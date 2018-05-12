‘Göller Diyarı’na ilgi yoğun

Yeşilin her tonunu barındıran doğası ve sayıları 200’e ulaşan gölleri ile Bolu, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan ve başta Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’nın yanı sıra Ayıkayası, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Kargalı Gölcük, Sülüklügöl, Sünnet Gölü tabiat parklarının da yer aldığı Bolu’nun sahip olduğu doğal güzellikler, 4 mevsim yüz binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Abant ve Gölcük tabiat parklarında oluşan doğal güzellikler tatilcilerin beğenisini kazanırken, Yedigöller Milli Parkı ise özellikle fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Sahip olduğu tabiat ve milli parkların yanı sıra yaklaşık 200 göl ve göletin bulunduğu Bolu, adından bundan sonra “göller diyarı” olarak söz ettirmek istiyor.

İlde bulunan bütün gölleri tanıtacak bir kitap yapmak için çalışma başlattıklarını anlatan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Şu an Seben Gölü, Abant’ın 7 katı büyüklüğünde devasa bir göl. Yeniçağa Gölü, Abant kadar büyük bir göl ama isimlerinden çok bahsedilmiyor. Her yıl da yeni göletler yapılıyor. 200 kadar göl ve göleti bulunan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan bir diyarın çok iyi algılanması, muhafaza edilmesi ve geleceğe çok uygun şartlarda taşınması lazım” dedi. (Bolu/AA)

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