İsveç’te tekellerin trolleri seçim öncesi faaliyetlerini yoğunlaştırdı

İsveç’te eylül ayında yapılacak seçimler yaklaştıkça tekeller tarafından desteklenen sosyal medya trollerinin faaliyetleri de artıyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimler yaklaştıkça tekeller tarafından desteklenen trollerin faaliyetinde bir artış olduğu gözleniyor.

Sol Parti’nin dışarıdan desteklediği Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller Hükümeti ve işçi sendikaları trollerin hedefinde. Onlarca sosyal medya hesabından bakanlara ve işçi önderlerine iftiralar atılıyor, kişilik haklarına saldırılıyor ve yalanlar yaygınlaştırıyor.

“Tarafsız İsveç” adlı blog, trollerin eş güdüm içinde çalıştıklarını ve tekellerin örgütü İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından maddi olarak finanse edildiklerini açığa çıkardı.

2014 yılında yapılan seçimlerde olduğu gibi tekeller eylül ayında yapılacak seçimlerden sonra Sol Parti’nin destek verdiği veya içinde yer alacağı Kırmızı-Yeşil bir hükümet yerine burjuva partileri olarak adlandırılan sağcı partilerin hükümet kurmasını tercih ediyor.

İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları’na 50 sektörde çalışma yürüten 60 bine yakın irili ufaklı şirket üye. Örgüte aidat ödeyen işverenler, karşılığında işçiler ve politikacılara karşı çıkarlarının savunulmasını talep ediyorlar. Bundan dolayı Oda, liman işçilerinin grev ve direnişlerini engellemek üzere grev hakkının sınırlanması için harekete geçti. Hükümetin sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışma yürüten şirketlerin kârlarını sınırlamasını engellemek için ırkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları ile gizli görüşmeler yaptı. İş güvencesini garanti altına alan yasaların değiştirilmesini talep etti.

İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları, bunları açıkça yaparken aynı zamanda taleplerine karşı çıkan sendikalar ve politikacıları itibarsızlaştırmak için sosyal medyadaki trollerini harekete geçiriyor. Sosyal medya trolleri, ağırlıklı olarak sağ partilerin üyesi ve sempatizanları. “Tarafsız İsveç” adlı blogun ele geçirdiği ve kamuyuna açıkladığı yazışmalar, trollerin ortak stratejilerinin Sanayi ve Ticaret Odaları’nın kurduğu vakıf tarafından belirlendiğini ve finanse edildiğini gösteriyor.

En büyük trol grubu Röd-Grön Röra’nın (Kırmızı-Yeşil Keşmekeş) kurucusu Arin Karapat, medyaya yansıyan gizli yazışmada grubun vakıftan aldığı 1 milyon kronu 2018 yılında yapılan seçimlerde sola karşı burjuva partilerin seçim zaferi için kullandıklarını söylüyor. Karapat, eylül ayında yapılacak seçimler için Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı oldu.

Röd-Grön Röra, İsveç İşçi Sendikaları Federasyonu (LO) Başkanı Karl Petter Thorwaldsson’u daha adaletli bir vergi sistemi istediği için ve fazla kilolu olduğu için aşağıladı. Thorwaldsson’un fotoğrafının altına “Yağ vergisi=LO’nun önerisi değil” yazarak sosyal medyada yaygınlaştırdı.

Finans Bakanı Magdelana Andersson’un bir ferdini toprağa veren acılı bir aileye miras vergisi getirmek istediğini, daha önceki Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Asa Ramson’un zehirli atıkları denize döktürdüğü yalanlarını yaydı.

İsveç Devlet Televizyonu’nun Sol Parti tarafından yönetildiği yalanı da onbinlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 12:22

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