Evlat yetiÅŸtiren kadÄ±nlara: GÃ¼neyâ€™siz 3. anneler gÃ¼nÃ¼m

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren GÃ¼ney DoÄŸan'Ä±n annesi Derman DoÄŸan, Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ yazdÄ±.

Derman DOÄžAN*

Bugün anneler günü. Anneler gününün benim için bambaÅŸka bir önemi var. Güneyim her anneler gününde erken kalkar, bulaÅŸÄ±klarÄ± elimden alÄ±r, elimi öperdi. Bu benim en büyük mutluluÄŸumdu.

Ama Güneyimi elimden aldÄ±lar! 10 Ekim’de Ankara’nÄ±n göbeÄŸinde Güney’imle birlikte 103 cana kÄ±ydÄ±lar. Oysa onlar sadece adalet, barÄ±ÅŸ, özgürlük istediler. Suçsuz yere oÄŸlumu elimden aldÄ±lar. Güney herkes bir arada yaÅŸasÄ±n isterdi.

Bugün onsuz geçen üçüncü anneler günü. Åžimdi elimi öpemez. Yavrusunu kaybeden bir anne için bu ne demek anlayabilir misiniz? Bugün çÄ±kmÄ±ÅŸ hâlâ televizyonlarda nutuk çekiyorlar. AKP 10 Ekim KatliamÄ± olduÄŸunda yine koltuktaydÄ±, hâlâ aynÄ± koltukta. Bu katliama nasÄ±l göz yumdular? Bugün üçüncü anneler günü; neden hâlâ adalet gelmedi? Anneler yavrusuz, çocuklar babasÄ±z kaldÄ±...

Güneyimin arkadaÅŸlarÄ± beni hiç yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Her anneler gününde Ä°TÜ’den arkadaÅŸlarÄ± elimi öpmeye geldi. Ama içlerinde Güneyim yok. Ben içim kanayarak her yerde onu arÄ±yorum. Benim yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± ancak bir anne anlayabilir.

Güney benim ilk göz aÄŸrÄ±m, ilk bebeÄŸimdi. Gönlümün ruhu, damarlarÄ±mda akan kandÄ±. Åžimdi her yerde onu arÄ±yorum. Ama bulamÄ±yorum.

Güney’in küçüÄŸü Onur da her anneler gününde yanÄ±ma gelir. Ama bir yanÄ±m hep eskik. Bana Güneyimi geri versinler.

Duyuyorum; bazÄ± aileler çocuklarÄ±na “Güney DoÄŸan” adÄ±nÄ± vermiÅŸ. Geçen MuÅŸlu bir aile çaÄŸÄ±rdÄ± beni, küçük Güney 4 aylÄ±k olmuÅŸ. Bir tane bebeÄŸe de Ä°zmit’te Güney DoÄŸan adÄ±nÄ± koymuÅŸlar. Dersim’den MuÅŸ’a, oradan Ä°zmit’e kadar herkesin evladÄ± oldu Güney.

Onu çok seviyorum. Onu iyi ki doÄŸurmuÅŸum. Åžimdi düÅŸünüyorum da ben dünyanÄ±n en iyi annesiymiÅŸim.

Annelere sözüm; katil deÄŸil, Güneyim gibi insan sevgisi ile dolu, barÄ±ÅŸ diyen bir evlat yetiÅŸtirsinler.

Evlat yetiÅŸtiren tüm kadÄ±nlarÄ±n anneler günü kutlu olsun.

* 10 Ekim 2015’te Ankara’da barÄ±ÅŸ mitingine yönelik düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°TÜ ÖÄŸrencisi Güney DoÄŸan’Ä±n annesi

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