Alibeyköy’de bahar şenliği: Sorunları dayanışmayla aşacağız

İstanbul Alibeyköy’de Bahar Şenliği başladı. Şenliğin ilk gününde ‘Türkiye’de kadın olmak’ ve ‘En Güzel Şarkı’ söyleşileri yapıldı.

İstanbul Alibeyköy’de 2 gün sürecek ‘Bahar şenliği’ başladı. Şenliğin ilk gününde ‘Türkiye’de kadın olmak’ söyleşisi gerçekleştirilirken, “Var olan sorunları dayanışmayla aşacağız” denildi.

Eyüp Alibeyköy’de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin organize ettiği ‘Bahar Şenliği’ başladı. Alibeyköy Cemevi’nde düzenlenen şenlikte mahalleliler de takı, şal, organik ürünlerin sergilendiği stantlar ve atölyeler açtı. Siyasi partilerin, gazetelerin ve yayınevlerinin de stant açtığı Bahar Şenliği ücretsiz ve herkese açık yapılıyor.

Bahar şenliğinin ilk gününde ‘Türkiye’de kadın olmak’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Amasya Derneği Kadın Kolları Başkanı Hülya Zabun’un yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Eğitim Sen 3 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Meral Gülşen ve Avukat Devrim Avcı katıldı.

‘KADINLAR BİR ÇOK ALANDA GERİ PLANDA’

İlk olarak sözü olan Gülşen, daha küçükken tarif edilen bir kadınlık kavramıyla yaşamaya başlanıldığını ve kadınların ne giyeceğinin, nasıl konuşacağının, nasıl okuyacağının bu tarif etrafında şekillendiğini aktardı.

Türkiye’de kadınların birçok alanda geri plana itildiğini ifade eden Gülşen, “Türkiye’de çocuk evlilikleri konuşuluyor. Çalışma hayatında kadınlar geri plana itiliyor, erkeklerle eşit ücret almıyor. Şiddete, tecavüze uğruyor, siyasete aktif bir şekilde katılamıyor” dedi. Bu eşitsizliğin eğitim alanında daha da büyüdüğünün altını çizen Gülşen, “4+4+4 eğitim sistemiyle eğitimine devam etmeyen çocukların yüzde 80’i kız çocukları.” dedi. Güneş kadınların bütün bu sorunları dayanışmayla aşabileceğini kaydetti.

Fotoğraf: Evrensel

ADALET MEKANİZMASI GEREKENİ YAPMIYOR

Avukat Devrim Avcı da AKP’nin 16 yıllık iktidarında kadın haklarına dönük bir çok saldırının yaşandığını söyledi. Bu dönemde kadına yönelik şiddetin devasa boyutlara ulaştığını söyleyen Avcı, “Asıl sıkıntı bu olaylara engel olması gereken adalet mekanizmasının gerekeni yapmaması. Bugün mahkemelerde sorgulanan sanık değil, kadın oluyor. ‘Niye oradaydın?, Niye bunu giydin?” gibi sorular kadına yöneltiliyor.” dedi. Avcı “Hukukun bu denli aile içine girmesine yanlış diyorlar ancak hukuk zaten toplumsal noktalara değinen bir mekanizmayken aileyi bunun dışında tutamazsınız.” dedi. Söz alan Hülya Zabun da Ortadoğu’da süren savaşın kadınları zor durumda bıraktığını söylerken, bu savaşlarda en çok katledilenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade etti. Şiir dinletilerinin de yapıldığı şenlikte bugün yıldönümü olan Soma katliamı da unutulmadı ve performans sergisi açıldı.

Etkinlik En Güzel Şarkı kitabının söyleşisi ile devam etti. Söyleşide, kitapta çizimleri bulunan Günay Karakuş kitabı resimleriyle anlattı. Kitabın Yazarı Ercüment Akdeniz de fotoğraf atölyesi ile çocuk işçi hikayelerini ve direnişlerini anlattı.

SOMA PANELİNDE ‘TAMAM’ ÇAĞRISI

Şenlik’te ‘Soma'nın Işığında Emek Mücadelesi’ paneli de düzenlendi. Panelde konuşan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, 4 yıl önce yaşanan katliamı hatırlattı ve “Soma kanayan yaramız. 301 maden işçisi göz göre göre katledildi. Başka ülkelerde yaşansa hükümet istifa ederdi. Ama bizim ülkemizde 301 can, eş, kardeş katledildi, bir adım atılmadı” dedi.

Soma’nın ardından da iş cinayetlerinin artarak sürdüğüne dikkat çeken Saygılı, “Devlet ‘Görmedim, duymadım’ demeye devam ediyor. Bu bizim kaderimiz mi? Her kaza mutlaka önlenebilir ama işçi sağlığına ayrılacak parayı gereksiz görüyorlar. Çalışırken ölmeye devam ediyoruz, çalışırken meslek hastalıklarına yakalanmaya devam ediyoruz” dedi.

İş cinayetlerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini de ifade eden Kanber Saygılı, “Biz fıtrat demeye, kader demeye devam ettikçe iş cinayetleri devam eder. Bu hükümet iş cinayetleri konusunda adım atmıyor. Çalışma Bakanı adım atmıyor. Bizler insan gibi yaşamak, barış içinde yaşamak istiyorsak emek ile barışı buluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İşçi ve emekçilere yoksulluk dayatıldığını söyleyen Saygılı, “Açlık sınırında yaşamayı dayatıyorlar sonra soruyorlar, ‘Tamam mı, devam mı’ diye. Herkesi duyarlı olmaya ve ‘TAMAM’ demeye çağırıyorum” diye konuştu.

Şenlik Tolga Sağ konseri ile devam etti. Etkinlik yarın da devam edecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 20:27

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