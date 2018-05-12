Zerzevan Kalesi’nin belgeseli çekiliyor

Diyarbakır’da 4 yıldır kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutan Zerzevan Kalesi’nin belgeseli çekilecek.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyince (ICOMOS) hazırlanan “ICORP On The Road Projesi” kapsamında kültür miras alanları, yapılar ve somut olmayan değerlerin bulundukları çevrenin sürdürülebilir kalkınmasına sağladıkları katkının geniş çevrelere ulaştırılması amacıyla hazırlanacak belgesel serisi için seçilen tarihi mekanlardan biri de Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, 4 yıldır kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutan Zerzevan Kalesi oldu.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, Roma İmparatorluğu döneminde “askeri yerleşim” olarak kullanılan Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Dicle Üniversitesinin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale, üstü kadar altı ile de tarihe ışık tutuyor. DÜ Dr. Öğr. Üyesi ve Kazı Başkanı Aytaç Coşkun, “Proje, Diyarbakır ve Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Bu projenin parçası olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. (AA)

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