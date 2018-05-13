Ä°ranâ€™a karÅŸÄ± Ã§ok boyutlu senaryo

YÃ¼cel Ã–zdemir, ABDâ€™nin Ä°ranâ€™la yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± tek taraflÄ± iptal etmesinin yankÄ±larÄ±nÄ± ve olasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± yazdÄ±.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n salÄ± günü Ä°ran ile üç yÄ±l önce nükleer silah üretiminin durdurulmasÄ± konusunda imzalanan anlaÅŸmayÄ± tek taraflÄ± iptal edilmesinden sonra, bu kararÄ±n hem ekonomide hem de uluslararasÄ± siyasette sarsÄ±cÄ± etkiler yaratacaÄŸÄ± üzerinde duruluyor.

ABD iki aÅŸamada yeniden Ä°ran’a yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± uygulayacak. Ä°lk etap 90, ikinci etap 180 gün içinde devreye girecek. Bu da Ä°ran’la ticaret yapan ülkeler ve firmalarÄ±n ABD yasalarÄ±na göre cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

Ä°RAN’IN PETROL SATIÅžINI ENGELLEME

AB ülkeleri karara itiraz etmekle birlikte, yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± durumunda Avrupa firmalarÄ±nÄ± koruma altÄ±na alÄ±p almayacaÄŸÄ± ise kuÅŸkulu. Özellikle ABD’de faaliyet yürüten uluslararasÄ± tekellerin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±ndan etkilenmesi bekleniyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda ise bankalar geliyor. Ä°ran’Ä±n halen yurt dÄ±ÅŸÄ±na sattÄ±ÄŸÄ± günlük 2.5 milyon varil petrolün gelirinin akÄ±ÅŸÄ± engellenmek isteniyor. UluslararasÄ± bankacÄ±lÄ±k sisteminde Ä°ran’a havale yapan bankalar kolay ÅŸekilde tespit edilebilirken, bir çok tekelin ABD’nin hedefi olmamak için Ä°ran ile iliÅŸkileri keseceÄŸi belirtiliyor. ABD, öncelikli olarak Ä°ran’Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na petrol satmasÄ±nÄ± engellemeyi hedefliyor. ArdÄ±ndan bu ülkeyle her türlü ticarete sÄ±nÄ±rlama getirmeyi planlÄ±yor.

Bugüne kadar Ä°ran ile doÄŸrudan ciddi bir ticari iliÅŸkisi olmayan ABD firmalarÄ±nÄ±n ambargodan etkilenmesi söz konusu deÄŸil. AsÄ±l etkilenecekler ise Avrupa, Çin, Rusya ve diÄŸer ülkelerin firmalarÄ± olacak.

DÄ°ÄžER ÜLKELERDEN MEKÄ°K DÄ°PLOMASÄ°SÄ°

AnlaÅŸmanÄ±n altÄ±nda imzasÄ± bulunan Almanya, Fransa, Ä°ngiltere, Rusya ve Çin, Ä°ran ile iliÅŸkileri bozmadan sürdürme niyetinde. Bu temelde kendi aralarÄ±nda yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸi içindeler.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, 9 MayÄ±s’ta Aachen’de bir araya geldiler. Yine ABD’nin politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, Moskova’da Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergej Lavrov ile bir araya gelerek, bundan sonra nasÄ±l bir tutum içerisinde olacaklarÄ±nÄ± konuÅŸtu. Lavrov görüÅŸmede, ABD’nin kararÄ±na raÄŸmen Rusya olarak anlaÅŸmaya devam edeceklerini, dolayÄ±sÄ±yla Trump’Ä±n kararÄ±nÄ±n kendilerini baÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± yüksek sesle ifade etti.

Yeni hükümetin ilk bakanÄ± olarak Moskova’ya giden Maas’Ä±n bu görüÅŸmesi, Almanya-Rusya iliÅŸkilerine yeni bir ivme kazandÄ±rma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ä°ran’a ortak tutum konusunda anlaÅŸan her iki ülkenin önümüzdeki süreçte ayrÄ±ca Ukrayna’nÄ±n Donbass bölgesindeki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n bitirilmesi konusunda da ortak tutum belirlenmesi bekleniyor. Daha önce Almanya, Rusya, Ukranya ve Fransa’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan “Dörtlü GörüÅŸmeler” yeniden baÅŸlayacak.

MERKEL RUSYA’YA GÄ°DECEK

Ukrayna nedeniyle yaÅŸanan gerilime raÄŸmen Rusya ile ticari iliÅŸkilerini hiç bir zaman kesmeyen Almanya, ÅŸimdi yeni bir adÄ±m atarak normalleÅŸme sürecini baÅŸlatÄ±yor. Bu çerçevede önümüzdeki hafta BaÅŸbakan Merkel ve Ekonomi BakanÄ± Peter Altmeier Moskova’yÄ± ziyaret edecek. Uzun aradan sonra ilk kez Moskova’ya gidecek olan Merkel’in Trump’Ä±n muhtemel bir Ä°ran saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±, Putin ile birlikte karÅŸÄ± cephe oluÅŸturabileceÄŸi tahmin ediliyor.

EN ÇOK ÇÄ°N’Ä° ETKÄ°LEYECEK

ABD’nin Ä°ran’a ekonomik ambargo kararÄ±nÄ±n en çok Çin’i etkilemesi bekleniyor. Ä°ran’a en çok mal satan ülke durumunda olan Çin, Trump’Ä±n nükleer anlaÅŸmayÄ± iptal etmesinden sonra, adeta meydan okurcasÄ±na, Ä°ran ile doÄŸrudan tren seferleri baÅŸlattÄ±. Ä°lk olarak 10 MayÄ±s günü Çin’in kuzeyinde bulunan Bayannur kentinden kalkan yük treni 1150 ton ayçiçeÄŸi çekirdeÄŸini Tahran’a ulaÅŸtÄ±rmak için yola çÄ±ktÄ±.

Nükleer anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra, iki yÄ±l içinde Çin ile Ä°ran arasÄ±ndaki ticaret hacmi 600 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda Çin’den kalkan yük treni Ä°ran ve Türkiye üzerinden Viyana’ya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran’a ambargo durumunda bu rotanÄ±n iÅŸlemeye devam edip etmeyeceÄŸi belirsizliÄŸe düÅŸtü. Buna raÄŸmen Çin’in Ä°ran konusunda ABD karÅŸÄ±sÄ±nda kolay pes etmeyeceÄŸi tahmin ediliyor.

SADECE Ä°RAN HEDEFTE DEÄžÄ°L

ABD Lideri Donald Trump’Ä±n Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaÅŸmayÄ± iptal etmesi, savaÅŸ ve gerilim bulutlarÄ±nÄ±n bundan sonra asÄ±l olarak bu ülke üzerinde dolaÅŸacaÄŸÄ±, Irak ve Suriye’dekine benzer bir senaryonun bu ülkeye karÅŸÄ± devreye konulacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ancak, daha ilk günden itibaren ABD’ye karÅŸÄ± farklÄ± cephelerden yükselen itirazlar, Ä°ran’a karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n öyle kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. DÄ±ÅŸarÄ±dan tesis edilecek bir muhalefetle içeride rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lamayacaÄŸÄ± Suriye’de net olarak görüldü. Bu nedenle içeride dayanaklarÄ± olmadan dÄ±ÅŸarÄ±dan yapÄ±lacak bir müdahalenin baÅŸarÄ±sÄ±z kalacaÄŸÄ±nÄ± herkes görünüyor.

Bu nedenle, Trump’Ä±n hamlesi asÄ±l olarak Ä°ran ile iliÅŸkilerin normalleÅŸmesinden kazanan rakip emperyalist güçlere... Son üç yÄ±lda olanlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ABD’nin Ä°ran ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmediÄŸi, diÄŸer rakip emperyalistlerin ise hÄ±zla hareket ettiÄŸi ve ticaret hacimlerini geliÅŸtirdiÄŸi, Ä°ran pazarÄ±nda cirit attÄ±klarÄ± görülüyor. ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki ülkelerin bugünden yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± tutum almasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda da asÄ±l olarak Ä°ran halkÄ±nÄ±n deÄŸil, tekellerin çÄ±karlarÄ± bulunuyor.

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