onlara 2010 Brezilya yasalarÄ±nÄ±n vadettiÄŸi fakat baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ± sirküler ekonomiyi, istihdamÄ± ve geliri saÄŸladÄ±.

Recife’de yaÅŸayan insanlar bazÄ± kazanÄ±mlar elde etti. Geçen yÄ±l hükümet halktan gelen baskÄ±lara cevap verdi. Nehir akÄ±ÅŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek için nehrin yukarÄ± kÄ±smÄ±nÄ± kazdÄ±. Bununla birlikte bu sene daha öncekilere göre daha az sel yaÅŸandÄ±. Fakat burada yaÅŸayan sakinler bu savaÅŸÄ±n daha uzun süreceÄŸinin bilincindeler.

TORUNLARIM BENÄ°M GÄ°BÄ°, NEHÄ°RDE YÜZSÜN Ä°STÄ°YORUM

FotoÄŸraf: Pixabay

Seleta’da çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlardan biri olan Olga Gomes, “Pazar araÅŸtÄ±rmasÄ± yapmak, eÄŸilimlere bakmak ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyden bir iÅŸ alanÄ± açabilmek için çok çaba harcÄ±yoruz. Bu bana bir iÅŸ ve sosyal hayat verdi.” dedi. Gomes’in iyimserliÄŸi, Seleta projesi ile saÄŸlanan iÅŸ ve sosyal hayat ile ÅŸiddet iliÅŸkisinden kaçan kadÄ±nlar tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Gomes için, gelecekteki görev açÄ±k: “TorunlarÄ±mÄ±n benim yaptÄ±ÄŸÄ±m gibi nehirde yüzdüÄŸünü görmek istiyorum ve bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n beni okyanusun karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karmasÄ±nÄ± istiyorum.”

FARKLI ÜLKELERDE BENZER GRUPLAR OLUÅžTU

Hareket, dünyadaki en yoksul topluluklar tarafÄ±ndan benimseniyor. Nijerya’da Jos ve Mozambik’te Maputo’da benzer gruplar oluÅŸtu. Bu hareketler, Recife’de olduÄŸu gibi, dünya çapÄ±nda atÄ±klara karÅŸÄ± mücadeleyi yaymak için sosyal medya kullanan genç insanlar tarafÄ±ndan yönlendiriliyor. Tearfund’un kÄ±demli kampanya görevlisi NaomiFoxwood ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu kriz tek kullanÄ±mlÄ±k ürünler (plastik ÅŸiÅŸeler, bebek bezleri, polistiren kaplar) ile büyüyor. Bu ürünler ÅŸehirleÅŸmekte olan düÅŸük ve orta gelirli ülkelerde giderek daha fazla kullanÄ±lÄ±yor. Özellikle gençler, bu hareketin ön saflarÄ±ndadÄ±r çünkü enerjiye, örgütlenme gücüne ve büyük bir adalet duygusuna sahipler. Onlar için bu bir adalet meselesidir çünkü çoÄŸu belediye atÄ±ÄŸÄ± en yoksul yerleÅŸim yerlerine atÄ±lÄ±r, oysa bu atÄ±klar daha zengin alanlardan toplanÄ±r.”

COCA-COLA BÄ°R ÅžEY YAPMIYOR

Üç çocuÄŸuyla nehrin kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÅŸayan Carol Santos, yaÅŸam alanÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan terk edildiÄŸini biliyor. Coca-Cola gibi çok uluslu ÅŸirketlerin, plastik ÅŸiÅŸelerin yarattÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸi temizlemek için daha fazla ÅŸey yapabileceÄŸine inanÄ±yor. Santos, “Åžirket, atÄ±klarÄ± toplamaya yardÄ±m edebilir ve geri dönüÅŸüm konusunda destekleyebilir, ancak bunu yapmÄ±yor” dedi. Evini yÄ±l içinde birden çok kez su basan Santos, “YaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda sel her ÅŸeyi yok ediyor. YÄ±lda en az dokuz kez her ÅŸeyimi kaybediyorum, çocuklarÄ±m is-hal oluyor. Burada yaÅŸÄ±yoruz çünkü gidecek baÅŸka hiçbir yerimiz yok” dedi.

Guardian’dan çeviren

Selen ADIGÜZEL

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 13:38

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