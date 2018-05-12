DSİP: Oyumuz umuda, barışa, Selahattin Demirtaş’a

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin tutumunu yazılı bir basın açıklaması ile kamuoyuna ilan etti.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Selahattin Demirtaş için kampanya yapacağız ve oy isteyeceğiz. Genel seçimlerde HDP’yi destekliyoruz." denildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye halkları oldukça olağanüstü ve zor koşullarda bir seçim dönemine girdi.

Kürt sorununda çözüm sürecinin bitirilmesiyle başlayan dönem üç yıla yakın süredir devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından püskürtülmesinin ardından ilan edilen OHAL, on binlerce kişinin işlerini ve özgürlüklerini kaybetmesine neden oldu.

Hukuk, ülkeyi yöneten yerli-milli ittifakın keyfi uygulamalarını hayata geçiren bir araç hâline geldi.

Tüm dünyadaki sağa kayış, bölgemizde savaş ihtimallerini yükseltiyor. Türkiye de bu jeopolitik rekabetin bir parçası ve barışçıl politikalar izlemek yerine bir güç olarak bu savaşlara kendi çıkarları doğrultusunda müdahale ediyor.

Türkiye İşçi Partisi: Oy tercihimiz HDP ve Demirtaş’tan yana olacaktır

Adalet, barış ve demokrasi taleplerimiz her zamankinden daha yakıcı ihtiyaçlar.

İttifak kanunu, seçim sürecindeki eşitsizliği muazzam bir şekilde iktidarın lehine artıracak bir şekilde düzenlendi.

Bu sağcı ittifakın karşısına bir başka sağcı ittifak çıkarıldı.

Türkiye işçi sınıfının ihtiyacı, yerli milli blokun karşısına, milliyetçiliği daha iyi yapacağını belirten bir başka blokun çıkması değil.

OHAL’in yarattığı haksızlıklara karşı adalet istiyoruz.

Keyfi uygulamalara ve tutuklamalara karşı özgürlük istiyoruz.

EMEP: Seçimde Selahattin Demirtaş’ı ve HDP'yi destekleyeceğiz

Otoriterliği artıran, iktidarı kontrol ve denetleme mekanizmalarını zayıflatan düzenlemelere karşı demokrasi istiyoruz.

Çözümsüzlüğü derinleştirenlere karşı barış istiyoruz.

Irkçılığa karşı mültecileri, Kürtleri, Ermenileri, Yahudileri; her tür baskı ve ayrımcılığa karşı tüm ezilenlerin haklarını savunuyoruz.

Grev yasaklarına, iş cinayetlerine, taşeron ve esnek çalışmaya karşı eşitlik ve insanca bir yaşam talep ediyoruz.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu politikaları en iyi savunacağını düşündüğümüz aday olan Selahattin Demirtaş için kampanya yapacağız ve oy isteyeceğiz. Genel seçimlerde HDP’yi destekliyoruz.

Barış, özgürlük ve demokrasi isteyen herkesi böylesi bir kampanyada yan yana gelmeye çağırıyoruz.

Oyumuz umuda, barışa, Demirtaş’a!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi" (HABER MERKEZİ)

Halkevleri 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyecek

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 11:44

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