Irak seçimlerinde İbadi önde, Sadr ikinci

Irak Parlamento Seçimleri’nde Haydar İbadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun ülke genelinde önde olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansı, Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu. AA’ya konuşan Nasr Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili de “Nasr Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda” dedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nundan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Şii dini lider Mukteda es-Sadr başkanlığındaki Sairun listesinin ise ikinci parti oldu.

Genel seçimlere katılım ise yüzde 44’te kaldı.

KYB: OYLAR YENİDEN SAYILSIN

Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Sadi Pire ise seçim sonuçlarıyla ilgili, “Diğer partilerin tatmin olması için bütün Irak’ta oylar yeniden sayılsın” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Sadi Ahmed Pire, basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.

Sadi Ahmed Pire, hile yapıldığı gerekçesiyle KYB’ye leke sürülmesini kesinlikle reddettiklerini belirtti. Pire, bazı seçim merkezlerinde hile yapıldığını öne sürerek, “Duhok ve Erbil’de biz de şikayetçiyiz” dedi. Rudaw’ın aktardığına göre “Seçim sonuçlarının yeniden sayılmasını istiyor musunuz?” yönündeki bir soruya ise Pire, “Diğer partilerin tatmin olması için bütün Irak’ta oylar yeniden sayılsın” yanıtını verdi.

KYB’li yetkili, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, parlamento ve diğer siyasi partilerin onayladığı bütün kararları kabul edeceklerini kaydetti. Bütün siyasi partilere de çağırıda bulunan Pire, “Oturup bundan sonra Bağdat ile nasıl hareket edeceğimizi konuşmalıyız” dedi.

KERKÜK VALİSİ: SEÇİM ŞAİBELİ

Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Kerkük Valisi Rakan Said ise kentteki seçimlere şaibe karıştığını iddia etti. Rudaw’ın haberine göre, 16 Ekim olaylarından sonra Kerkük’e vekaleten atanan Vali Said, önceki gece düzenlediği basın toplantısında “Kerkük seçimlerine şaibe karışmıştır bu yüzden sandıkların sabah Bağdat'a gönderilerek orada açılmasını istiyoruz” dedi. Said, parmak iziyle yapılan ve elektronik düzlemde gerçekleştirilen oy verme işlemine güvenmediklerini söyledi.

Said, “Bu seçimler Kerkük ve Irak’ın istikrarı için büyük önem arz ediyor. Kerkük’ün istikrarı ülkenin istikrarı demektir. Bu yüzden Kerküklülerin demokrasi hakkının en iyi şekilde korunması gerekiyor” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

