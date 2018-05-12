Çilek yetiştiricisi isyanda: Tarlada 3 buçuk markette 7 TL

Çilek yetiştiricisinin tarlada 3 buçuk TL’ye sattığı çilek pazar ve markette 7 TL’ye çıkıyor.

Metin YOKSU

Bilal GÜLDEM

Çileğiyle meşhur Batman'ın Sason ilçesinde 300’den fazla aile, yaklaşık bin 800 dönüm arazide organik ürünler yetiştiriyor. Bölgenin önemli gelir kaynaklarından Sason çileği lezzeti ile büyük ilgi görmesine rağmen, yetiştiriciler emeklerinin karşılığını alamadığını dile getiriyor. Tarımsal desteklerle ayakta kalabildiklerini anlatan çilek yetiştiricileri, girdi maliyetlerinin çok arttığını ve emeklerinin heba olduğunu belirtti. Doların sürekli yükselişi akaryakıt ve nakliyeye yansıdığını bununda artı maliyet olduğunu hatırlatan yetiştiriciler, sorunlarına çözüm bekliyor.

'GİDERLERİMİZ ARTTI'

Görünürde hasadın iyi olduğu belirten Selim Kartal adlı yetiştirici, "Tarımsal destekle çilek ektik, buna rağmen masrafı çok fazla geliyor. Çileğin tohumu Silifke’den geliyor. Yüzde 100 organik tohumlar geliyor ve ekiyoruz. Gübrelemeden olmuyor. Gübresi normal beyaz gübre değildir. Çileğe yapılan özel gübre vardır ve bu gübreyi kullanıyoruz. Çok pahalı bir gübredir. 15 kiloluk torbası 150 TL’ye geliyor. Bize pahalıya mal oluyor" diye belirtti.



Yılda 2 defa hasat aldıklarını anlatan Kartal, "Şubat ayında makasla budamasını yapıyoruz. Yani tarlasını temizliyoruz. Sürekli suluyoruz. Çiçeklenmesiyle ürün vermenin müjdesini alıyoruz. Ürün verdikten sonra toptan veya perakende satıyoruz. Çilek zahmetli bir üretimdir. İşçi masrafı, taşıma masrafı, gübresi derken 3 TL'ye kadar kimi zaman masrafı çıkıyor. Biz de zaten 3,5 TL'ye satışını gerçekleştiriyoruz" diyerek, yüksek maliyete dikkat çekti.

'ÇİFTÇİYİ BU YIL ZORLUK BEKLİYOR'

Çileğin geçim kaynakları olduğunu vurgulayan Kartal, tarladan 3,5 TL'ye çıkan çileğin halkın torbasına girene kadar 7 TL'yi bulduğunu hatırlattı. Komisyoncular nedeniyle hak ettikleri kazancı elde edemediklerini belirten Kartal, şunları söyledi: “Böyle güzel bir çileği neden herkes yemesin ki. Uygun bir fiyat politikası uygulandığında biz de mutlu oluruz halk da mutlu olur. Ama bizim tarladan 3,5 TL'ye çıkan ürün halkın sofrasına gelene kadar 7 TL oluyor.” (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 09:19

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