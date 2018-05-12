Mülkiye dergisi ‘Karl Marx’ temasıyla çıktı

Mülkiye dergisinin yeni sayısı “Karl Marx ve Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Bugünü” temasıyla çıktı.

Hakemli makaleler, söyleşiler ve yorum yazılarının yer aldığı Mülkiye dergisi bu ay “Karl Marx ve Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Bugünü” konusuyla yayımlandı. Derginin ilk makalesi, Muammer Kaymak’ın kaleme aldığı “Kapital’in Rusça Serüveni: Rusya Aynasında Tarihsel Maddecilik ve Politik Ekonomi Kuramı” başlığını taşıyor.

Denizcan Kutlu’nun “Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücret Dışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model Denemesi”, Umut Soytaş’ın “Sermaye Diyalektiği”, Sungur Savran ve E. Ahmet Tonak’ın “Türkiye’de Marx’ın Kapital’i”, Serdal Bahçe’nin “Marksoloji mi Marksizm mi? Kapital’in İzinde”, Melda Yaman’ın “Kapital’i Okumak”, Özgür Öztürk’ün, “Marksizm ve Biz”, Senem Oğuz’un “Marx Yeniden: Yedek İşgücü Ordusunu İncelemek Üzerine Kısa Bir Not” dergide tema konusuna dair yazılan diğer makaleler arasında bulunuyor.

BORATAV VE TÜREL RÖPORTAJLARI

Dergide, sayı editörlüğünü yapan Benan Eres tarafından yapılan iki önemli söyleşi de yer alıyor. İlk söyleşi, Korkut Boratav’la. Boratav söyleşide, Marksizmle tanışmasından genç sosyal bilimcilerine önerilerine kadar çeşitli konulardaki değerlendirmelerini paylaşıyor. Eres, ikinci söyleşiyi ise Oktar Türel’le yapıyor. Türel’in tarih ve ekonomi politik eleştirisine aynı dönemde eğilmesinin nedenlerinden, Kapital’le tanışmasına değerlendirmelerini okurlarla paylaşıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 14:41

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