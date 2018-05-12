Öğrencileri taşıyan tur midibüsü devrildi: 9 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinden gezi amacıyla Kapadokya'ya gelen öğrencilerin bulunduğu Ferhat Devevi (32) idaresindeki 34 ZH 5917 plakalı tur midibüsü, Nevşehir-Aksaray Karayolu'nun Acıgöl ilçesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sincan Sınav Temel Lisesinden 27 öğrenci ve 4 öğretmenin gezi amacıyla Ankara'dan Kapadokya'ya geldiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan öğrencilerden Arda Özdemir, sabah saatlerinde geldikleri Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik merkezleri gezdikten sonra dönüş yolunda kazanın gerçekleştiğini anlatarak, "Yağmur nedeniyle araç sağa sola kaydı, direğe çarpıp devrildik. Yaralı arkadaşlarımızı araçtan çıkardık." dedi.

Öğrencilerden Mert Oruç ise yoğun yağış altında karayolunda ilerledikleri esnada aracın kayması nedeniyle kazanın yaşandığı bilgisini aktardı. (AA)

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