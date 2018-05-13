‘İzler ve Sözler’ sergisi açıldı: 'Sınıfın kültürünü aktarmak için…'

Özcan Yaman’ın fotoğraflarının Sennur Sezer’in dizeleriyle buluştuğu ‘İzler ve Sözler’ sergisi, 18 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

Evrensel'de ve Evrensel Kültür dergisinde Özcan Yaman’ın fotoğrafları ile Sennur Sezer’in dizeleri defalarca yan yana gelmişti ancak bunların çoğu gazete ve dergi sayfalarında kalmıştı. İki usta ismin fotoğrafları ve dizeleri, bir sergi kapsamında ilk defa bir araya gelerek sanatseverlerin karşısına çıktı.

Fotoğraf Sanatçısı Özcan Yaman’ın çocuklardan emekçilere; doğadan kent yaşamına kadar kadrajına aldıklarını, toplumcu gerçekçi şiirimizin ana kollarından Sennur Sezer’in bakmak ile görmek arasındaki çizgiyi kalınlaştıran dizeleriyle bir arada izleyebilme fırsatı buluyoruz ‘İzler ve Sözler’ sergisinde.

Şiir ve fotoğraf buluşmasını sınıfsal bir perspektiften görmek isteyenler 18 Mayıs’a kadar Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ni ziyaret edebilir.

‘SENNUR ABLA, İŞÇİ SINIFININ İÇİNDE OLAN BİR AYDINDI’

‘İzler ve Sözler’ sergisinin ortaya çıkışını anlatan Özcan Yaman, “Evrensel gazetesinde ve Evrensel Kültür dergisinde çıkan fotoğraflarıma Sennur Abla yorumlar getiriyordu. Onun sağlığında sergide yer alan fotoğraflardan 15 tanesini 2010 yılında TÜYAP Sanat Fuarında sergilemiştik. Onlara ıslak imza atmıştı. Sennur Abla’yı 2015 yılında kaybettik. Onun yorum yaptığı fotoğrafları taratıp arşivlemiştim. Gıda-İş Sendikası Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri kapsamında böyle bir fikir gündeme gelince sergi açmaya karar verdik” dedi.

Sennur Sezer’e de değinen Yaman “Sennur Abla işçi sınıfının içinde olan bir aydındı. Bütün üretimlerini işçi sınıfı mücadelesi içinde geliştirdi. Bizleri eğiten, bizlere yol gösteren izler bıraktı” ifadelerini kullandı.

‘KÜLTÜRÜMÜZÜ GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Serginin düzenleyicilerinden Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Cumhurbaşkanının ‘kültür alanda iktidar olamadık’ sözüne atıfta bulunarak “Özellikle son yıllarda mevcut iktidar tarafından kültür ve sanat alanına çok ciddi saldırılar var. İşçi sınıfının ve emekçilerin oluşturduğu kültüre karşı kendi egemenliklerini dayatmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince, kendi çeperimizden iktidarın yarattığı kültürel hegemonyaya karşı duruşumuzu gösteriyoruz ve Sennur Sezer anısına açtığımız sergiyle, düzenlediğimiz yarışmayla işçi sınıfı kültür ve sanatını genç işçi kuşaklarına aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: İsmail Afacan

‘SANATA VE EDEBİYATA ÖNEM VERİLMELİ’

‘İzler ve Sözler’in dün yapılan açılışında iki usta sanatçının şiirleri ve fotoğrafları izleyici karşısına çıktı. Açılış konuşmalarının ardından dostları ve yoldaşları Sennur Sezer’le ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştı.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, EMEP olarak Sennur Sezer gibi bir işçi aydını unutmadığı ve gelecek kuşaklara taşıdıkları için Gıda-İş Sendikası’na ve Manos Kitap’a teşekkür etti. “Emeği iktidar yapmak partimizin, işçi sınıfının ve emekçi halkların görevi” diyen Tüzel, bunu yaparken sanata ve edebiyata da önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca açılışta Özcan Yaman’ın 57. doğum günü kutlandı ve pasta kesildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: İsmail Afacan

Özcan Yaman ve Sennur Sezer’den ‘İzler ve Sözler’

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 13:01

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