AcÄ±nÄ±n atlasÄ±: Ä°ÅŸ cinayetleri almanaÄŸÄ± 2017

'Almanak, iÅŸÃ§i cinayetlerine tarihsel olarak yer verirken, yanÄ± sÄ±ra, cinayetlerin ardÄ±ndan yaÅŸanan adalet mÃ¼cadelesinin de izini sÃ¼rÃ¼yor.'

AyÅŸegül TÖZEREN

Adalet Arayana Destek Grubunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, 1umut YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan “Ä°ÅŸ Cinayetleri AlmanaÄŸÄ± 2017” buruk bir dilekle baÅŸlÄ±yor: “Hiç iÅŸ cinayeti olmasa, biz almanak hazÄ±rlamasak.” DileÄŸin ardÄ±ndan, ülkenin iÅŸçi cinayetlerine iliÅŸkin vahim tablosu ortaya koyuluyor. 2016’da ulusal basÄ±na yansÄ±yan haberlerde yer bulduÄŸu kadarÄ±yla 1924 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 2017’de de 1947 iÅŸçi, iÅŸ cinayetlerinde kaybedilmiÅŸ. Almanak, 1947 iÅŸçinin rakamdan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra söylüyor, yitirilen her bir iÅŸçinin bir hikayesi olduÄŸunu… Günümüzde, unutmamak gerekir ki, 1947 insanÄ±n ölümüyle büyük coÄŸrafyalara yayÄ±lan savaÅŸlarda bile pek karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yoruz. Almanak, iÅŸçi cinayetlerine tarihsel olarak yer verirken, yanÄ± sÄ±ra, cinayetlerin ardÄ±ndan yaÅŸanan adalet mücadelesinin de izini sürüyor.

Almanak’ta Adalet Arayan Ä°ÅŸçi Ailelerinden de bir mektup var. “YalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, sessizlik mutabakatÄ±na raÄŸmen biz yolumuza devam ediyoruz,” diye not düÅŸmüÅŸler. Ancak, mektubu, “YapÄ±lmasÄ± gerekenleri görünür kÄ±lma gayretini sürdüren dostlarÄ±n unutturmama gayretlerine saygÄ±larÄ±mÄ±zla” diye bitirmiÅŸler. Almanak da iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilerin, 2009’da aramÄ±zdan ayrÄ±lan DavutpaÅŸa davasÄ± avukatlarÄ±ndan Kamil Kirman’a ve 2016’da vefat eden almanak’Ä±n tasarÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Sezer’e adanmÄ±ÅŸ. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 28 Nisan’Ä±n iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitiren iÅŸçiler için anma ve yas günü ilan edilmesi için gösterdikleri büyük çaba da mektupta belirtilmiÅŸ.

Almanak’ta, iÅŸ cinayetlerinin acÄ± atlasÄ± çizilmiÅŸ. Ama kitapta sadece iÅŸ cinayetleri yok. Türkiye’nin fazla konuÅŸulmayan bir baÅŸka meselesine, meslek hastalÄ±klarÄ±na da dikkat çekiliyor. ÖrneÄŸin, kitapta yer alan bir kupürde, Pamukkale Üniversitesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ana Bilim DalÄ±’ndan Mehmet Zencir’in diÅŸ teknisyenleri ile ilgili önemli uyarÄ±sÄ±na yer verilmiÅŸ. Zencir, diÅŸ teknisyenleri arasÄ±nda sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸunu belirterek, diÅŸ teknisyenlerinin en az yüzde onunda, kot kumlama iÅŸçilerinde görülen silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu söylüyor. Silikozis, eskiden beri bilinen bir akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±, ancak kot kumlama iÅŸçilerinde ilk kez Türkiye’de tespit edilmiÅŸti. ArdÄ±ndan büyük bir adalet mücadelesi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü verilerine göre meslek hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanan ölümler, iÅŸ cinayetlerindeki ölümlerin beÅŸ altÄ± katÄ± olarak gerçekleÅŸmektedir. Buna göre, ülkemizde on bin iÅŸçinin meslek hastalÄ±ÄŸÄ±ndan yitirilmiÅŸ olabileceÄŸini söyleyebiliriz. Oysa meslek hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kayÄ±tlÄ± ölüm yok denecek kadar azdÄ±r. Bu da iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin baÅŸka bir büyük çeliÅŸkinin göstergesidir.

Almanak’ta, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n intiharlarÄ± da yer bulmuÅŸ. “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisine imza atan Fatih TraÅŸ’Ä±n üniversitelere baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesinin ardÄ±ndan intiharÄ± da kitapta siyah bir çerçeve içinde… SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na bitmez tükenmez ÅŸiddet de… SaÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n, Dr. Hüseyin AÄŸÄ±r’Ä±n öldürülmesinin ardÄ±ndan, “Ölümlere alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z,” haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±… Baba mesleÄŸinden emekli olmak isterken iÅŸ cinayetlerinde yitirilen insanlar… Okul harcÄ±nÄ± çÄ±karmak isterken bir inÅŸaatta iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren, Haydar Bozarslan…

Almanak’ta yer alan Ä°ÅŸ Cinayetleri Raporunun Anatomisi’nde iÅŸ cinayetlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken haberleri sadece doÄŸrulamadÄ±klarÄ±nÄ±, ifade ediliÅŸ biçimlerinde yitirilen iÅŸçinin anÄ±sÄ±nÄ± yaralayan bir dil kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerinde, müdahale ettiklerini de belirtiyorlar. Ä°ÅŸçiyi merkeze alan bir dili kurmaya çalÄ±ÅŸarak, Almanak’a iÅŸçilerin hikayelerini dahil ettiklerini… Ancak, iÅŸ cinayetlerinin hepsinin ulusal basÄ±nda yer almamasÄ±ndan ya da kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmadan dolayÄ± eriÅŸemedikleri ölümlerin de olduÄŸunun farkÄ±ndalar. Almanak, iÅŸ cinayetlerini, iÅŸçi ölümlerini tarihe kayÄ±t düÅŸüyor, yetkilileri önlem almalarÄ± konusunda dev bir Almanak’la uyarÄ±yor.

Soma’nÄ±n yÄ±l dönümünde sosyal medyada, aforizmatik yazÄ±lar yazÄ±p, paylaÅŸarak, ölümleri içi boÅŸ bir alÄ±ntÄ±ya dönüÅŸtürmek yerine, sözünü ettiÄŸim Almanak’Ä±n sayfalarÄ±nda 2017’de yitirilen 1947 iÅŸçinin gerçeÄŸiyle yüzleÅŸmek, sessiz olsa da, emekçilerin yorgun adÄ±mlarÄ±nÄ± hissetmek için çok daha anlamlÄ±.

Ä°ÅŸ cinayetlerini unutturmamak için tutulan Vicdan ve Adalet Nöbetlerindeki iÅŸçi fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saklÄ± olan öyküler belki böyle anlaÅŸÄ±labilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 MayÄ±s 2018 08:55

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