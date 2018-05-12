Ünlü Besteci Ahmet Kaçar hayatını kaybetti

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerce seslendirilen Besteci, Şair Ahmet Kaçar, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da 92 yaşında hayatını kaybetti.

Görele ilçesinde yaşayan Kaçar, bir süredir tedavi gördüğü Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaçar'ın cenazesi, Görele ilçesine bağlı Sağlık köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Kaçar'ın TRT repertuvarında da birçok eseri bulunuyor.

AHMET KAÇAR KİMDİR?

Ahmet Kaçar, 1926 yılında, Giresun'un Görele ilçesinin Çürükeynesil (Sağlık Köyü – Çillioğlu Mahallesi) Köyünde doğdu. 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği yoksulluklar sonucu eğitimi lise yıllarında yarıda kaldı.

Tapu sicil memurluğundan emekli olduktan sonra zamanını tamamen şiire, müziğe ve çiçeklere ayırdı.

Kim bilir (1963), Yalancı (1984), Son ufuklar (1995) ve Yıllar (2004) Kaçar'ın yazdıklarını, söylediklerini bir araya topladığı çalışmalar oldu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 11:36

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