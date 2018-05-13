Gizli Ã§ekmecelerden taÅŸan anÄ±lar

Ã–zgÃ¼n E. Bulut, 'gizli Ã§ekmece'lerden taÅŸan anÄ±larÄ± Evrensel Pazar'a yazdÄ±.

Özgün E. BULUT

Her ÅŸey hÄ±zla tüketiliyor ve hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. O nedenle gelecek denen belirsiz zaman dilimine taÅŸÄ±nacaklar, taÅŸÄ±nanlar dünü anlamak için önemli belgeler olarak duruyor bu devinimde. Hâlâ dün gibi hatÄ±rlarÄ±m ya da dün gibi aklÄ±mda diye baÅŸlayan bir cümle zaten unutulmayan ve unutturulmamak istenen o kesit içindir ve kÄ±ymetlidir. Ah çekiÅŸ vardÄ±r, özlem vardÄ±r, gülme vardÄ±r, derinlik vardÄ±r, anÄ±msatma vardÄ±r, her ÅŸeyden önemlisi bir dönem vardÄ±r.

Son zamanlarda, kitaplÄ±ÄŸÄ±mda olan anÄ± kitaplarÄ±na bakÄ±yorum. O günlerden bu günlere neler deÄŸiÅŸmiÅŸ, kimler gelmiÅŸ, kimler geçmiÅŸ, hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda neler kalmÄ±ÅŸ, kimleri ve neleri unutmuÅŸuz, dönemin havasÄ± nasÄ±ldÄ±r gibi sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ± onlardaydÄ±.

Hasan Ä°zettin Dinamo’nun Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan Edebiyat AnÄ±larÄ±, Mehmed Kemal’in AcÄ±lÄ± KuÅŸak, Ahmet Oktay’Ä±n Gizli Çekmece’si ve Fahir Aksoy’un Kürdün Meyhanesi… Hasan Ä°zettin Dinamo’nun anÄ±larÄ± hem o dönemi, hem de dönemin ÅŸairleri için, dergileri için önemli bir bilgi kaynaÄŸÄ±. Hani ÅŸu son dönemde peÅŸ peÅŸe çÄ±kan Modern Türk Åžiiri kitaplarÄ±nÄ±n o zamanlarda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, ancak sessizce geçiÅŸtirilmiÅŸ, görülmemiÅŸ ve artÄ±k anÄ±msanmayan öncellerinden biri. Yahya Kemal’den NâzÄ±m’a, Ahmet HaÅŸim’den Asaf Halet Çelebi’ye kadar uzanÄ±yor anÄ±larÄ± Dinamo’nun. En önemlisi de o dönemden bugüne hiçbir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini, baskÄ±larÄ±n, lincin sürekli bir politika olduÄŸunu gösteriyor. 1940’lÄ± yÄ±llardan bugüne sadece yöntemlerin farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

Bitmeyen baskÄ±lar, izlenmeler, faÅŸist saldÄ±rÄ±lar, dergilere sÄ±zdÄ±rÄ±lan istihbarat elemanlarÄ±, dergileri ele geçirmeler, bir ya da iki sayÄ± çÄ±kan dergiler, sürgünler... (Ä°lginç olan ÅŸu! Dergi tek sayÄ± çÄ±ksa bile ses getiriyor.) Bir dergi etrafÄ±nda toplanÄ±nca anÄ±nda izlenip, rapor edilen dönemin genç ÅŸairleri, yazarlarÄ±, ressamlarÄ±, sosyologlarÄ±… Sadece bunlarla deÄŸil, açlÄ±kla, yoksullukla, parasÄ±zlÄ±kla da boÄŸuÅŸuyorlar. Hasan Ä°zettin Dinamo ÅŸöyle anlatÄ±r bu durumu: “Yeni hükümetler, iÅŸsiz aydÄ±nÄ±n tehlikesini Abdülhamit kertesinde bile anlamÄ±ÅŸ deÄŸildi. Müstebit PadiÅŸah, Ä°stanbul’dan sürdüÄŸü bütün aydÄ±nlara, oturduklarÄ± yerde açlÄ±ktan ölmesin, kaçÄ±p gelmesin, baÅŸÄ±na bela olmasÄ±nlar diye aylÄ±k baÄŸlatÄ±yordu. Oysa, ÅŸimdilerde yönetimler, kendisi gibi düÅŸünmeyen aydÄ±nlarÄ± mahpushanede bir güzel pestile çevirdikten sonra kaldÄ±rÄ±p eski bir çuval gibi sokaÄŸa atÄ±yor, ‘Acaba, bu eski çuval parçasÄ± kendisine yine zararlÄ± olmakta mÄ±dÄ±r’ diye ara sÄ±ra onu tutup ÅŸöyle bir silkelemekten de kendini alamÄ±yordu.”

Mehmed Kemal de bu durumu ÅŸöyle anlatÄ±r: “SÄ±k sÄ±k para ve parasÄ±zlÄ±k lafÄ± ediyorum. Bunun bizim kuÅŸak için büyük bir önemi vardÄ±. O zamanki iktidar, ÅŸairleri parasÄ±z bÄ±rakmaktan, iÅŸ vermemekten özel bir politik zevk alÄ±rdÄ±.” Tüm bu çilelere raÄŸmen yine de hayata tutunmuÅŸ, ÅŸiirlerini yazmÄ±ÅŸ, ortak mekanlarda hasbÄ±hal etmekten kaçÄ±nmamÄ±ÅŸlardÄ± dönemin aydÄ±nlarÄ±. Güzel bir dayanÄ±ÅŸma, kendi kendilerine özgürlük alanlarÄ± açmÄ±ÅŸlardÄ±.

Hasan Ä°zettin Dinamo’nun anÄ±larÄ±nda en çok ilgimi çeken Yahya Kemal ve Asaf Halet Çelebi ile olan iliÅŸkileriydi. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Dinamo, anlattÄ±ÄŸÄ± tüm ÅŸairleri büyük bir keyifle anlatÄ±r ve kimse için fiziksel olarak olumsuz bir tablo çizmez. SaçlarÄ±ndan, gözlerine, boyundan posuna kadar hep iyi ÅŸeyler söyler. Asaf Halet Çelebi’yi, “Biraz göbekli olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, çok güzel, ince, esprili konuÅŸan genç bir adam oluÅŸu, kÄ±zlarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n ilgisini çekmeye yeterdi.” diye anlatÄ±r. Yine Ä°lhan Berk için ÅŸunlarÄ± söyler: “O da ÅŸairlere vergi ince uzun boyuyla göze çarpÄ±yordu. ÖÄŸretmendi. Uzun boyunun üzerinde küçük, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir baÅŸÄ±, küçük, anlamlÄ± bir yüzü, dalgÄ±n gibi bakan iri, hülyalÄ± kahverengi gözleri vardÄ±.”

Asaf Halet Çelebi’yle özel zamanlar geçirir Dinamo. FarklÄ± bir Åžair Çelebi. Toplumcu ÅŸiirden uzaktÄ±r. Mistik ÅŸiirleriyle tanÄ±nan Çelebi’yle BoÄŸaz’Ä±n sÄ±rtlarÄ±nda geziler yaparlar. Yahya Kemal konuÅŸurlar. Onun ÅŸiirlerini ezbere okurlar. Sosyalist görüÅŸleri olmayan Çelebi, ilginçtir sol çevrelerde bulunmakta ve onlarÄ±n çÄ±kardÄ±klarÄ± ÅŸiir dergilerinde ÅŸiirlerini de yayÄ±mlatmaktadÄ±r. Bu nedenle dönemin Ä±rkçÄ±larÄ± tarafÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±lanÄ±r. Ses dergisinden sonra yayÄ±mlanan Yeni S.E.S dergisinin arka kapaÄŸÄ±nda, Bedri Rahmi EyüboÄŸlu’nun deseniyle birlikte Sidharta ÅŸiiri yayÄ±mlanÄ±r. “Åžairden habersiz yayÄ±mlanan bu ÅŸiir, bir küskünlük yaratmÄ±ÅŸ, sonra da ÅŸiir ün kazanÄ±nca, iÅŸ deÄŸiÅŸmiÅŸti. Åžiirin redifi olarak söylenen Om mani padmehum Hint kutsal edebiyatÄ±nda sÄ±k yinelenen bir deyimdir. Åžair Sidharta Buda adlÄ± ÅŸiiri yazdÄ±ktan sonra arkadaÅŸlarÄ± bu Hint deyimini dillerine dolamÄ±ÅŸ, eÄŸlenmeÄŸe baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. Böylece eÄŸlence, ÅŸaka konusu olan ÅŸiir, yayÄ±mlanma olanaÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ görünürken, birdenbire Yusuf AhÄ±skalÄ±’nÄ±n atÄ±lÄ±mÄ±yla iri puntolarla kapakta görününce Asaf Halet Çelebi rezil olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±ÅŸ, kÄ±zmÄ±ÅŸ, köpürmüÅŸ, küsmüÅŸtü. Åžiir büsbütün olumlu bir etki yaratÄ±p da üne ulaÅŸÄ±nca akan sular durmuÅŸtu.”

Yine bu kitaplarda ilgimi çeken önemli bir kiÅŸi de Suat DerviÅŸ’tir. Mehmed Kemal, Dinamo ve Fahir Aksoy ondan övgüyle söz ederler. Dik duran ve aynÄ± zamanda güzel bir kadÄ±ndÄ±r DerviÅŸ. Hem güzel hem de kadÄ±n olmasÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen dik durmuÅŸ ve onur mücadelesi vermiÅŸtir. Ä°lginç bir olay anlatÄ±r Fahir Aksoy. Suat DerviÅŸ Kürdün Meyhane’sini çok merak eder ve oraya gitmek ister. AnlaÅŸÄ±rlar. Meyhane tarihi boyunca oraya giden ilk kadÄ±n olacaktÄ±r DerviÅŸ. Giderler. “KapÄ±dan girdiÄŸimizde her zamanki gibi uÄŸultu had safhadaydÄ±. Bizimkiler Suat HanÄ±m’Ä± görünce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k içinde ayaÄŸa kalktÄ±lar. Bu kalkÄ±ÅŸ Suat HanÄ±m’Ä±n meyhane sakinlerince görülmesine yol açtÄ±. UÄŸultu, yerini sessizliÄŸe bÄ±raktÄ±. ÇÄ±t çÄ±kmÄ±yordu. Sessizlik tüm gece boyunca sürdü, küfürlü konuÅŸmalar, baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlar son buldu. AslÄ±nda ayrÄ± cinsten birinin gelmesinden kimse hoÅŸnut olmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu dile getirildi. Kürt Mehmet de durumdan hoÅŸnut olmayanlar arasÄ±ndaydÄ±. Neredeyse yalvarÄ±yordu: Fahir Bey, gözünü seveyim, o hanÄ±mÄ± sakÄ±n bir daha getirme, huzurumuz kalmadÄ±.”

Kürdün Meyhanesi öyle böyle bir meyhane deÄŸil. Åžairlerin dÄ±ÅŸÄ±nda gideni de çok. OnlarÄ± gözetlemeye gelenler var. Polisler de eksik olmaz meyhaneden. Kürt Mehmet, Mehmed Kemal’e bazen gelmemelerini tembihler. Nedenini de diÄŸer masalarda oturan polisleri gösterir. ‘Bunlar sizin her konuÅŸtuÄŸunuzu not alÄ±rlar’ der.

AnÄ±lar hem hüzünlü hem de eÄŸlencelidir. Zaman zaman insanÄ±n içi yanar okurken. O kadar acÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±, sürgün, hapis ve faÅŸist saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±n asla umudunu yitirmeyen bir kuÅŸaktÄ±r onlar. Ahmet Oktay tam da böyle bir anÄ± anlatÄ±r ve gülümsetir. Hey gidi günler! diye baÅŸlar. “Ä°ki ÅŸair bir araya geldi mi, hemen ya cepten çÄ±karÄ±lan bir kaÄŸÄ±ttan ya da ezberden, son ÅŸiirler okunurdu. Sohbet koyulaÅŸtÄ±kça, herkes sevdiÄŸi ÅŸairlerden örnekler verirdi. MasanÄ±n en keyifli saati olurdu bu. Bu ilk kendiliÄŸinden ÅŸiir matinelerinde yapÄ±tlarÄ±na yer verilmeyen tek ÅŸair var: Mehmed Kemal. Sonunda dayanamÄ±yor, belleÄŸine güvendiÄŸi bir baÅŸka ÅŸaire ÅŸöyle diyor: AkÅŸamlarÄ± benden okuyacaÄŸÄ±n her ÅŸiire 1 lira veririm.”

Hüzün ve gülümsüme iç içe. YaÅŸam tüm çilesiyle her taraflarÄ±nda. Umutla yürüyorlar, sevgiyle sarÄ±lÄ±yorlar her ÅŸeye. Büyük bir iÅŸtahla yazÄ±yorlar ve en önemlisi de bellekleri çok kuvvetli. HafÄ±zalarÄ±nda sadece kendi ÅŸiirleri deÄŸil, baÅŸkalarÄ±nÄ±n ÅŸiirleri de var. OkuduÄŸum anÄ±larda buna da tanÄ±klÄ±k ettim. HakkÄ±nda yazdÄ±klarÄ± ya da söz ettikleri ÅŸairin ÅŸiirleri belleklerindedir ve oradan yazarlar.

Zaman, hÄ±z, akÄ±ÅŸ ve bugünler. Söylemler aynÄ±. Bitmeyen vatan hainliÄŸi hâlâ devam ediyor. BarÄ±ÅŸ sözcüÄŸü yine tehlikeli. Bu dönemlerin anÄ±larÄ± tutuluyor mu? TutulmasÄ± gerekiyor. AnÄ±lardan deÄŸerlerimizi öÄŸreniyoruz. Dik durmayÄ± ve özgürlüÄŸün çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dayanÄ±ÅŸmayÄ±. Ä°yi ki yazmÄ±ÅŸlar. ÖÄŸrendiÄŸimiz bir yaÅŸam deÄŸil sadece, bir dönemi de her yanÄ±yla tanÄ±yor ve bugünlere getiriyoruz.

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