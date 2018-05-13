TadÄ±nÄ± Ã§Ä±kar

Adnan Ã–zyalÃ§Ä±nerâ€™den deÄŸinmeler: AcÄ±nÄ±n defteri doldu. BoÅŸ sayfasÄ± yok. AcÄ±nÄ±n son bulacaÄŸÄ± yeni sayfalar eklemeli

Adnan ÖZYALÇINER

SÄ°Z/BÄ°Z/HEPÄ°MÄ°Z

Bir umut yola koyulduÄŸunuzda, yolun sonunda sizi neyin beklediÄŸini bilmiyordunuz. Yolda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z yaÄŸmur, kar, fÄ±rtÄ±na baskÄ±nlarÄ± ürkütmemeli sizi. GüneÅŸin açtÄ±ÄŸÄ±, gökyüzünün uçuÅŸan bulutlara sarmaÅŸabildiÄŸi kaçamak günlerde yol boyundaki kÄ±r çiçeklerini derlemeyi, sulu yemiÅŸlerden toplamayÄ± unutmayÄ±n. Çiçeklerin kokularÄ±nÄ± içinize çekerek, yemiÅŸlerin öz suyundan tadarak yürümenizi sürdürün. Ä°ÅŸte o zaman, yolun sonunda güneÅŸli günlerin uçsuz kÄ±rlÄ±klarÄ±, gökyüzüyle denizin sonsuz maviliÄŸi, bulutlara deÄŸen daÄŸlardan kopup gelen Ä±rmaklarÄ±n yaydÄ±ÄŸÄ± Ä±lÄ±k bir esinti karÅŸÄ±layacaktÄ±r sizi/bizi/hepimizi.

SIRADAN

Öykülerimde yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± yazdÄ±m. Bize yaÅŸatÄ±lanlarÄ± yani. SÄ±radan insanlarÄ±. SÄ±radan insanlarÄ±n öykülerini yazdÄ±m/yazÄ±yorum.

ACININ DEFTERÄ°

AcÄ±nÄ±n defteri doldu. BoÅŸ sayfasÄ± yok. AcÄ±nÄ±n son bulacaÄŸÄ± yeni sayfalar eklemeli.

KALEÄ°ÇÄ°

Kaleiçi eski bir kent. Deniz mavisi içinde. DuvarlarÄ± salkÄ±m saçak mor begonvillerle yenilenen. Her mevsim. Yeniden.

SIMSIKI

Uçurumun önündeyim. Dibinde denizin kayalarÄ± dövdüÄŸü, üstünde gökyüzünün Ä±ÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± uçurumun önünde. Döne döne esen yelle sürüklendiÄŸim uçurumun önünde. IssÄ±z. AyaÄŸÄ±mÄ± bastÄ±ÄŸÄ±m toprakta. SÄ±msÄ±kÄ±.

DENÄ°ZLE DAÄž

Denize baktÄ±ÄŸÄ±nda daÄŸlarÄ± göreceksin. Bulutsu bir mavilik içinde yükselen. Åžimdi deniz mi daÄŸ, daÄŸ mÄ± deniz belirsiz.

TAM CÜMBÜÅž

KaranlÄ±ÄŸÄ± ak bir bulut olup aydÄ±nlattÄ± iÅŸçiler. AkasyalarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ±, sapsarÄ± mayÄ±s papatyalarÄ±nÄ±n rüzgarda salÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, güllerin, mor sümbüllerin, yaseminlerin, manolyalarla mimozalarÄ±n renk renk, koku koku uçuÅŸarak yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baharÄ±n en cümbüÅŸlü gününde.

AYDINLIKLA

Sürgit gitmez bu karanlÄ±k. Solar bir gün. KarÅŸÄ±sÄ±nda durdukça, tepindikçe üstünde, yürüdükçe üstüne üstüne aydÄ±nlanÄ±r.

TADINI ÇIKAR

Yaz geldi. Ä°pinin ucunu bÄ±rakma. SÄ±kÄ±ca tut; sen de, o da. Ä°kiniz. KÄ±ÅŸa dönüÅŸmesin diye. Hepimiz el ele. TadÄ±nÄ± çÄ±karmak için.

BAHARLA

Kara kÄ±ÅŸ boyunca akan/akÄ±tÄ±lan kanÄ±n renginde boy veren gelincikler durduracak kanÄ±. Baharla. Bahar rüzgarÄ± acÄ±larÄ±n silinmesi için kÄ±zÄ±la kesmiÅŸ bir deniz gibi dalgalandÄ±racak onlarÄ±. Gelinciklerin yüreÄŸinin tam orta yerindeki kara tomurcuklarÄ± uçurarak. Bir bir...

YAZ UMUDU

Papatyalarla gelinciklerin örttüÄŸü yazla donandÄ±k/donanÄ±yoruz. KÄ±ÅŸÄ±n acÄ±larÄ±na izin vermeyeceÄŸini umduÄŸumuz yozla.

GERÇEK ÖZGÜRLÜK

Ä°nsan yalnÄ±zken, tek baÅŸÄ±nayken çokluÄŸu ister. BÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±k korkusuyla. KalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndaysa bunalacaktÄ±r. ÖzgürlüÄŸünün kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanarak. TekliÄŸini özleyecektir kalabalÄ±kta yalnÄ±z-laÅŸarak. KalabalÄ±kla birlikte hareket etmeyi öÄŸrendiÄŸinde gerçek özgürlüÄŸü tadacaktÄ±r. KalabalÄ±kla.

YALPALAMA

Kubbeler kentiydi bir zamanlarÄ±n Ä°stanbul’u. Kubbelerin eÄŸimine tepelerin eÄŸiminin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±. Kubbelerin yemyeÅŸil tepeleri, tepelerin sis rengi kubbeleri yanÄ±sttÄ±ÄŸÄ± görünümüyle. ParÄ±ltÄ±lÄ± masmavi denizinin üstünde. Yüzercesine.

Åžimdi kubbeleri de, tepeleri de üstle-rine bindirilen gökdelenleriyle delik deÅŸik eden beton, demir karÄ±ÅŸÄ±mÄ± aÄŸÄ±r yüküyle yalpalÄ±yor; batmadan önce.

BOZUK SAAT

SarkmÄ±ÅŸ bir zamanÄ± yaÅŸÄ±yoruz. SÄ±rasÄ±z, düzensiz. Yaz yerine kÄ±ÅŸÄ±, sabah yerine akÅŸamÄ±, gündüz yerine geceyi yaÅŸatan. Sürekli geri kalan eski bir saat sanki zaman. AcÄ±ya, korkuya, karanlÄ±ÄŸa ayarlÄ±. Bozuk bir saat. GünahÄ± saati düzeltmeyenlerin boynuna. Düzeltmeye kalkÄ±p da beceremeyenlerin.

SONUNDA

PaslÄ±, çürük, Ä±slak, pis bir sis bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. YarÄ± karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n içinden kimi yaÄŸmur, kimi kan aktÄ±. DaÄŸÄ±lmasÄ± zaman almÄ±ÅŸ olsa da sÄ±zÄ±ntÄ± bir aydÄ±nlÄ±kla parÄ±ldayacaktÄ±r ortalÄ±k. Sonunda.

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