â€˜Biliyorum yenilenlerin de hikayesi olduÄŸunuâ€™

Dr. Volga YÄ±lmaz GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Taha Ramazan Ãœresinâ€™in ilk kitabÄ± â€˜Yoksulluk En Ã‡ok Ã‡ocuklara DeÄŸerâ€™i yazdÄ±.

Dr. Volga YÄ±lmaz GÜMÜÅž

Akademisyen, Çevirmen

AslÄ±nda hepimiz biliyoruz yenilen, yenilmeyen; yoksul, varsÄ±l; yetiÅŸkin, çocuk herkesin bir öyküsü olduÄŸunu. Bir kÄ±smÄ±nÄ± anlatmaya deÄŸer, bir kÄ±smÄ±nÄ± göz ardÄ± edilebilir buluyoruz… Taha Ramazan Üresin, ilk kitabÄ± Yoksulluk En Çok Çocuklara DeÄŸer’de kimi zaman görmezden geldiÄŸimiz bireylerin, kimi zaman kulak vermediÄŸimiz içimizdeki “ben”in tanÄ±dÄ±k, ama bir o kadar da etkileyici öykülerini bizimle paylaÅŸÄ±yor. On dört öyküden oluÅŸan kitabÄ±, ilk okuduÄŸumda, ÅŸöyle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±m: “BirçoÄŸu alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k afili mutlu sonlarÄ±n ötesine geçip küçük ve sÄ±radan mutluluklarla sona ulaÅŸan, romanlardaki kadar incelikle iÅŸlenmiÅŸ karakterler barÄ±ndÄ±ran, biz orta sÄ±nÄ±f insanlarÄ±nÄ± –çoÄŸunlukla- uzaktan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, hatta görmezden geldiÄŸimiz yaÅŸamlara yaklaÅŸtÄ±ran samimi öykülerden oluÅŸan bir derleme…”

‘GÜNLÜK YAÅžAMDAKÄ° Ä°KÄ°LEMLERLE KARÅžILAÅžIYORUZ’

Yazar, edebiyat aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla insanÄ± ve yaÅŸamÄ± anlama ve anlamlandÄ±rma çabalarÄ±mÄ±za büyük bir katkÄ± saÄŸlÄ±yor. YazÄ±ya döktüÄŸü günlük yaÅŸam öyküleriyle ve görece mutlu sonlarÄ±yla… ÖrneÄŸin,”Sevinç” ve “KavuÅŸmak”ta çocuklarÄ±n küçük mutluluklarÄ±nÄ±n biz yetiÅŸkinlere neler öÄŸretebileceÄŸini görüyor, “Çingene Çocuklarla Bir Pazar SabahÄ±”nda ön yargÄ±larÄ±mÄ±zla yüzleÅŸiyor, “Edebiyat Dersi” ve “Kehanet AvcÄ±sÄ±”nda modern insanÄ±n günlük yaÅŸamdaki ikilemleriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bir taraftan çocuk çalÄ±ÅŸanlarÄ±, iÅŸsizliÄŸi, yoksulluÄŸu, ihmal edilen kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±, kadÄ±nÄ±n aile ve toplumdaki konumunu bir kez daha sorgulayÄ±p edebiyatÄ±n toplumsal (ve) gerçekçi yönüne tanÄ±klÄ±k ediyoruz. DiÄŸer taraftan kendimizi karakterlerin beynine konumlanmÄ±ÅŸ bulup edebiyat ve psikoloji arasÄ±ndaki güçlü baÄŸÄ± bir kez daha gözlemliyoruz. Öyle veya böyle, her bir öyküyü okurken kendimizi toplumsal ve psikolojik sorgulamalar içinde buluyoruz. Her ÅŸeyi ama en çok da insanÄ± deÄŸersizleÅŸtirdiÄŸimiz bu çaÄŸda, sÄ±radanlÄ±klar altÄ±na gizlenmiÅŸ derin öyküler bize her insanÄ±n anlatacak/anlatÄ±lacak bir ÅŸeyi olduÄŸunu tekrar tekrar hatÄ±rlatÄ±yor. ÇoÄŸu zaman ötekileÅŸtirdiÄŸimiz ama aslÄ±nda her gün iç içe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bireyleri fark etmemizi saÄŸlayarak -aramÄ±za koyduÄŸumuz yapay mesafeyi daraltarak- bir anlamda toplumsal barÄ±ÅŸa katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

‘ONLARIN ÇARESÄ°ZLÄ°ÄžÄ°YLE EMPATÄ° KURMAMIZI SAÄžLIYOR’

KÄ±sa cümlelerin hÄ±z ve ritim kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öykülerde ayrÄ±ntÄ±lÄ±; ama aÅŸÄ±rÄ±ya kaçmayan, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmayan betimlemeler zihnimizde hÄ±zla görsellik kazanÄ±yor. Gerek dilde gerekse anlatÄ±da dolambaçlÄ± yollara girmeyen yazar bizi samimiyetine inandÄ±rmakta zorluk çekmiyor. Bizi yormayan, küçümsemeyen, pasifleÅŸtirmeyen her bir öykü, yazarÄ±n olmaktan çÄ±kÄ±p okurun öyküsü haline geliyor. Karakterleriyle, olay örgüleriyle ve betimlemeleriyle bütünlük taÅŸÄ±yan öyküler bizi çabucak içine çekip, karakterlerin yaÅŸamÄ±na dahil edip onlarÄ±n çaresizliÄŸiyle empati kurmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Kimi zamansa satÄ±r aralarÄ±nda, ama aslÄ±nda karakterin benliÄŸinde ona yol gösterecek bir çözüm ararken buluyoruz kendimizi.

Sonuç olarak, bir solukta okuyacaÄŸÄ±mÄ±z, sÄ±radan karakterlerin içindeki “sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±” fark ettiren, kolay okunan ama etkisi uzun süren öyküler tutuÅŸturuyor elimize ve zihnimize Taha Üresin.

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