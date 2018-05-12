Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 08:16
Fotoğraf: DHA
Afyon Şeker Fabrikası'nın satışına onay verildi
12 Mayıs 2018 08:13
Afyon Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın satışına onay verildi.
Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Afyon Şeker Fabrikası'nın Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 725 milyon liraya satılmasına karar verildi. (AA)
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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 08:16
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