Kutsanma-lanetlenme cenderesinde: KadÄ±n ve anne

Psikolog Banu BÃ¼lbÃ¼l, anneler gÃ¼nÃ¼ vesilesiyle kadÄ±na biÃ§ilen roller, annelik, makbul annelik, iyi annelik ve aileye dair yazdÄ±.

Banu BÜLBÜL/Psikolog

En zorlu, en çaresiz anlarÄ±mÄ±zda tüm sözcükler gider bir sözcük kalÄ±r geriye “anne”... Her ÅŸey bittiÄŸinde yürek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yere döner; anneye... DoÄŸurmak iÅŸi, yaratmak fiilini de üretendir. Peki analÄ±k kutsal mÄ±dÄ±r? Ä°ÅŸte bu kutsallÄ±k mevzusunda bir tuzak var. KutsalÄ±n olduÄŸu yerde lanetli de vardÄ±r. Kutsal kadÄ±n belirlenen sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda bir anda lanetlenebilir, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine o sÄ±nÄ±rlar çok hassastÄ±r. Lanetlenmekten kurtulmak, kutsanmadaki tuzaÄŸÄ± görmek ve buradan gelecek payeleri reddetmekle baÅŸlar.

‘KADIN YÜKLÜYMÜÅž’

Bu cümle “KadÄ±n gebeymiÅŸ” anlamÄ±nda kullanÄ±lÄ±r Anadolu’da... Hamile kadÄ±nÄ±n yükü sadece bir bebek deÄŸildir oysa. KucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± çocukla beraber pek çok sorumluluk, toplumsal, ailevi beklenti çöker omuzlarÄ±na.

Anneler Günü’nde birden anÄ±msanÄ±r kadÄ±n emeÄŸinin annelik biçimindeki ifadelerinin yüceliÄŸi. AnalarÄ±n ayaklarÄ± altÄ±ndaki cennetten ya da ana gibi yar bulunamayacaÄŸÄ±ndan söz ederler. AdamlarÄ±n aÄŸzÄ±ndan annelikle ilgili aÄŸdalÄ± laflar sünerken, analÄ±klarÄ±ndan yaralÄ± kadÄ±nlar bir günlük kutsamanÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸar. YÄ±llardÄ±r saksÄ±da yetiÅŸtirilen sardunyalara bir kez dönüp bakmayan, kadÄ±n birkaç günlüÄŸüne evden uzaklaÅŸsa çiçekleri sulamak zahmetine katlanamayan eÅŸler, oÄŸullar annelere güller taÅŸÄ±yacak, sonra da yeterince mutlu olmayan eÅŸlerin, annelerin yüzünün güldürülemeyeceÄŸinden, karamsar “yaradÄ±lÄ±ÅŸ”Ä±ndan yakÄ±nacaktÄ±r. DiÄŸer yandan televizyonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla evden eve gezen nutuklarda analar kutsanacak, bir yalan aÄŸÄ±zdan aÄŸÄ±za büyütülecektir. KadÄ±nlar kimse üzülmesin diye heyecanlÄ±ymÄ±ÅŸ, mutluymuÅŸ gibi yapacak, “Bak bugün sana kahvaltÄ± hazÄ±rlatmadÄ±m al sana hazÄ±r kahvaltÄ±” böbürlenmelerine maruz bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r. Eli kolu olanÄ±n kendi ütüsünü yapabileceÄŸi, kahvaltÄ± hazÄ±rlamanÄ±n anneliÄŸe aslÄ±nda dahil olmadÄ±ÄŸÄ±, pekala babalarÄ±n da bu iÅŸi yapabileceÄŸi konuÅŸulmayacak, neden Babalar Günü’nde ütülerin, elektrik süpürgelerinin indirime girmediÄŸi gündem edilmeyecektir. Ä°ÅŸte lanetleme tam da burada gelir. BunlarÄ± gündem eden kadÄ±n kötü, susup hediyesine razÄ± gelen, minnet duyan kadÄ±nsa iyi olacaktÄ±r. Bu toplumsallaÅŸmÄ±ÅŸ ikiyüzlülükte ÅŸikayet eden kadÄ±nÄ± lanetlemek ve ÅŸükreden kadÄ±nÄ± kutsamak seçenekleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durur.

ANNELÄ°K ÇOÄžU ZAMAN AÅžKLI BÄ°R KAVUÅžMA AMA BÄ°R VAZGEÇÄ°Åž DE AYNI ZAMANDA...

Anne olma deneyimi kadÄ±nlara farklÄ± farklÄ± duygularla gelir. Kimi kadÄ±n zamanla alÄ±ÅŸÄ±r bebeÄŸine, anneliÄŸine, kimisi için hayatÄ±nÄ±n en olaÄŸanüstü deneyimidir, kimi için piÅŸmanlÄ±ktÄ±r. Her bir duygu doÄŸal ve olasÄ±. Hangi kadÄ±nÄ±n hangi durumda bu deneyimi nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± öngörmek de zordur. Çünkü gebelik sürecine, doÄŸumun nasÄ±l geçtiÄŸine, kadÄ±nÄ±n sosyal desteÄŸinin olup olmamasÄ±na, biyolojik ve fiziksel pek çok faktöre baÄŸlÄ±dÄ±r. AynÄ± kadÄ±n farklÄ± durumlarda farklÄ± hissedebilir. Hal böyleyken, annelik deneyimini aÅŸklÄ± bir kavuÅŸma olarak karÅŸÄ±lamayan kadÄ±nlar yoÄŸun bir suçluluk hissedebilirler. Çünkü daha baÅŸtan toplumda kabul gören ve kabul görmeyen annelik halleri vardÄ±r. BebeÄŸi kabul etme, emzirme, sakinleÅŸtirebilme görevlerini yerine getirip getiremediÄŸi baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye baÅŸlanan kadÄ±n, annelik rolünün kendi benliÄŸinde dahi ne denli talepkar bir alan açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha baÅŸtan fark eder.

FotoÄŸraf: Pixabay

Anne olan kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± coÅŸku geleceÄŸe ve yeniye dairken, çocuktan önceki yaÅŸamlarÄ±na veda ettikleri için de hüzün hissederler. Çocuktan önceki yaÅŸamÄ±nda bir statüsü olmayan ancak bir çocuk doÄŸurduÄŸunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplumda deÄŸer kazanan bir kadÄ±n için hüzün daha az, coÅŸku daha yoÄŸun (Bu da bebeÄŸin saÄŸlÄ±klÄ± olup olmamasÄ±na ve cinsiyetine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸebilir) yaÅŸanabilirken, doÄŸumdan önceki yaÅŸamÄ±nda kendini bir kadÄ±n olarak deÄŸerli hisseden annenin hüznü daha görünür olabilir. YitirdiÄŸimize iliÅŸkin hüzün duymak da bebeÄŸimize bakarken gözümüzün parlamasÄ± kadar doÄŸalken, asÄ±l sorun diÄŸer insanlarÄ±n nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Gelecek nesli yetiÅŸtirme iÅŸi, tek tek annelerin üzerine yÄ±kÄ±lamaz, toplumsal bir sorumluluk ve görev alanÄ±dÄ±r bu. Ama bÄ±rakalÄ±m kamusal sorumluluklarÄ± yerine getirecek kurumlar aramayÄ±, bebekle ilgili anne ile eÅŸit sorumluluk alacak babalarÄ± bulmak bile zor oluyor kadÄ±nlar için...

O zaman sorun kadÄ±nlarÄ±n anne olduklarÄ±nda kimi zaman olumsuz duygular hissetmelerinde mi? Yoksa anne olduklarÄ±nda hatta hamile kaldÄ±klarÄ±nda hayatlarÄ±ndaki pek çok ÅŸeyden mahrum hale gelmelerine neden olan toplumsal koÅŸullarda mÄ±? KadÄ±nlarÄ±n penceresinden hayata baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gördüklerimiz nasÄ±l da deÄŸiÅŸiyor öyle deÄŸil mi?

'MAKBUL' ANNE MUTLU MUDUR, YA DA BU SORU KÄ°MÄ°N UMURUNDA?

Son yÄ±llar, saÄŸcÄ±laÅŸma, sermayenin merkezileÅŸmesi, parlamenter demokrasileri asgari zemine geri çekme dönemi olarak ilerliyor. KadÄ±nlar muhafazakarlaÅŸma süreçlerinde saldÄ±rÄ±ya ilk uÄŸrayanlar oluyor. Türkiye’de AKP iktidarÄ±na tekabül eden bu dönemin “makbul” yani kabul edilebilir kadÄ±nÄ± muhakkak anne olmak zorunda, makbul anne ise, en az 3 çocuk doÄŸuran, kesinlikle kürtaj olmayan, doÄŸum kontrolüne karÅŸÄ±, çocuklarÄ±nÄ± vatana “hibe” eden kadÄ±n olarak iktidardaki erkekler tarafÄ±ndan defalarca yeniden tanÄ±mlanÄ±yor. Eski tip fetvalar gibi, kadÄ±nÄ±n hamileyken sokakta yürümesinin erkekler için kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, kahkaha atan kadÄ±nÄ±n “edepsiz”liÄŸinden ulu orta söz ediliyor.

Ancak “mahrem”indeki insanlara tebessüm edebilen, kahkaha atmasÄ±, kÄ±kÄ±rdamasÄ± yasaklanan, seviÅŸmesi deÄŸil üremesi beklenen, doÄŸum kontrolünü, kürtajÄ± telaffuzu günah olan bir kadÄ±n mutlu olabilir mi? OlamayacaÄŸÄ± çok açÄ±k. Peki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi mutluluk sanmasÄ± saÄŸlanabilir mi? Zor. Ama mutsuzluÄŸunu telaffuz etmesi engellenebilir. Genellikle bunu yaparlar. SessizleÅŸir kadÄ±nlar kendi dertlerine ve yaralarÄ±na dair... Evlenmeden öncesini anlatmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kadÄ±nlarÄ±, “Ben kÄ±zken öyle çok gülerdim ki...”, “OkusaydÄ±m çok iyiydi benim derslerim” ya da “ÖÄŸretmenim böyle yetenek bulunmaz, konservatuara hazÄ±rlayalÄ±m seni dedi de babam olmaz öyle ÅŸey diye kÄ±zdÄ±” diye baÅŸlayan yarÄ±m düÅŸlerini dinlersiniz mutfak köÅŸelerinde...

FotoÄŸraf: Pixabay

'Ä°YÄ°' ANNELER... PEKÄ° ONLAR NELER YAÅžIYOR?

Devletin “makbul” annesinin karÅŸÄ±sÄ±nda “orta sÄ±nÄ±f"tan kadÄ±nlarÄ±n üzerinde de “iyi” anne olmakla ilgili yoÄŸun bir baskÄ± var. ÇocuÄŸunu organik gÄ±dalarla beslemek, zihin geliÅŸimini destekleyecek eÄŸitim modellerini araÅŸtÄ±rmak, en eÄŸitici oyuncaklarÄ± bulmak, aynÄ± zamanda doÄŸum sonrasÄ± kilolarÄ±nÄ± hÄ±zla vermek, ÅŸÄ±k giyinmek, güzel görünmek ve iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±, sosyal sorumluluklarÄ±nÄ± da aksatmamak gibi yükümlülükler, kadÄ±nÄ±n yükünün ne denli aÄŸÄ±r olduÄŸunu gösteriyor. Üstelik burada kaderini kendisi dÄ±ÅŸÄ±nda birilerinin eline teslim etmiyor görünen kadÄ±n, içselleÅŸtirilmiÅŸ bir dizi beklenti üzerinden kendi kendini zorluyor çoÄŸu zaman.

Bir zamanlarÄ±n ped (tuhaf biçimde kadÄ±n baÄŸÄ± olarak TürkçeleÅŸtiriliyor) reklamÄ±nda (epeydir televizyon ve reklam izlemeye dayanamadÄ±ÄŸÄ±mdan daha güncel bir örneÄŸim yok) “çocuk da yaparÄ±m kariyer de” sözlerini neÅŸe içinde ÅŸakÄ±yan kadÄ±nlar geliyor aklÄ±ma “iyi” anne örnekleri üzerine düÅŸününce. ÇocuÄŸun hayatÄ±nÄ± en iÅŸlevsel biçimde planlamak, onu kurstan kursa taÅŸÄ±mak, onunla geçirilen zamanÄ± “yetiÅŸtirmek, büyütmek, eÄŸitmek” gibi tanÄ±mlar üzerinden “projelendirmek” bu tür bir anneliÄŸin en belirgin özellikleri. Bir iÅŸe dönüÅŸen annelik deneyimini yaÅŸayan kadÄ±n, iÅŸ yerinde “kariyer yapmak” için uÄŸraÅŸ vermeyi de sürdürür elbette. “Kariyer yapmak”, kendini gerçekleÅŸtireceÄŸin bir iÅŸte özgürleÅŸtirici bir çalÄ±ÅŸma içinde olmakla aynÄ± ÅŸey deÄŸildir, birbirlerine benzemezler bile. KadÄ±n hem anneliÄŸinde hem çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yoÄŸun bir rekabet alanÄ±nÄ±n içinde bulur kendini.

Derken küçük burjuvazinin dar ideolojik alanÄ±na hapsolur anneler ve çocuklar. Yani, bütün o koÅŸturmaca, kurslar, eÄŸitimler, sÄ±navlar (annenin iÅŸ, çocuÄŸun okul yaÅŸamÄ±nda içine girdiÄŸi) küme düÅŸmek (iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n alt katmanlarÄ± arasÄ±na karÄ±ÅŸmak) korkusuyla kamçÄ±lanÄ±rken bir yandan da lig yükselmek (sÄ±nÄ±f atlamak) hayalleriyle beslenir. YabancÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r artÄ±k korkular ve hayaller.

Makbul anneden biraz daha güçlü olsa da “iyi” anne olmaya çalÄ±ÅŸan kadÄ±n da erkek egemen kapitalist sistemin baÅŸka bir “kutsama” oyununa gelmiÅŸ, karÅŸÄ±lanmasÄ± olanaksÄ±z beklentileri çoktan göÄŸüslemiÅŸtir.

MAKBUL YA DA Ä°YÄ° ANNE MUTSUZLUKLARI

KonuÅŸmasÄ±, düÅŸünmesi, hissettiklerinin farkÄ±na varmasÄ±, kendini ifade etmesi engellenen bir kadÄ±n akmasÄ± engellenen bir nehir gibi birikir. Sonra ne mi olur? O su kendi yataÄŸÄ±na zarar verir. TopraÄŸÄ± zorlar, etrafÄ±ndaki yaÅŸamÄ± da... KadÄ±nlarÄ±n sustuÄŸu yerden bedenleri konuÅŸmaya baÅŸlar. Nedeni bulunamayan aÄŸrÄ±lar sÄ±rtta, baÅŸta, bacaklarda dolaÅŸÄ±r. Beden, adeta haklarÄ± elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için isyan eder.

Kendi bedenini, yaÅŸamÄ±nÄ± kontrol etmekten uzaklaÅŸan kadÄ±n kaygÄ±lara boÄŸulur. Bir anne olarak çocuÄŸuna neyi öÄŸreteceÄŸi, öÄŸütleyeceÄŸi diÄŸerlerinin bileceÄŸi iÅŸtir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n istediÄŸi yemekleri yapmak ya da yapÄ±lmasÄ±nÄ± organize etmek iÅŸiyle meÅŸgulken kendisinin ne yemek istediÄŸini unutur, ne izlemek ne okumak istediÄŸini de, nasÄ±l eÄŸlendiÄŸini, ardÄ±ndan seviÅŸmenin, arzunun ne demek olduÄŸunu... Çocuklar büyüdükçe unutuÅŸlarÄ± da artar. ArtÄ±k onlarÄ±n kendisine ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nda ömrünü adadÄ±klarÄ± çekip gittiÄŸinde yas, keder, depresyon gelir can yoldaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na. BaÅŸka türlü nasÄ±l olabilirdi ki?

Görsel: Pixabay

NASIL BÄ°R ANNELÄ°K? = NASIL BÄ°R TOPLUM?

“NasÄ±l bir annelik?” sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± içinde bulunduÄŸumuz koÅŸullar içinde arÄ±yoruz ve bu koÅŸullar bizi çoÄŸu zaman çaresiz bÄ±rakÄ±yor. KreÅŸler, devlet okullarÄ±ndaki eÄŸitimin niteliÄŸinin düÅŸmesi, saÄŸlÄ±k sistemindeki sorunlarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±, eriÅŸilebilir ücretsiz nitelikli ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hizmetinin yokluÄŸu, yoksulluk, iÅŸsizlik sorunlarÄ±nÄ±n tamamÄ± anneleri yoÄŸun biçimde etkiliyor. ÇocuklarÄ±na sunamadÄ±ÄŸÄ± olanaklarÄ± düÅŸünerek suçluluk duyan, sunduÄŸu olanaklardan geriye düÅŸmekten kaygÄ±lanan anneler genel olarak iyi hissetmiyorlar ve mutlu deÄŸiller. BabalarÄ±n da annelerle birlikte ebeveyn sorumluluklarÄ±nÄ± almasÄ±, eÅŸit biçimde paylaÅŸmasÄ± acil bir gündem elbette. Bunun için erkeklik ve kadÄ±nlÄ±k, annelik ve babalÄ±k rol ve kimliklerini sorgulamak, sorgulatmak, yeniden tanÄ±mlamak çok önemli, bu konudaki çalÄ±ÅŸmalar çok kÄ±ymetli. Bununla beraber büyürken çocuklarÄ± desteklemekle ilgili sorumluluklarÄ±n toplumsallaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± da son derece önemli.

FotoÄŸraf: Pixabay

Kat kat binalardaki kutu kutu evlerimizde ayrÄ± ayrÄ± yemekler piÅŸirmekle uÄŸraÅŸÄ±yoruz, birer birer çocuklarÄ±mÄ±zla ilgileniyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±dan patlÄ±yorken biz yorgunluktan ölüyoruz. Oysa binalarÄ±n altÄ±nda, sitelerin içinde yemekhaneler olsa yemek yapma sorumluluÄŸunu paylaÅŸsak çocuklarÄ±n birlikte büyüyebileceÄŸi, oynayabileceÄŸi, kimi iÅŸlerini kendilerinin yapacaÄŸÄ± yetemedikleri yerde bizlerin sÄ±rayla sorumluluk aldÄ±ÄŸÄ± ortak çocuk alanlarÄ± oluÅŸturabilsek hayat daha kolay ve keyifli olmaz mÄ±ydÄ±? Böylesi hem akÄ±lcÄ± olurdu hem duygusal olarak tatmin edici. Peki neden olmuyor? Birilerinin iÅŸine gelmiyor. Bizim tek tek olmamÄ±z, annelik yükümlülükleriyle, çalÄ±ÅŸan sorumluluklarÄ±yla boÄŸuÅŸmamÄ±z, birbirimizi itip kaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ basamaklarÄ±nda ömür tüketmemiz, bu yaÅŸam biçimini doÄŸuran üretim iliÅŸkilerinden ayrÄ±calÄ±k elde eden birilerinin tercihi, bizimse zorunluluÄŸumuz oluyor. Bu zorunluluklarÄ±n getirdiÄŸi yorgunluklarÄ±n, mutsuzluklarÄ±n altÄ±nda ezilmekten kurtulabilmek ve çocuk doÄŸurmadan deÄŸerli olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyenlere, kürtaj hakkÄ±mÄ±za dil uzatanlara, kaç çocuk doÄŸuracaÄŸÄ±mÄ±za karÄ±ÅŸanlara, nasÄ±l annelik yapacaÄŸÄ±mÄ±za iliÅŸkin dÄ±ÅŸardan ve yukarÄ±dan konuÅŸanlara karÅŸÄ± kendimizi savunabilmek için kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yükseltmemiz gerektiÄŸi apaçÄ±k ortada. Ancak kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± yoldan, kendimizi yeterli hissettiÄŸimiz ebeveynlik deneyimlerini çoÄŸaltabilir, maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haksÄ±zlÄ±klarÄ± azaltabilir ve çocuklarla ilgili sorumluluklarÄ±n bir bölümünü annelerin üzerinden alabilecek nitelikli kurumlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rabiliriz.

Cumartesi Anneleri: OÄŸlum â€˜Anneler GÃ¼nÃ¼n kutlu olsun' diyemedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 MayÄ±s 2018 15:25

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