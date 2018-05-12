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Seçim Günlüğü (12 Mayıs 2018) - TİP, HDP'ye destek açıklaması yaptı

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar..
Seçim Günlüğü (12 Mayıs 2018) - TİP, HDP'ye destek açıklaması yaptı
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimine dair açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihimiz HDP ve Selahattin Demirtaş’tan yana olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi: Oy tercihimiz HDP ve Demirtaş’tan yana olacaktır

Türkiye İşçi Partisi, 24 Haziran seçimlerinde destekleyeceği parti ve cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

FRANSA SEÇİM KADIN BLOĞU KURULDU

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar 24 Haziran seçimleri için Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu.

Fransa’daki Türkiyeli göçmen kadınlar: ‘Tek adam’a oy yok

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu. 

SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlanan YSK'nin 425 nolu kararına göre, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139 sayılı genelge yürürlüğe girdi.

Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi.

Seçim Günlüğü (11 Mayıs 2018) - S I K I L D I K

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere 'Sıkılmadınız mı?' diye sordu. Bunun üzerine Twittter'da 'S I K I L D I K' Trend Topic oldu.

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11 Mayıs 2018 19:56
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