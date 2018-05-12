CHP, ‘Aile Sigortası’nı Maltepe’de başlattı

Maltepe Belediyesinin başlattığı 'Aile Sigortası' ve Halkkart uygulamasına ilişkin törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin projelerinden “Aile Sigortası”, ilk kez Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Her aybaşında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Açlığı tarihe gömmek namus borcumuzdur. Bunu CHP iktidarında başaracağız” dedi.

Projeyle ilgili Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan törene, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘53 BİN HANENİN KAPISI ÇALINDI’

Açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, aday olduğunda söz verdiği 20 maddenin, 18’ini gerçekleştirdiğini ifade etti. Kılıç, “53 bin haneyi teker teker dolaştık. Puantaj sistemiyle yoksulluk sınırında olan, tapusu, bağı bahçesi olmayan, geliri olmayan kardeşlerimize 600 TL verelim, gıda kolisinden kurtaralım dedik” sözleriyle ‘aile sigortası’ uygulamasını nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

‘YOKSULLUK KADER DEĞİL’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, yoksulluğun bir kader olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye genelinde memnun olmayan o kadar vatandaş varken, bir kadın kardeşimiz, siz iktidar olduğunuzda herkesi nasıl memnun edeceksiniz diye sordu. Samimi olarak söyleyeyim. Ben 80 milyonu memnun edeceğim diyemem, doğru olmaz ama CHP iktidarında bütün yoksullar, fakirler mutlu olacak. Belediye Başkanımız güzel bir şey yapmış, Aile sigortasını uygulamaya koymuş. Birileri bunu yapamazsanız dedi. Ama biz yaptık. Aslında sağlık, analık, yaşlılık ve emeklilik gibi birçok sigorta var. Çalışırken işsiz kalınırsa, işsizlik sigortası da var. Peki, hiç geliri yoksa ne olacak? İşte o geliri tamamlamak için aile sigortası var. Bu sistem bütün Avrupa ülkelerinde uygulanıyor ama Türkiye genelinde yok. Ama iktidarımızda bunu yıkacağız. Çünkü yoksulluk kader değil.”

HALKKARTLAR KADINLARIN ADINA ÇIKARILDI

Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartıldı. Alkol ve tütün dışında alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlanacak. (HABER MERKEZİ)

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