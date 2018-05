Kılıçdaroğlu: Bunun adı demokrasi değil, diktatörlüktür

Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin Aile Sigortası Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de “CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren CHP Lideri, “Elimde bir sopa olacak, birisi konuşursa kafasına vuracağım ve o sesini kesecek ve yüzde 100 bana biat edeceksin. Bunu demokrasi olarak biliyorlar. Onun adı diktatörlüktür Recep Bey, demokrasi değil” ifadelerini kullandı. “Bir yol ayrımındayız” diyen Kılıçdaroğlu, ‘25 Haziran sabahı aydınlık ve güzel bir Türkiye’ye hep beraber uyanacağız’ dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bugün geldiğimiz noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Ben bunu söylediğimde kıyameti koparıyorlardı, ‘Vay sen bunu neden söylersin’ diye. Ama geçen gün bir zat kalktı kendi manifestosunu açıkladı. Herkesin can ve mal güvenliği olacak diye. Ne demek bu? 16 yıldır geldiği noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Şimdi diyor ki; ‘Ben can ve mal güvenliğini geri getireceğim’” ifadelerini kullandı.

SANKİ 16 YILDIR MEMLEKETİ FRANSIZLAR YÖNETİYOR

“Ekonomi... Başlı başına bir felaketin içindeyiz. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Esnafa, sanayiciye, çiftçiye, emekliye sorun tablo nedir diye. 16 yılın sonunda devraldıkları mirası perişan ettiler. Faizden şikayet ediyorlar. Sanki bu memleketi şimdiye kadar Fransızlar yönetiyordu. Sen yönetiyordun. Açıklama yapıyor, ‘Faiz her kötülüğün hem anası hem de babasıdır’. Günaydın, günaydın Recep Bey. Gözlerinden öpüyorum seni. Nihayet bunu anladın sen” şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasiye ihanet etmek istediler. 15 milletvekilimizi görevlendirdik, demokrasiye yapılan ihaneti boşa çıkardık. Sayın Muharrem İnce ‘Tarafsız olacağım’ dedi, yakasındaki CHP rozetini çıkardı, ‘80 milyonu kucaklayacağım, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ dedi, bir ezberi daha bozdu. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Bir partinin genel başkanı olamadığı için namuslu adamsa namusu ve şerefi üzerine yemin edemez. Bizim cumhurbaşkanı adayımız 80 milyonu kucaklayacak. A partisi, B partisi, C partisi ayrımı yapmayacak. Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir partinin genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesine hakim tayin etmeyecek. Bizim cumhurbaşkanı adayımız hakimleri yanına alıp ‘Gelin hep beraber çay toplamaya gidelim’ demeyecek, tarafsız olacak” diye konuştu.

‘DEMOKRASİ KÜLTÜRLERİ YOK’

“Ve bir ezberlerini daha bozduk. Anlamıyorlar, bilmiyorlar. Neden? Demokrasi kültürleri yok. Demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Demokrasi, ‘Elimde bir sopa olacak, birisi konuşursa kafasına vuracağım ve o sesini kesecek ve yüzde 100 bana biat edeceksin’. Bunu demokrasi olarak biliyorlar. Onun adı diktatörlüktür Recep Bey, demokrasi değil. Dolayısıyla konuşmamın başında söylediğimi yine söyleyeyim; benim görevim var ve benim sorumluluğum da var. Benim sorumluluğum sizlerin sorumluluğundan çok daha ağır. Ben bunun farkındayım. Sorumluluğumun gereğini yapıyorum, inanarak yapıyorum. Ben de mevkii, makam falan bunlar yok. Benim tek inancım, tek davam var; ülkemde 80 milyonun huzur içinde yaşaması. Ben bunu istiyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bütün duvarları yıkmaya kararlıyız. Demokrasinin önündeki bütün duvarları yıkmaya kararlıyız. Azimliyiz, sonuna kadar gideceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek.” (HABER MERKEZİ)

