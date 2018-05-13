Ercan Kesal: PopÃ¼lerliÄŸin ne olduÄŸunu baÅŸÄ±ma gelince daha net gÃ¶rdÃ¼m

Ercan Kesal'la sinema ve edebiyata dair konuÅŸtuk. Ä°ÅŸte Serdal Keskin'in keyifli rÃ¶portajÄ±...

Serdal KESKÄ°N

Ä°stanbul

Ercan Kesal’Ä±n bugüne kadar ‘Peri Gazozu’, ‘Cin AynasÄ±’, ‘Evvel Zaman’, ‘Nasipse AdayÄ±z’, ‘BozkÄ±rda Bir Gece YarÄ±sÄ±’, ‘ZamanÄ±n Ä°zinde’ kitaplarÄ± ve son olarak söyleÅŸilerinden oluÅŸmuÅŸ ‘AslÄ±nda’ eseri bizlere ulaÅŸtÄ±. Kesal yazdÄ±ÄŸÄ± eserlerde hep yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan, gözlemlerinden yararlanmÄ±ÅŸ bir yazardÄ±r. Gözlem, deneyim ve okuduklarÄ±nÄ± “Yeniden icat ederek” yazÄ±ya döker. Eserlerinde; çocukluÄŸunu, toplumun sancÄ±lÄ± yÄ±llarÄ±nÄ±, toplumsal deÄŸiÅŸimleri, acÄ±larÄ±, umutlarÄ± merhametli bir dille anlatÄ±r. Sinema ve edebiyat ile ilgili düÅŸünceleri de kitaplarÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ± diÄŸer konulardÄ±r. Eserlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyadan ve okuduklarÄ±ndan yararlanan yazar aslÄ±nda bize özlediÄŸimiz geçmiÅŸimizi hatÄ±rlatÄ±r...

Kesal, aynÄ± zamanda birçok filmde hem senarist hem de oyuncu olarak yer aldÄ±. Åžimdilerde ise çok izlenen Çukur dizisindeki karakterlerden “Ä°dris KoçovalÄ±” rolüne can veriyor. O sadece yazar deÄŸil aynÄ± zamanda doktor, oyuncu, senarist ve yönetmen... Ercan Kesal’la edebiyata ve sinemaya dair sohbet ettik. Diziler için hÄ±zla tüketilen bir mecra olduÄŸunu söyleyen Kesal, “PopülerliÄŸin ne olduÄŸunu baÅŸÄ±ma gelince daha net gördüm” dedi.

Yazmak sizin için neyi ifade ediyor? Hatta bir türlü meditasyon diyen bile var, ne dersiniz?

Yazmak, okumakla birlikte baÅŸlayan bir eylemdir. Okumadan yazÄ±lmÄ±yor. Sizden öncekilerin yazdÄ±klarÄ± önemli çünkü. Okumak da yazmak da, kelimelerin gücünü fark ettiren bir baÅŸlangÄ±ç. Sözcüklerin büyüsüyle buluÅŸtuÄŸunuzda dÄ±ÅŸarÄ±daki dünyanÄ±n size dayattÄ±ÄŸÄ± gerçekliÄŸe de baÅŸkaldÄ±rmÄ±ÅŸ olursunuz. Bu yüzden edebiyat esasÄ±nda bir itirazdÄ±r, karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ ve isyandÄ±r. Bu dünyadan daha gerçek ve anlamlÄ± bir baÅŸka dünyayÄ± sözcüklerle yeniden icat edebilmektir.

KitaplarÄ±nÄ±zla devam edersek; “Peri Gazozu” ve “ Cin AynasÄ±” iyi bir gözlemin ürünü. HayatÄ±nÄ±zdan izler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ortada. KitaplarÄ±nÄ±zda anlatÄ±lan daha çok toplumsal konular ve aslÄ±nda kÄ±sa kÄ±sa da Türkiye tarihi. Bu tarihsel saptamalarÄ± bir filminizde, sinemaya aktarÄ±lmÄ±ÅŸ olarak görecek miyiz?

Elbette. Belki de ÅŸu ana kadar çekemediklerimi yazÄ±yordum. 2015’de yayÄ±mlanan Nasipse AdayÄ±z isimli novellamÄ±n senaryosunu yazdÄ±m. YönetmenliÄŸini de yapacaÄŸÄ±m bu hikayenin filmini Temmuz 2018’de çekeceÄŸim.

‘AslÄ±nda’ kitabÄ±nÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z söyleÅŸi ve röportajlardan oluÅŸuyor. Böyle kitaplar genellikle yazar ve ÅŸairlerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdikten sonra derlenir. Sizi bu kitabÄ± çÄ±karmaya ne sebep oldu?

Yazmaktan daha çok konuÅŸmayÄ± seven bir coÄŸrafyanÄ±n çocuklarÄ±yÄ±z. KonuÅŸmayÄ±, muhabbet etmeyi, söyleÅŸmeyi elbette severim. Ama, “KonuÅŸtum bitti”, “Söyledim geçti” diyemiyorum. Hepsinin de en azÄ±ndan yazdÄ±klarÄ±m kadar kÄ±ymetli olduÄŸuna inanÄ±yor ve kalÄ±cÄ± olmalarÄ±nÄ± istiyorum.

Türk edebiyatÄ±ndaki yazar ve ÅŸairlerden kimleri okuyorsunuz? Kimleri tavsiye edersiniz?

Yenilerin hepsi de heyecan verici ve güçlü kalemler. Benim eskilerden vazgeçemediklerim, dönüp dönüp okuduklarÄ±m vardÄ±r, onlardan söz etmek isterim. Refik Halit Karay, Sait Faik, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Haldun Taner, M. Åž. Esendal, Samet AÄŸaoÄŸlu, A.H. TanpÄ±nar. Bir mucize gibi Mehmet Günsür, V.O. Bener, Bilge Karasu... Åžairlerden Edip Cansever, Turgut Uyar, Ergin Günçe, Didem Madak ve kendi yaÅŸ kuÅŸaÄŸÄ±mÄ±n tüm iyi ÅŸairleri elbette...

Bu soru da dünya edebiyatÄ± yazar ve ÅŸairleri için olsun. YabancÄ±lardan kimleri okur ve önerirsiniz?

Çehov baÅŸta. Rus klasikleri mutlaka. Dostoyevski, Tolstoy, Gonçarov. Åžairlerinden PuÅŸkin, Lermontov, Yesenin. YabancÄ±lardan, Camus, Borges, Galeano, Berger, Echenoz, Pessoa, Pavese, Calvino, E. A. Poe, Murakami, Ä°shiguro, Kenzaburo Oe… Ä°lk aklÄ±ma gelenler…

Dönüp dönüp okuduÄŸunuz ve baÅŸucu kitaplarÄ±nÄ±z nelerdir, ÅŸimdi neler okuyorsunuz?

Antropoloji, psikoloji metinlerini daha çok okurum. E. Said, Bourdieu, C. Levi-Strauss’u özellikle. Sinema kitaplarÄ± da tabii ki. Son dönemde en çok etkilendiÄŸim kitaplardan biri “Haneke Haneke’yi AnlatÄ±yor’’ kitabÄ± oldu. BaÅŸucu kitaplarÄ±m, Tarkovski’den ‘‘MühürlenmiÅŸ Zaman’’ kitabÄ±. AyrÄ±ca söyleÅŸilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ‘‘Åžiirsel Sinema’’ Brando’dan “Annemin ÖÄŸrettiÄŸi ÅžarkÄ±lar”, Elia Kazan’Ä±n “Bir YaÅŸam”, Berger’in ve Galeano’nun tüm kitaplarÄ±...

Edebiyattan sonra sinema hayatÄ±nÄ±zÄ±n neresinde?

Sinema hayatÄ±mÄ±n en önemli ögelerinden. En çok zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m ve üzerine en çok düÅŸündüÄŸüm alan.

‘KENDÄ°ME SAYGI DUYDUÄžUM BÄ°R YERDE OLMAK Ä°STÄ°YORUM’

Ercan Kesal, sadece yazar kimliÄŸiyle deÄŸil, tüm kimlikleriyle kendini bu hayatta nasÄ±l bir yerde konumluyor?

Kendime saygÄ± duyduÄŸum bir yerde olmak istiyorum. Her koÅŸulda diÄŸerkam olmayÄ± becerebildiÄŸim, gece baÅŸÄ±mÄ± yastÄ±ÄŸa koyduÄŸumda rahat uyuyabildiÄŸim bir vicdanla, yeryüzü sofrasÄ±nÄ±n mütevazÄ± bir konuÄŸu olarak yaÅŸamÄ±mÄ± sürdürmek istiyorum.

‘HIZLA TÜKETÄ°LEN BÄ°R MECRA MAALESEF’

Ercan Kesal’Ä± dizilerde görmeye baÅŸladÄ±k. Önce konuk oyuncuydu, ÅŸimdi ise Çukur’un baÅŸrol oyuncusu. BazÄ± oyuncular dizi sürelerinin ve ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu söyleyerek internet dizilerine yöneldiler. Sizin dizi projelerinden sonra hayatÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸimler oldu mu?

Dizi süreleri uzun ve koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±r, mutlaka düzeltilmeli. Çukur deneyimine gelirsem; popülerliÄŸin ne olduÄŸunu tahmin ediyordum ama baÅŸÄ±ma gelince daha net gördüm. HÄ±zla tüketilen bir mecra maalesef. Ama seyirciyle buluÅŸmanÄ±n yollarÄ±ndan biridir diye düÅŸünüyorum. Kendi yapacaÄŸÄ±m sinemaya dair yeni deneyimler ediniyor, farklÄ± ilham kapÄ±larÄ±nÄ± açmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

Son olarak Evrensel gazetesi okuyucularÄ±na neler söylemek istersiniz?

HayatlarÄ±ndan sanat, edebiyat ve sinema hiç eksik olmasÄ±n.

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