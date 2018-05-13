GÃ¶rme engelliler ve satranÃ§: Bakmak ya da gÃ¶rmek, iÅŸte bÃ¼tÃ¼n mesele bu

GÃ¶rme engelli satranÃ§ sporcusu: Ãœniversitede birinci olmama raÄŸmen, antrenÃ¶r yendiÄŸim bir baÅŸka sporcuyu turnuvaya gÃ¶nderdi.

Evrensel BÄ°LGÄ°N

Gözleriyle görmedikleri halde gelecek hamleleri görebilen güzel insanlar var ülkemizde. Gözleri görebilen yöneticilerin, görmezden geldikleri insanlar onlar. Ä°smini vermek istemeyen görme engelli bir satranç sporcusuyla yaptÄ±ÄŸÄ±m kÄ±sa söyleÅŸiyi, 10 MayÄ±s perÅŸembe günü ebediyete intikal eden Satranç Ulusal TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Eski Antrenörü Evgeni Vasiukov’a ithaf ediyorum. Türkiye’de satrancÄ±n mihenk taÅŸÄ± olan ve birçok büyük ustanÄ±n yetiÅŸmesine katkÄ±da bulunan Vasiukov’u saygÄ±yla anÄ±yoruz.

Merhabalar, bize görme engelinden bahseder misin?

Sporcu: Merhaba, iki gözümde de retina rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± mevcut, doÄŸuÅŸtan yüzde 90 görme kaybÄ±m var.

Satranç ile ne zaman ve nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±n?

Sporcu: Ä°lkokul 1. sÄ±nÄ±fa giderken babam bana satrancÄ± öÄŸretti, ikinci sÄ±nÄ±fta babamÄ± yenince, okula gelerek sÄ±nÄ±fta öÄŸretmenime kendisini yendiÄŸimi söyledi. Bu benim için unutulmaz bir an oldu ve satranç çalÄ±ÅŸmama neden oldu. 2010 yÄ±lÄ±nda görme engelli derneÄŸine üye oldum daha sonra profesyonel satranç turnuvalarÄ±na katÄ±lmaya baÅŸladÄ±m.

GÖRME ENGELLÄ° BÄ°RÄ° NASIL SATRANÇ OYNAR?

Görme engelli birisi olarak satranç öÄŸrenmek zor oldu mu?

Sporcu: Ailem beni görme engelli olduÄŸum için engellerle yetiÅŸtirmedi ve hiç öyle davranmadÄ±lar, o yüzden öÄŸrenmem kolay oldu. Bu durumun benim için bazÄ± avantajlarÄ± ve dezavantajlarÄ± oldu. Görme engelli okulunda okuyamadÄ±ÄŸÄ±m için dersleri anlamakta zorluk çekiyordum. DiÄŸer taraftan arkadaÅŸlarÄ±m sokakta oynarken daha fazla ders çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Ä°lkokulda ortaokul ve lisede kimse beni yenemiyordu, hatta okuduÄŸum üniversitede ÅŸampiyon oldum.

Görme engellilerin kendine özgü satranç takÄ±mlarÄ± var. Satranç tahtalarÄ±mÄ±zda siyah kareler, beyaz karelerden birkaç milim daha yüksek ve kareler delikli olduÄŸundan taÅŸlar devrilmiyor ayrÄ±ca siyah taÅŸlarÄ±n üstünde çivi baÅŸÄ± mevcut olduÄŸundan dokunarak renkleri ayÄ±rt edebiliyoruz. Hamleleri yaparken, taÅŸÄ± ve karenin ismini rakibe sesli olarak ifade ediyoruz.

Satranç ne kazandÄ±rdÄ± sana?

Sporcu: Analitik düÅŸünme becerisiyle günlük hayatta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sorunlarÄ± daha iyi analiz etmemi ve çözmemi saÄŸlÄ±yor. Olaylara farklÄ± bir gözle bakma becerisi kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyebilirim. Sosyal çevre açÄ±sÄ±ndan yeni arkadaÅŸlar edindim.

SATRANÇ FEDERASYONUNUN Ä°LGÄ°SÄ°ZLÄ°ÄžÄ°

Türkiye Satranç Federasyonu web sayfasÄ±nda görme engelliler Türkiye satranç ÅŸampiyonasÄ±nÄ±n haberinin yapÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsun?

Sporcu: Bu çok acÄ± olmasÄ±na raÄŸmen maalesef Görme Engelliler Spor Federasyonu da haber yapmadÄ± bu turnuvayÄ±. YarÄ±ÅŸma her yÄ±l Antalya’da yapÄ±lÄ±yor, önceki yÄ±llarda TSF Antalya web sayfasÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±na raÄŸmen bu yÄ±l orada da yayÄ±mlanmadÄ±lar.

Peki turnuvayÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

Sporcu: SayÄ±n GülkÄ±z Tulay ÅŸampiyonayÄ± ziyaret ettiÄŸinde Görme Engelli Spor Federasyonu yöneticileriyle görüÅŸtü, gönül isterdi ki biz sporcularla da görüÅŸerek sorunlarÄ±mÄ±zÄ± dinleseydi.

Ne söylemek isterdin?

Sporcu: Satranç oynuyoruz, öÄŸretmenlik yapabiliyoruz, öÄŸretmenlere antrenörlük belgesi veriliyor fakat buna raÄŸmen satranç antrenörlüÄŸü yapmamÄ±z için görme engellilere bu imkanÄ± neden vermiyorsunuz diye sorardÄ±m.

AslÄ±nda anayasanÄ±n eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ±, tÄ±pkÄ± bizler gibi lisans ücreti ödüyorsunuz ama bizim sahip olduÄŸumuz antrenörlük yapma hakkÄ± sizlere verilmiyor. SanÄ±rÄ±m dünyada bunun örneÄŸi yok. Türkiye Satranç Federasyonundan beklentilerin nelerdir?

Sporcu: Bu yÄ±l Ä°stanbul’da 4 görme engelli spor kulübüyle yöresel lig grubu oluÅŸturuldu. Lig ÅŸampiyonu Türkiye Kulüpler ÅžampiyonasÄ±na katÄ±lacaktÄ± fakat iki kulüp çekildiÄŸi için lig maçlarÄ± gerçekleÅŸtirilemedi ve maalesef bu yüzden diÄŸer iki kulüp bu haktan yararlanamadÄ±. Kulüpler ÅžampiyonasÄ±na katÄ±lma haklarÄ±nÄ±n TSF tarafÄ±ndan verilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle kadÄ±nlar ve engelliler için satrancÄ±n sevdirilmesi ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için projelere ihtiyaç var. Nitelikli kadÄ±n sporcu sayÄ±sÄ± az, yetenekli dahi olsalar kendilerini geliÅŸtirebilecekleri imkanlara sahip deÄŸiller. Federasyonun görme engelliler okullarÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ‘‘Gören Eller’’ projesinin süreli deÄŸil kalÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum. Görme engelli satranç turnuvalarÄ±nÄ±n da yetersiz olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

ÅžAMPÄ°YONAYA ONU DEÄžÄ°L YENDÄ°ÄžÄ° SPORCUYU GÖNDERDÄ°LER

Ailenin çabasÄ± takdire deÄŸer, her ÅŸey yolunda gitmiÅŸ gibi. Bu süreçte herhangi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±n mÄ± ?

Sporcu: Üniversite birinciliÄŸini kazandÄ±ktan sonra Üniversiteler ArasÄ± Türkiye ÅžampiyonasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazanmÄ±ÅŸ olmama raÄŸmen üniversitedeki antrenörümüz benim yerime turnuvada yendiÄŸim baÅŸka bir sporcuyu Türkiye ÅŸampiyonasÄ±na gönderdi.

MEDYA SATRANCA DAHA ÇOK Ä°LGÄ° GÖSTERMELÄ°

Ülkemizde satrancÄ±n sorunlarÄ± hakkÄ±nda düÅŸüncelerin nelerdir ?

Sporcu: BasÄ±nÄ±n satranca vebalÄ± gibi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Yüzlerce insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvalar düzenleniyor, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan deÄŸerli büyük ustalar geliyor ama basÄ±n görmemekte inat ediyor. SatrancÄ±n en büyük engeli, görme engelli basÄ±ndÄ±r. Satranç, medyada daha fazla yer bulmalÄ±. Medya sayesinde kulüplerin ve oyuncularÄ±n sponsor sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± azalabilir ve satrancÄ±n geliÅŸmesi hÄ±zlanabilir. BildiÄŸimiz tek sponsor maalesef Türkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±. SatrancÄ±n sorunlarÄ±nÄ± çözebilecek federasyon baÅŸkanÄ±nÄ±n ve yönetiminin de satranççÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.

Peki, çok teÅŸekkür ediyorum sohbet için. Son olarak ne söylemek istersin?

Sporcu: Engelli sporcularÄ±n satranç sporunu yapmalarÄ±nÄ± ve kendilerini bu yönde geliÅŸtirmelerini tavsiye etmek isterim. DinlediÄŸiniz için ben teÅŸekkür ederim.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 MayÄ±s 2018 14:17

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