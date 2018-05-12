Nusaybin'de bulduğu cisim patlayan 11 yaşındaki Hogır Kayran öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, bulduğu cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin'in Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, moloz yığını içinde bulduğu demir cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil'e haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Hogır Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hogır Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Patlamayı anlatan Mahsum Müjde isimli vatandaş, "Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 16:35

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