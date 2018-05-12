Marmara için yağmur, Ankara için sel uyarısı yapıldı (12 Mayıs 2018)

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Ankara ve çevresindeki iller için sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının azalacağı ifade edilen açıklamada, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice rüzgar esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 10:54

www.evrensel.net