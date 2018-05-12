Tez-Koop-İş’ten H&M önünde eylem

Tez-Koop-İş, işten çıkarılan üyesi Mehmet Ali İlhan için H&M önünde eylem yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası Şube başkanları ve üyeleri, sendika karşıtı haksız ve hukuksuz tavır izleyen H&M İşvereni tarafından işten çıkarılan Mehmet Ali İlhan için İstanbul Üsküdar’daki Capitol AVM Mağazası önüne eylem düzenledi.

Tez-Koop-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Sinan Kahraman, burada H&M çalışanları ile o sırada mağazada bulunan müşterilere, şirketin sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı tavrı konusunda bilgilendirme yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın bir süredir örgütlenme çalışması yürüttüğü H&M’nin, Ankara Gordion AVM’deki mağazasında çalışan Mehmet Ali İlhan geçtiğimiz günlerde sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten atılmıştı.

Tez-Koop-İş Sendikası işten çıkarılan İlhan için 5 Mayıs’ta Gordion AVM önünde bir basın açıklaması yaparak olayı protesto etmişti. (HABER MERKEZİ)

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