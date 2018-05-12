Sözcü’den Demirtaş çıkışı: Zincirli demokrasi mi olur?

Sözcü Gazetesinin Başyazarı Rahmi Turan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştirdi.

Sözcü Gazetesinin Başyazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

“Zincirlik demokrasi” sözlerini kullanan Turan, “Madem yasalarımıza uygun şekilde ‘cumhurbaşkanı adayı’ olmak hakkını kazandı, o zaman seçimlere de özgür olarak katılması gerekmez mi?” diye sordu.

Turan’ın “Tokmak” isimli başyazısında, “Zincirli demokrasi olmaz!” başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi: “Tüm adaylar düşüncelerini her yerde serbestçe söyleyebiliyor. Hatta, halen Cumhurbaşkanı olan AKP Adayı Erdoğan, devletin bütün imkanlarını, uçaklarını, otomobillerini, valilerini, kaymakamlarını kullanarak kendisine ayrı bir avantaj sağlıyor. Tarafsız olması gereken TRT tüm gücüyle AKP adayına destek oluyor, diğer adayları yok sayarak suç işliyor. Birçok özel televizyon da açıkça iktidar yalakalığı yaparak muhalif adaylara yer vermiyor.” (MEDYA SERVİSİ)

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