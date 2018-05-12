İzmir'de ÇED’siz açılan beton santraline ceza

İzmir'de Varol Beton’a ait beton santrali çevresindeki zeytinliklere zarar verirken mahkeme, şirketi tazminat ödemeye mahkum etti.

Metehan UD

İzmir

İzmir’in Gaziemir ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Seyditepe ve Çatalkaya mevkiinde ve Uzundere köyü sınırında 2012 yılında üretime başlayan Varol Beton’a ait santralden çevreye akan beton doğaya zarar verdi. Toplamda 1072 metrekare tarım alanı ve çok sayıda zeytin ağacı işletmeden boşaltılan atık işleminden etkilendi.

BELEDİYE DE CEZA KESTİ

Zeytinlik sahiplerinin şikayetleri üzerine açılan davada, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu esas alarak davalı şirketin zeytinliğin bir kısmına zarar verdiğini ve bu sebeple davacılara tazminat ödemesi gerektiğine dair karar verdi. Gaziemir Belediyesi de firmaya 10 bin TL para cezası kesti.

KANUNA VE İMARA AYKIRI

Yürürlükteki 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu’na göre kurulması mümkün olmayan beton santrali Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ruhsat ile açıldı. ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı ile izin verilen santral, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık yapılması planlanan alana kuruldu. Ruhsat, zeytin kanununun yanı sıra imar planlarına da aykırı bir şekilde verilmiş durumda.

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERMİŞTİ

Santral ilk açıldığı yıllarda da yine çevreye verdiği zararla gündeme gelmişti. Şirkete ait taş ocağından çıkan mıcır ve baypas malzemeleri güvenlik önlemleri alınmadığı için aşırı yağışlardan dolayı kayarak dere yatağını doldurmuştu. Tam altı kilometre boyunca dere yataklarını bir buçuk metre kalındığında dolduran taş ocağındaki malzemeler ilçenin Yeşil ve Irmak Mahallelerine kadar gelmişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 10:25

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