Yazarlar ve yayıncılar Erzurum Kitap Fuarını değerlendirdi

Geçtiğimiz gün başlayan TÜYAP Kitap Fuarı, geçen yıllara oranla daha kapsamlı ve kalabalık. Yazarlar ve yayıncılar, fuarı Evrensel'e değerlendirdi.

Birol BEHÇET

Erzurum

8-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Erzurum’da başlayan ve TÜYAP tarafından organize edilen Kitap Fuarı çeşitli etkinliklerle ve yazarların katılımıyla devam ediyor. Yayıncılar ve yazarlar, önceki yıllara göre daha kapsamlı ve geniş yayıncı kesiminin katılımıyla gerçekleşen fuarı Evrensel'e değerlendirdi.

'GENÇLER EKONOMİK NEDENLİ KİTAPLARA ULAŞAMIYORLAR'

Cumhuriyet Kitap Editörü Turhan Günay, fuarın gelecek için umut vaadettiğini söylerek; 'Bu yıl ilk defa böylesine kapsamlı bir fuarın organize edilmiş olması kıymetli, beklentinin altında katılımın gerçekleşmesi umudumuzu zedelememeli. Gelecek için bir umut var bu fuarda. Çünkü geniş bir üniversite kitlesi var. Ekonomik sıkıntılarından dolayı istedikleri her kitaba ulaşamıyorlar. Gözlemlediğim ve diyalog kurduğum gençlik kesimleri bir şeyler arıyorlar ve artık bir şeylerden sıkılmışlar. Aynı bizim kuşak gibi biz de Kemalist aileler tarafından yetiştirildik, fakat başka şeyler aradık. Yön Dergisiyle tanıştık sosyalizm fikrini öğrendik. Erzurum’da da gençler özellikle tesettürlü genç kadınlar evrim kitaplarından şiir kitaplarına kadar geniş bir yelpazede merak içindiler. Bir özgürlük fikri arayışı içindeler. Dünyanın birçok yerinde böyle mesela İranlı Kadınların başörtüsü eylemleri örnek gösterilebilir. Yine Ortadoğu’dan Türkiye’ye gelen savaş mağduru Arap Gençleri burada özgürlükle tanıştıktan sonra daha da geri dönmek istemiyor." dedi.

'DOĞU ANADOLU'DA İLK KEZ YAPILIYOR OLMASU HEYECAN VERİCİ'

Fuarın Doğu Anadolu Bölgesinde yapıldığına dikkat çeken Yazar Adnan Özyalçıner, 'Doğu Anadolu’da böylesine büyük bir organizasyonun ilk kez yapılıyor olması heyecan verici. İlk fuar olması nedeniyle katılımın az olması kaygılandırmamalı. Gelen genç kuşak sanata, edebiyata, bilime meraklı ve ilgililer. Erzurum’da bir tohum atıldı, bu tohum yeşerecek. Çünkü kitap, özgürlüğe, aydınlığa, insanlığa atılmış bir ilk adımdır. Onda sözcükler nasıl birbirini izleyip çoğalıyorsa adımlar da adımları izleyerek çoğalacaktır' şeklinde konuştu.

'YENİ NESİL BENİ UMUTLANDIRIYOR'

Gerekli Şeyler'den Salih Ergün de, fuara ilişkin, 'Beşeri yatırımın önemi için yatırım yapılması gereken bir fuar. Geçmiş yıllarda öğrenci olarak ikamet ettiğim Erzurum beni şaşırttı. Çünkü bir şeylerin değiştiğini gözlemleyebiliyorum. Alttan gelen yeni nesil beni umutlandırıyor.

Bu yıl fuarın nispeten sönük geçiyor olması birçok etkene bağlı. Oturmuş bir fuar kültürünün olmaması, daha önceki senelerde daha küçük, tek yanlı yayınların ağırlıkta olduğu fuarların gerçekleşmiş olması gibi. Günümüzün siyasi, ekonomik istikrarsızlığı da bunlara sebeptir.

Yükselen döviz kuru yayıncılık maliyetlerini direk etkilemektedir. Böylesi bir ortamda insanların gelecek kaygısı bütün bir yaşamı etkilediği gibi fuarları da olumsuz etkilemektedir. Son olarak her yerde kitap fuarlarında ısrar etmek gerekiyor. cümlelerini kullandı.

'GELECEK YILLAR İÇİN UMUT VAADEDİYOR'

Domingo Kitap'tan Volkan Yetim: "Bu bölgede geniş katılımlı bir fuarın ilk kez yapılıyor olması sebebiyle sakin geçmesi olağan karşılanabilir. Fakat fuardan çıkarsama yapacak olursam azımsanmayacak sayıda nitelikli okur ile buluşuyor olmamız gelecek yıllar için umut veriyor. Bu yüzden gelecek yıllarda da burada olmaya devam edeceğiz. Genel olarak muhafazakâr kesimin farklı kitaplara temkinli davranmasına rağmen gençler ve özellikle kadın okurlar daha cesurlar. Gelecek yıl daha çok okurun katıldığı bir fuarla buluşmak temennisiyle."

İthaki Yayınları'ndan Ahmet Erfen: "Erzurum iline yakışan bir fuar merkezi olmuş. Fakat içerisi dört salon yerine iki tane daha büyük salon şeklinde organize edilseymiş daha iyi olurmuş. Yine ulaşım konusunda belediyenin servis imkânlarından daha fazla destek sağlanabilirdi. Tüm bu ufak tefek pürüzlerine rağmen gelecek yıllarda hak ettiği seviyeye gelecek bir fuar olacaktır. Çünkü genç kesimlerin, muhafazakâr kesimlerin, üniversite öğrencilerinin kitaplara ilgisi göze çarpıyor. Özellikle Mehmed Uzun ve Yılmaz Güney kitaplarına ilgisi azımsanmayacak seviyede."

Kor Kitap-Manos Kitap'tan Burhan Coşar: "Karanlık dönemlerin, zor zamanların içinden geçtiğimiz bir dönemde böylesi büyük ve nitelikli bir organizasyonun muhafazakâr kesimin yoğun yaşadığı bir bölgede yapılıyor olması çok önemli. Yeni bir fuar merkezinde ve ilk kez yapılıyor olması fuara katılımın az olmasının önemlisebeplerinden.Bu yüzden Erzurum Kitap Fuarı gelecek senelerde daha da oturmuş yüksek katılımın olacağı fuarları müjdeliyor. Genel olarak Erzurumlu okurların yeniye olan ilgisi, arayışı belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Özellikle genç okurlar, kadınlar fuarın ağırlık merkezini oluşturuyor. Marksist klasiklere, evrim konulu bilim kitaplarına olan ilgileri, arayışları kendini gösteriyor. Yine fuarda göze çarpan edebiyat dergilerine, şiire olan ilgi. Yayıncıların okurla buluşmak için ekonomik koşulların zorluğuna, üretim maliyetlerinin yüksekliğine, stant kiralarının ağırlığına rağmen göz ardı edilemeyecek bir fuar. Belki organizasyon tarafından yayıncıların yükü hafifletilebilir. Yayıncıların yeterli kazanç elde edemediği ve ekonomik olarak zorlandığı bir fuar oldu."

SODEV'den İnan Dağdelen: "Erzurum’da fuar olması iyi bir adım. Erzurum hakkındaki olumsuz fikri kabul etmek, Erzurum’u kendi kaderine terk etmek olur. Bu anlamda ilerici yayıncıların, kurumların buraya gelmeleri için bir fırsat niteliğindedir. Fuarın ilk kez yapılıyor olmasından kaynaklı yeterince ilgiyi görmemesi üzücü fakat gelecek yıllarda daha iyi olacağının belirtileri mevcut. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi bu anlamda önemli ve belki ilk zamanların için Erzurum Kitap Fuarı’ndan kazanç elde etmekten çok hizmet etmek olarak değerlendirmeli."

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 15:41

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