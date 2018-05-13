Katalonya’da siyasi kriz sürüyor; hükümet başkanı yine seçilemedi

Katalonya’da bağımsızlık yanlılarının başkan adayı dördüncü denemede de seçilemedi.

İspanya merkezi hükümetinin bağımsızlık ilanı gerekçesiyle yönetimine önce el koyduğu, seçimlerin ardından oluşan mecliste de başkan seçilmesine sürekli engel çıkardığı Katalonya’da bağımsızlık yanlılarının başkan adayı dördüncü denemede de seçilemedi.

Bölgesel parlamentoda cumartesi günü yapılan oylamada eski Başkan Carles Puigdemont’a yakın bir isim olarak bilinen Quim Torra 66 oyda kaldı.

Torra’nın seçilemebilmesi için 68 oya ihtiyacı vardı. Bu sonuçta, bağımsızlık yanlısı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi’nin (CUP) Puigdemont’tan başkasını desteklememe kararı etkili oldu.

‘BİZİM BAŞKANIMIZ CARLES PUIGDEMONT’

Puigdemont’un talebi doğrultusunda aday olan Torra, bağımsızlık yanlısı tavrını sürdüreceğini belirterek, “Bizim başkanımız Carles Puigdemont’dur. Cumhuriyet şeklinde bir bağımsız devlet inşa eden 1 Ekim iktidarına sadakatimizi sürdüreceğiz” dedi.

‘KATALAN ANAYASASI’ VURGUSU YAPTI

Quim Torra, konuşmasında “Katalan Cumhuriyeti için usanmadan çalışacağını” belirterek, bağımsızlık referandumunun kendilerine verdiği yetkiye bağlı kalma taahhüdünde bulundu. Katalan Cumhuriyeti Anayasasının yazılması için uğraşacağını kaydeden Torra, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Katalan krizi konusundaki kabul edilemez sessizliği kınadı.

RAJOY YİNE MÜDAHALE İLE TEHDİT ETTİ

İspanya’nın sağcı Halk Partisi (PP) Hükümetinin Başbakanı Mariano Rajoy ise Torra’nın konuşmasına ilişkin olarak, “Duyduğumuz, gördüğümüz şeyi beğenmedik. Ancak onu eylemlerine göre değerlendireceğiz” dedi. Rajoy, yeni yerel hükümetin İspanya kanunlara riayet etmemesi durumunda bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceklerini söyleyerek tehdit etti.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Parlamentoda bugün ikinci tur oylaması yapılacak. Oylamada basit çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada da sonuç elde edilemez ve 22 Mayıs’a kadar yeni bir hükümet kurulmazsa Katalonya yeniden seçime gidecek.

Aralık 2017’de İspanya hükümetinin siyasi darbesiyle yapılan seçimlerde yine bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu kazanmıştı. Ardından iki kez sürgündeki eski Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, birer kez de yine bağımsızlık yanlısı olan Jordi Sanchez ve Jordi Turull aday gösterilmişti. Ancak Puigdemont’un ülke dışında olması ve ülkeye gelmesi halinde tutuklanacağının açıklaması, Sanchez ve Turull da tutuklu olmaları gerekçesiyle seçilmelerine engel olunmuştu.

NELER OLMUŞTU?

İspanya’ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi, İspanyol polisinin sandıklara saldırılarının gölgesinde 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu gerçekleştirdi. Referandumdan “evet” sonucunun çıkmasının ardından 27 Ekim’de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Bunun üzerine merkezi hükümet Senatodan aldığı onayla özerk yönetimlere müdahale yetkisi veren Anayasanın 155. maddesini ilk kez işleterek Puigdemont yönetimi görevden aldı ve Katalonya yönetimine kayyım atadı. 21 Aralık’ta erken seçim dayatmasına rağmen ise seçimleri yine bağımsızlık yanlısı partiler kazandı.

25 KATALAN SİYASETÇİ YARGILANIYOR

Öte yandan Katalan siyasetçiler “Devlete isyan” iddiasıyla yargılanıyorlar.

Katalan hükümeti üyeleri hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle eski başkan Carles Puigdemont ve dört eski Katalan bakan Belçika’ya gitmişti.

Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9’u tutuklanmış, 9’u kefaletle serbest bırakılmış, 7’si kaçmış, kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmemişti. Aralarında Puigdemont’un da olduğu yurt dışındaki siyasetçilerden 6’sı hakkında uluslararası veya Avrupa çapında tutuklama kararı bulunuyor.

Suçlu bulunmaları durumunda Katalan siyasetçilere 30 yıla kadar hapis cezası verebileceği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 14:58

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