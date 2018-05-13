Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Boğaz'daki 9 mahallenin 'imar barışı' kapsamına alındığını açıkladı.

İstanbul Boğazı'ndaki 9 mahalle imar barışı kapsamına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Boğaz Kanunu'nda denizi gören öngörünümde olan tepelerin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik" dedi.

İmar barışı TBMM Genel Kurulu'nda önergelerle değiştirilerek yasalaştı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Boğaziçi Kanunu'nun 'öngörünüm' kapsamındaki tüm yerler barıştan muaf tutulurken, genel kurulda verilen bir önergeyle 'ekli kroki, listede sınır ve koordinatları gösterilen yerler' denilerek Boğaziçi sahil şeridindeki bazı alanlar yeniden imar barışı kapsamına alındı. Buna göre İstanbul Boğazı'ndaki 9 mahalle imar barışı kapsamında yer aldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun öngörünüme dahil bölümünün yararlanamaması hükmü getirilmişti. Ancak genel kurulda yapılan değişiklikle barıştan yararlanamayacak alan miktarı 8 bin 500 hektardan 4 bin 564 hektara indirildi. Böylece Rumelikavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy'ün bazı bölümleri barışa dahil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Bu af değil çünkü yapı kayıt belgesi almak imar planı dışına çıkma hakkı vermiyor. Binayı ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanma hakkı veriyor. Ama ömrünü tamamladığı ya da kentsel dönüşüm için yıkıldığı andan itibaren oradaki imar planları geçerli olacak. Yapı kayıt belgenizi 5 kat için aldınız diye 2 kat imar izni olan yere yeniden 5 katlı ev yapamayacaksınız" dedi.

Gürgen, "Boğaz Kanun'unda denizi gören öngörünümde olan tepelerinin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik. Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya barışa dahil değilken; arkasında kalan Rumelifeneri, Rumelikavağı'nın bir kısmı dahil oldu. Maden'in tamamıyla, Sarıyer ve Yeni Mahalle'nin sahil şeridi hariç olmak üzere büyük kısmıyla barışıyoruz. Ortaköy Camisi'nden İstinye'ye kadar Emirgan, Bebek hiçbiriyle barışmıyoruz. Büyükdere'de sahil yok, barışıyoruz. Yeniköy'ün arka tarafıyla barışıyoruz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 11:32

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