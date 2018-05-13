Muharrem İnce Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

Muharrem İnce, Anneler Günü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Muharrem İnce, Manisa programı öncesi seçim otobüsüyle Karşıyaka'ya gelen İnce'ye ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. 'Cumhurbaşkanı Muharrem İnce' sloganıyla karşılanan İnce ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Ziyarete Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, çok sayıda CHP’li ve İzmirli katıldı.

Anneler Günü'nde annesini telefonla aradığını belirten Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Ne diyordu Neşet Ertaş? 'Kadınlar insan, biz ise insanoğlu'. Ben de bugün Yalova'da olamadım. Anamın gününü telefonla kutladım. Şimdi kurucumuz, kurtarıcımız, hepimizin anası Zübeyde Anamızın huzuruna gelip, onun gününü kutlamak, Fatiha okumak istedim. İzmirli anaların da gününü kutlarım. Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Ben bu süreçte iki gruba çok güveniyorum. Kadınlar ve gençler. Bunu başaracağız. Arkadaşlarım önümüzdeki günlerde büyük bir İzmir mitingi düzenleyeceğiz, orada görüşmek üzere."

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Ziyaret sonrası İnce, Manisa programı için Karşıyaka'dan seçim otobüsüyle ayrıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 13:40

www.evrensel.net