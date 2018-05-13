Silahlanmaya dikkat çekmek için 'Silah Paylaşım Programı' standı

ABD’nin Chicago kentinde bireysel silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla 'Silah Paylaşım Programı' standı açıldı.

ABD’nin Chicago kentinde bireysel silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı.

Daley Plaza Meydanı’nda açılan stant kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden “Bisiklet Paylaşım Programı” istasyonları şeklinde dizayn edildi.

Fotoğraf: Bilgin S. Şaşmaz/AA

Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan AR-15 tipi otomatik tüfeğin 10 adet maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kente gelen turistlerin de ilgisini çekti.

Fotoğraf: Bilgin S. Şaşmaz/AA

Chicago merkezli reklam ajansı The Escape Pod ve silah güvenliği örgütü Brady Center to Prevent Gun Violence’ın organize ettiği çalışma ile "ABD’de silah sahibi olmak ile bisiklet kiralamanın aynı zorluğa sahip olduğu" mesajını verildi.

Fotoğraf: Bilgin S. Şaşmaz/AA

Standa konulan panoda ayrıca, ABD’nin en katı silah kanununa sahip Illinois eyaletindeki Chicago’daki suçların yaklaşık yüzde 60’ının çevre eyaletlerden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi. (Chicago/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 07:59

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