Tarz-Ä± ittifak Ã¼zerine

26. DÃ¶nem Hakkari Milletvekili Selma Irmak 24 Haziran'a gidilen sÃ¼reci ve ittifaklarÄ± deÄŸerlendirdi.

Selma IRMAK

26. Dönem Hakkari Milletvekili

Tarihi diyebileceÄŸimiz bir seçim sath-Ä± mahalline girdiÄŸimiz bugünlerde önümüzde iki seçenek bulunmaktadÄ±r: “Kötülük etiÄŸi”nin egemen kÄ±lÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kötücül sistemle, tarihin sarkacÄ±nÄ±n faÅŸizme doÄŸru yol aldÄ±ÄŸÄ± vahÅŸet ortamÄ±na savrulmak, ya da her dem baki olan direniÅŸ damarÄ±nÄ± yükselterek insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir yaÅŸam için mücadele etmek ve baÅŸarmak!..

Ä°ktidarÄ± elinde tutanlarÄ±n egemenliklerini sürdürmek için kullandÄ±klarÄ± araçlarÄ±n miadÄ±nÄ± doldurmasÄ±yla baÅŸ gösteren yapÄ±sal kriz artÄ±k gizlenemez boyutlardadÄ±r. Bu yapÄ±sal krizi aÅŸmak için toplumsal her türlü deÄŸeri araçsallaÅŸtÄ±ran, istismar eden toplum karÅŸÄ±tÄ± çizgi ile dipten gelen dalga gibi giderek yükselen toplumun varoluÅŸ ve direniÅŸ çizgisinin mücadelesine tanÄ±k olmaktayÄ±z, yaÅŸamaktayÄ±z.

Ancak burada altÄ±nÄ± çizmekte yarar gördüÄŸümüz bir ÅŸey var; toplumsal muhalefetin direniÅŸ çizgisinin sözcülüÄŸünü yapanlarÄ±n bu mücadeleyi hangi strateji ve eksen üzerinden yürüteceÄŸidir. Åžayet amaç, artÄ±k taÅŸma noktasÄ±na gelen toplumsal muhalefet dinamiklerine yaslanÄ±p, mevcut iktidarÄ± düÅŸürmek ve yerine yeni bir iktidar odaÄŸÄ± ikame etmekse hepimize geçmiÅŸ olsun!.. Tarih, önümüzdeki süreçte de bilmem kaçÄ±ncÄ± kez tekrar edecektir. En kötüsü de toplumsal muhalefetin kabaran itiraz ruhu bir kez daha sönümlenecek, aÄŸÄ±r bedeller pahasÄ±na yaratÄ±lan “baÅŸarabilme umudu” kÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

Mevcut durumda CHP’nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi muhalefette ve ittifakta gördüÄŸümüz tablo, bu hayati gerçekliÄŸe düÅŸmekten uzak, tencere dibin kara, seninki benden kara halidir. AKP’nin iktidarÄ± kaybetme korkusuyla, MHP’nin baraj altÄ±nda kalma korkusunun birleÅŸtiÄŸi ortaklÄ±k olan, Türk-Sünni-Erkek-AKP-MHP ittifakÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, korkuya ve popülist siyasete teslim olmuÅŸ yine Türk-Sünni-Erkek zihniyetini aÅŸmayan CHP-Ä°P-SP-DP ittifakÄ±nÄ± (Ä°çinde kadÄ±n olmasÄ±, erkek zihniyeti ittifakÄ± gerçeÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor) görmekteyiz.

“AynÄ± yoldan giderseniz, aynÄ± köye varÄ±rsÄ±nÄ±z”. Oysa bizlerin ihtiyacÄ± olan ÅŸey aynÄ± köye varmak deÄŸil, kovulduÄŸumuz dokuzuncu köyden artÄ±k bir çÄ±kÄ±ÅŸ bulabilmektir.

Ä°ttihat ve Terakki’den beri uygulanagelen Türk-Ä°slam-Beyaz-Erkek tarz-Ä± siyaset günümüze kadar hiçbir soruna çözüm olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, toplumu iÄŸdiÅŸ etmiÅŸ, kimliksizleÅŸtirmiÅŸ, dumura uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün ise bitmiÅŸliÄŸin, iflasÄ±n eÅŸiÄŸindedir. Ä°flas etmiÅŸ, çürümüÅŸ bir siyaseti Ä±srarla toplumun önüne çözüm diye koymak ne menem bir siyasettir?

Cumhuriyetin kuruluÅŸunda dÄ±ÅŸtalanan, ötekileÅŸtirilen Kürtler, Sosyalistler, dindarlar, ve farklÄ± etnik yapÄ±lar, inançlar nedeniyle çoÄŸulculuk deÄŸil, çoÄŸunluk esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± söze, sese, renge tahammül edilmediÄŸi içindir ki bu topraklarda demokrasinin tesisi mümkün olamamÄ±ÅŸ, demokratik kültür yerleÅŸememiÅŸtir.

Peki, topluma alternatif çözüm diye sunulan Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n HDP ve HDP’nin bileÅŸenleri ÅŸahsÄ±nda Kürtler ve tüm farklÄ± inanç, düÅŸünce, etnik yapÄ±larÄ±n dÄ±ÅŸtalamasÄ± aynÄ± temele oturmuyor mu? Bal bal demekle aÄŸÄ±z tatlanmaz. Demokrasi nutuklarÄ±, hamasi söylemler ve sözü aÅŸmayan seçim vaatleriyle demokratik toplum kurulamaz.

Her dönem iktidarlarÄ±n koruyucu ve kurtarÄ±cÄ± ÅŸemsiyesi olan insan yapÄ±mÄ±, “devletin kutsal bekasÄ±” miti etrafÄ±nda her koÅŸulda bir araya gelenler, Kürtleri -bu kez de olduÄŸu gibi- hemencecik gözden çÄ±karmakta hiçbir beis görmemiÅŸtir.

Åžu tarihsel gerçekliÄŸi hatÄ±rlatmak gerekir ki, bu topraklarÄ±n ortak paydasÄ± Kürtlerle oluÅŸmuÅŸ, mayasÄ± Kürtlerle karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BÄ±rakalÄ±m OsmanlÄ± dönemini, cumhuriyet kurulurken Bu Ülkenin Önderi Mustafa Kemal, Kürtlerin desteÄŸi olmadan, Kürtlerle ittifak yapmadan baÅŸaramayacaÄŸÄ±nÄ± öngörebilmiÅŸtir.

Ne zaman, Kürtler kurucu unsurken, ÅŸaki, eÅŸkÄ±ya, hain bugün ise terörist ilan edilip, düÅŸman hukuku uygulandÄ±, ÅŸimdi mumla aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, uÄŸruna hapisler yatÄ±p bedeller ödediÄŸimiz demokrasi ve özgürlükler rafa kalktÄ±, oligarÅŸi dört baÅŸÄ± mamur hakim oldu.

Bu ülkenin, bu toplumun her ÅŸeyden önce ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, çatÄ±ÅŸtÄ±rmacÄ± politikalardan ve zihniyetten kurtulmaya ihtiyacÄ± var. Önemli olan kimin iktidarda olacaÄŸÄ± deÄŸildir. Önemli olan tek adam rejimi, demokrasi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, doÄŸa-kadÄ±n-çocuk-emek-fikir düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üreten sistemi laÄŸvetmektir. “KötülüÄŸün sÄ±radanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±”, olaÄŸanüstü hukuksuzluÄŸun, adaletsizliÄŸin, vicdansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kanÄ±ksatÄ±lÄ±p, olaÄŸanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zihniyeti ortadan kaldÄ±rmak esas amaç olmak durumundadÄ±r. Tüm toplumun geleceÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸi, mutsuzluÄŸa ve umutsuzluÄŸa sürüklendiÄŸi bu ortamda toplumsal saÄŸaltÄ±mÄ±, kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± hedefleyen ciddi ve samimi çözüm projesinin ortaya konulmasÄ± beklenmektedir. Jestler ve iyi niyet mesajÄ± içeren tutumlarla yetinmek yaÅŸanan sorunlarÄ±n boyutlarÄ±nÄ± anlamaktan uzak, sÄ±ÄŸ ve yüzeysel taktikler olacaktÄ±r. Bu nedenle; her ÅŸeye raÄŸmen, toplumsal bütünleÅŸmeyi, demokratik çözümü baÅŸtan reddeden bir görüntü ve algÄ±ya neden olan Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n bundan sonraki süreçte söyleyecekleri ve ortaya koyacaklarÄ± tutum önemlidir.

Hiç de hayÄ±rla anÄ±lmayacak geçmiÅŸleri ve pratikleri için bu topluma en azÄ±ndan bir özür, bir özeleÅŸtiri borcu olanlarÄ±n, mesela Kürt sorununun çözümü, hak ve özgürlüklerin tüm ülkeyi açÄ±k bir cezaevine dönüÅŸtürecek düzeyde kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, yasal, siyasi bir partinin eÅŸ baÅŸkanlarÄ± dahil, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, binlerce yöneticisinin cezaevinde olmasÄ±, yüzlerce gazetecini, akademisyenin tutuklu olmasÄ± konusunda ne düÅŸündükleri merak konusudur.

24 Haziran erken seçim tarihinin açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± günün ertesi Urfa Vekilimiz SayÄ±n Osman Baydemir’in ve benim milletvekilliklerimizin apar topar düÅŸürülmesi Kürt seçmene iktidarÄ±n verdiÄŸi mesajdÄ±r. Bugüne kadar yapÄ±lanlarÄ±n, bundan sonra yapÄ±lacaklarÄ±n teminatÄ± olduÄŸu mesajÄ±dÄ±r. KuÅŸkusuz halkÄ±mÄ±z bu mesajÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r ve gereÄŸini yapacaktÄ±r!.. Ne tesadüftür ki birkaç gün sonra AYM’ye yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z itiraz bir buçuk yÄ±l sonra, AYM adÄ±nÄ±n haÅŸmetine yakÄ±ÅŸmayan gayriciddi gerekçelerle reddedildi. HakkÄ±nÄ± yemeyelim, bir üye bazÄ± maddelere ÅŸerh koymuÅŸ. Ne var ki bu ÅŸerh de EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n itiraz dilekçesinin reddine karÅŸÄ± yazÄ±lan ÅŸerhin kes-kopyala halidir. Zira “…SanÄ±k bir siyasi partinin eÅŸ baÅŸkanÄ± olup…” diye baÅŸlayan pek çok cümle mevcut. Oysa ben, partimin eÅŸ baÅŸkanÄ± deÄŸilim. SayÄ±n üyeye! “Beni bir tek sen anladÄ±n, sen de yanlÄ±ÅŸ anladÄ±n” demekten baÅŸka bir söz edemiyoruz.

Halk iradesine yapÄ±lan bu en son saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bile muhalefet cephesinden ciddi bir tepki geliÅŸmedi ne yazÄ±k ki... Bu tepkisizlik, iktidarÄ±n hÄ±ÅŸmÄ±na uÄŸrama korkusundan mÄ± yoksa, suskunlukla onay vermek tutumundan mÄ± ileri geldi, bizde soru iÅŸareti olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

Toplum nezdinde umut olabilmek ve kitleleri harekete geçirebilmek için güvenlikçi-milliyetçi-cinsiyetçi ezberler çemberinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmasÄ±, ezberlerin bozulmasÄ± gerekmektedir. Beklenti budur.

Bugüne kadar bu ezberi bozmayÄ± baÅŸarabilen tek toplumsal hareket HDP ve onun bileÅŸenleri olmuÅŸtur. ArtÄ±k gözlerdeki ve vicdanlardaki baÄŸlarÄ± çözmenin zamanÄ±dÄ±r.

Bu topraklarda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± tesis etmek, farklÄ±lÄ±klarla eÅŸit yaÅŸam ve demokrasi kültürünü yeÅŸertmek imkansÄ±z deÄŸil. Cesaretle atÄ±lacak bir ilk adÄ±m mesafesinde.

Ä°ÅŸte tam da bugün tüm kadÄ±nlarÄ±n ve gençlerin en büyük ve en güçlü ittifakla faÅŸizme geçit vermemekle adÄ±na umut etmeye deÄŸil, umut olmaya, umudu yaratmaya yürümesi gerekmektedir.

11.05.2018

KandÄ±ra Cezaevi

www.evrensel.net