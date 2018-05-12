Trump’ın yeni müttefiki halkın mücahitleri mi?

ABD Başkanı Trump’ın danışmanı John Bolton’un Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından düzenlenen toplantıya katıldığı iddia edildi.

Nükleer anlaşmayı iptal ederek İran rejimini ekonomik sorunların içine çekmeyi planlayan Trump ve yakın çevresinin hedefinin; İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin desteğiyle rejim değişikliğine gitmek olduğu şimdiden ifade ediliyor.

Spiegel Online’de Hasnain Kazım’ın yazdığına göre, Trump tarafından güvenlik danışmanı yapılan John Bolton’un bir süre önce Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından düzenlenen toplantıya katıldığı ve açıktan rejim değişikliği çağrısı yaptığı ileri sürüldü. ABD basınında da geniş şekilde yer alan Bolton’un Halkın Mücahitleri toplantısındaki konuşmasında “2019’dan önce hep birlikte Tahran’da kutlama yapacağız” dediği ifade ediliyor.

Laik olduğu için ABD yönetiminin tam desteğini alan Halkın Mücahitlerinin büyük bir bölümü sürgünde yaşıyor. Ülke içinde ise fazla dayanaklarının olmadığı tahmin ediliyor. Bolton’un buna rağmen Halkın Mücahitlerini rejime karşı bir seçenek olarak desteklediği de kaybediliyor.

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HALKIN MÜCAHİTLERİ KİMDİR?

1979’daki İran İslam Devriminden sonra devrimci, ilerici muhaliflerin büyük bir bölümü cezaevlerinde katledilirken, canını kurtarabilenlerin önemli bir bölümü ise yurt dışına çıkmıştı. Halkın Mücahitleri de asıl olarak Avrupa ve ABD’de örgütlülüğünü sürdürmeye devam ediyor ve tahminen 15 bin üyesinin olduğu belirtiliyor. 1965’te kurulan Hareketin Lideri Mesud Racavi’nin 2003’te ölmesi üzerine liderliği eşi Meryem Racavi üstlenmişti. Kendisi halen Paris’te yaşıyor. Birkaç yıl öncesine kadar AB ve ABD tarafından “terör örgütü” olarak görülen Halkın Mücahitleri, daha sonra İran rejimine karşı mücadele eden muhalifler olarak tanımlanmaya başlanmıştı. Örgütün son yıllarda tanınmış siyasetçiler ve aydınları toplantılarına katmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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