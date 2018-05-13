GÃ¶kmen Ã–zceylan: Oysa plastik bir topum vardÄ±, maÃ§lara beni Ã§aÄŸÄ±ran. Top dÃ¶nmeye baÅŸladÄ± mÄ± sahada, ben hazÄ±rÄ±mdÄ±r unutulmaya. Plastik top baÅŸka.

MASADA MASAYMIÅž HA

Adam yaÅŸama sevinci içinde

Masaya anahtarlarÄ±nÄ± koydu

BakÄ±r kaseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasÄ±nÄ± koydu

Pencereden gelen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± koydu

Bisiklet sesini çÄ±krÄ±k sesini

EkmeÄŸin havanÄ±n yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu

Adam masaya

AklÄ±nda olup bitenleri koydu

Ne yapmak istiyordu hayatta

Ä°ÅŸte onu koydu

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu

Adam masaya onlarÄ± da koydu

Üç kere üç dokuz ederdi

Adam koydu masaya dokuzu

Pencere yanÄ±ndaydÄ± gökyüzü yanÄ±nda

UzandÄ± masaya sonsuzu koydu

Bir bira içmek istiyordu kaç gündür

Masaya biranÄ±n dökülüÅŸünü koydu

Uykusunu koydu uyanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu

TokluÄŸunu açlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu.

Masa da masaymÄ±ÅŸ ha

Bana mÄ±sÄ±n demedi bu kadar yüke

Bir iki sallandÄ± durdu

Adam ha babam koyuyordu.

Edip Cansever

Gökmen ÖZCEYLAN

YetersizliÄŸini kabul etmek erdemdir. Bir dersin sonunda hocam söylemiÅŸti. YetersizliÄŸini kabul etmek erdemdir. Tam yirmi beÅŸ yÄ±ldÄ±r ÅŸiir okur, ÅŸiir dinler, ÅŸiir karalarÄ±m, fena bir okur sayÄ±lmam aslÄ±nda. Tamam! YetersizliÄŸimi kabul ediyorum. Öyle bir masaya koydum ki yetersizliÄŸimi. Önemsiz kaldÄ± o masada. Her okuduÄŸumda ayrÄ±, her dinlediÄŸimde ayrÄ± bir dünya. Her cümlede durmam gerekti. Her imgede düÅŸünmem, hayal kurmam gerekti. Durmuyordu adam, durmuyordu imgeler. Yer çekimine meydan okuyan karanfil. Elden ele büyüyordu. Sonra diyordum; Yakup bana anlat. O masaya neden çaÄŸÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlat. KurbaÄŸalara bakmaktan geliyordun oysa. AnlatÄ±yordu. Ne güzel anlatÄ±yordu. Ben anlamÄ±yordum. Ancak biliyordum çok güzel anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, benim çok güzel anlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±. Ne çÄ±kardÄ± benim onu anlamamamdan. Ne çÄ±kardÄ± sanki. HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY... Koz kupa oynanÄ±yordu masada, ben çaÄŸrÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±m masaya, Yakup da.

YAKUP!!! Ben çaÄŸÄ±rÄ±lmadÄ±m ki masaya. Koz kupayken sen unutulmuÅŸ bir sinek onlu, ben seni anlamayan, masaya çaÄŸrÄ±lmayan YAKUP.

Oysa plastik bir topum vardÄ±, maçlara beni çaÄŸÄ±ran. Top dönmeye baÅŸladÄ± mÄ± sahada, ben hazÄ±rÄ±mdÄ±r unutulmaya. Plastik top baÅŸka.

Ben sahada unutulmuÅŸ sinek onluyum, koz kupa.

ÇaÄŸÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±m bu masaya nasÄ±l varmÄ±ÅŸtÄ±m bu yetersiz aklÄ±mla? Nereden gelmiÅŸ nereye gidiyordum sahi? Unuttum. Unutmak da bana senden yadigar, hocam. Erguvan Ä°mparatorluÄŸuna, oraya. Yürek bir kez görür. Gözler sonra hep görür. YüreÄŸimle geçerken Erguvan imparatorluÄŸuna, görmüÅŸtüm o masayÄ± oysa. ÇaÄŸÄ±rÄ±labilirdim belki. Ciddiye alÄ±nÄ±p buyur edilebilirdim masaya. Bir tek kiÅŸi görseydi. Bir tek dokuz görseydi masada. Sinek onlu bile olabilirdim, koz kupa.

Ä°dris bakÄ±yordu kuÅŸa. BakÄ±yordu Ä°dris gemilere dadanan kuÅŸlara. Ä°dris çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ± masaya? Bilmiyorum ama Ä°dris’in ÅŸu kuÅŸlara bakÄ±ÅŸÄ± bambaÅŸka. KuÅŸlar bir uçumlukmuÅŸ, denizler bir fÄ±rtÄ±nalÄ±k. Ä°dris öyle bakÄ±yormuÅŸ kuÅŸlara. Ä°nsan, bir tohum gibi sonsuzluÄŸa uzanan. Masada koz kupa. Ä°dris demek ki yitik deÄŸilmiÅŸ. YalnÄ±zlÄ±k deÄŸilmiÅŸ. Ä°dris masada. Ä°dris’in bisikletinin sesi masada. Ä°dris çaÄŸÄ±rÄ±r belki beni dedim. Yok! Ä°dris’in aklÄ± bir karÄ±ÅŸ havada. Ben koz kupa oynanan masada sinek onlu bile olamadÄ±m. Ä°dris’in aklÄ± birkaç karÄ±ÅŸ havada.

Bu kadar insan Ä°dris, Yakup, Ruhi, Cemal hepsi toplanmÄ±ÅŸlar bir ateÅŸin etrafÄ±na. YaratmÄ±ÅŸ içlerinden biri tanrÄ±yÄ±. Sonra el ele vermiÅŸler besleyip büyütmüÅŸler tanrÄ±yÄ±. Ve ben yalvarÄ±yorum onlarÄ±n yaratÄ±ÄŸÄ± tanrÄ±ya: TanrÄ±m beni çaÄŸÄ±r artÄ±k ÅŸu masaya. Ses seda yok. DöktüÄŸüm biranÄ±n dökülüÅŸü bile masada ama beni duyan yok. Masada koz kupa. Yakup sinek onlu. Ben anlayamÄ±yorum. Sonra kendime kÄ±zÄ±yorum bir kez daha. Ä°nsan kendisine kÄ±zar mÄ± bir kez daha. YetersizliÄŸim o da masada. Neden yetemediÄŸim bir dünya o da masada.

Masada deli sorular uçuÅŸuyor. Deli dehÅŸet cevaplar.

Bir hüznün özgül aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± neydi?

Ölümün özgül uzunluÄŸu?

Masada masaymÄ±ÅŸ ha. CevaplarÄ± bilmiyorum. Plastik topum da aldÄ±rmÄ±yor beni masaya. CevaplarÄ± bilmiyorum. Ne güzel biliyorum bilmediÄŸimi. Ne güzel biliyorum yetmediÄŸimi. Ne güzel biliyorum bu hayata ne yapmam gerektiÄŸini bilmediÄŸimi. Masada masaymÄ±ÅŸ ha.

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