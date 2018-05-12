Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuk açlıkla karşı karşıya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 400 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 400 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'den aktarılan haberde, BM'nin, Aralık 2017'de Demokratik Kongo'daki durumu, en yüksek acil durum seviyesinde tanımladığı belirtildi. Yemen, Suriye ve Irak da BM tarafından bu seviyede tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kasai için 88 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Kasai'yi ziyaret eden UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, "Orada gördüklerim nedeniyle şoke oldum" dedi.

Üç hastane gezdiğini belirten Boulierac, çocukların ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 10:05

www.evrensel.net