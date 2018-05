AKP kaçak elektrik kullanımını seçim yatırımına dönüştürmeye çalışıyor

Kaçak elektrik kullanımını seçim yatırımına dönüştürmeye çalışan AKP borçlara yönelik çalışma başlattı.

Kaçak elektrik kullanımını seçim yatırımına dönüştürmeye çalışan AKP’nin çalışmasına cevap veren EMO Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak, “Mağduriyet üzerinden nemalanmak istiyorlar. Bu kadar mağdur edilen bir halkın elektrik ücretlerinin karşılanması ve geliri olmayan halktan enerji tüketim bedelini alınmaması gerekir” dedi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ise, yapılan şeyin vatandaştan oy almak adına yeni bir şeymiş gibi sunulduğunu söyledi.

Bölge’de yaşanan yoksulluktan dolayı elektrik borçlarını ödemekte zorlanan ve kaçak elektrik kullanmaya mecbur kalan yurttaşların bundan dolayı ceza yemek zorunda kalınmasını seçim yatırımına dönüştürmeye çalışan AKP, borçlara yönelik çalışma başlattı. Çeşitli sosyal medya hesaplarında AKP’lilerin ve muhtarların girişimleri sonucu Şırnak’ta elektrik kullanımından dolayı ceza yiyenlerin borçlarının silinmesine yönelik DEDAŞ ile yapılan görüşmelerin sonuç verdiği paylaşıldı. Söz konusu duruma göre son bir ay içinde ceza yiyen hane aboneleri AKP’ye ve muhtarlara başvurması halinde borçlarında ceza muafiyeti veya indirim sağlanacak. Seçim döneminde yaşanan bu durumu Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile konuştuk.

‘SEÇİME DÖNÜK YATIRIM’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak, AKP’nin DEDAŞ’ı politik anlamda bir rant olarak kullanmaya çalıştığını dile getirerek, “Mağduriyet üzerinden nemalanmak istiyorlar. Kaçak tutanak varsa ilgili yerlere aktarılması gerekiyor. İkili ilişkilerle bu işin sonuçlandırmaya götürülmesi aracılık yapan kişilere de bir rant sağlandığını akla getiriyor. Seçime dönük yatırımlar olabilir. DEDAŞ’ın ilçe müdürlükleri bu konuda inisiyatif almış olabilir tabii buradaki genel müdürlükten bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Kaçak oranlarını yüksek tutup sonra da peşin ya da taksitle öderseniz yüzde 30 ya da 40 indirim yaparız söylemlerini Diyarbakır’da da duyuyoruz”dedi.

‘MAĞDURİYET ÜZERİNDEN SİYASİ RANT AHLAKSIZLIKTIR’

Bu işlerin sosyal medya aracılığıyla seçim yatırımına dönüştürülmesini ahlaki bulmadıklarını anlatan Orak, “Bu sorunlar şimdiye kadar vardı da neden şimdi seçim arifesinde çözülüyor. AKP iktidarı 2012’den bu yana yapmış olduğu ve olağan hale gelen durumlar, her seçim yaklaştığında işçiye, memura ve bu şekilde yoksul halkın üzerinden böyle bir girişimde bulunması zamanlama olarak yanlış. 2015’ten beri çatışma süreci zaten yoksul olan halkı daha da yoksul yaptı insanlar yerinden yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Bu kadar mağduriyetin üzerine böyle bir mağduriyet ve bunun üzerinden siyasi rant elde etmek ahlaksızlıktır. Vatandaşa şunu söylemek isterim, böyle durumlarda yani kaçak raporu tutulduğu durumlarda EMO olarak gelen faturaların incelenmesini, hukuki ve bilirkişi olarak destek vereceğimizi bilsinler. Yüklü miktarda verilen bu cezalar karşısında her zaman halkın yanında olacağız. Kamu yararını her daim savunacağız” dedi.

‘GELİRİ OLMAYANDAN ELEKTRİK ÜCRETİ ALINMAMALI’

Orak, sorunun çözüme dair şunları söyledi: “Bu kadar mağdur edilen bir halkın elektrik ücretlerinin karşılanması ve geliri olmayan halktan enerji tüketim bedelini alınmaması gerekir. Sosyal devletin temel ihtiyaç maddelerini ücretsiz dağıtması gerekir ama maalesef kapitalizm koşulları halkın yararının önüne geçti.”

‘YENİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ SUNULUYOR’

Yurttaşların yediği cezalara ilişkin DEDAŞ yetkilileriyle kendilerinin de görüştüğünü söyleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, yetkililerin kendilerine gelen vatandaşlara belli bir yüzde indirim ve taksitlendirme yaptıklarını söylediğini belirtti. Yapılan şeyin yeni bir şeymiş gibi vatandaştan oy almak adına seçim vaadi gibi kullanılmaya çalışıldığına dikkat çeken İrmez, “Seçim dönemlerinde yapılan bu şeyler halkın sorunlarını çözmüyor. Çözmüş olsaydı halk o yönde oylarını kullanırdı. Ben oranın bir çocuğuyum, orada büyüdüm. ’90’lı yıllarda da böyle şeyler yürütülüyordu. Ancak oranın asıl sorunu o değil. Halkın asıl sorunu Kürt sorunudur. O sorun çözülmeden diğer sorunlar çözülmüyor. O yüzden tam seçim dönemine yakın ‘Biz şunu yaparız, bunu yaparız. Gelin DEDAŞ’ta borçlarınızı şu şekilde yapılandıracağız gibi’ şeyler sorunu çözmüyor. Asıl sorunun çözümüne dair adımlar atılması gerekir” dedi.

‘VALİNİN İŞİ SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMAK DEĞİL’

Şırnak Valisinin AKP için oy istediğine dair iddialar hakkında da konuşan İrmez, “Sonuçta vali atanmış. Bir parti adına değil halk adına atanmış görevde. Ama ne yazık ki şu an görüyoruz. Hakkari ve Şırnak’ta valiler AKP için oy istiyorlar. Bu etik ve ahlaki değil ve yetkilerini aşan bir durumdur. Bir vali bütün halkın valisidir. Bir parti adına hareket edemez. İşi seçim çalışması yapmak değildir, olmamalıdır. Bu tamamen yetki aşımıdır. Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

