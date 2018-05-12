Seçim Günlüğü (12 Mayıs 2018) - Soylu: 16 Nisan'daki gibi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda konuştu:

"Örneğin Amerika seçim meselesini eline yüzüne bulaştırmış bir ülkedir. Her başkanlık seçimi sonrası günlerce tartışması sürer. Oysa Türkiye'de pazar seçim olur, pazartesi herkes rutin olarak işine ve gündelik hayatına devam eder. 16 Nisan referandumunda da İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu başarıyı 24 Haziran'da bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza inanıyorum.”

Soylu’nun seçim güvenliği referansı: 16 Nisan’daki gibi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim güvenliği açısından 16 Nisan’ı referans verdi: Bu başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU: BUNUN ADI DİKTATÖRLÜK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de “CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren CHP Lideri, “Elimde bir sopa olacak, birisi konuşursa kafasına vuracağım ve o sesini kesecek ve yüzde 100 bana biat edeceksin. Bunu demokrasi olarak biliyorlar. Onun adı diktatörlüktür Recep Bey, demokrasi değil” ifadelerini kullandı. “Bir yol ayrımındayız” diyen Kılıçdaroğlu, ‘25 Haziran sabahı aydınlık ve güzel bir Türkiye’ye hep beraber uyanacağız’ dedi.

Kılıçdaroğlu: Bunun adı demokrasi değil, diktatörlüktür Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin Aile Sigortası Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.

BAHÇELİ 'AF' ÇAĞRISI YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş için 'PKK'lı' derken Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için af çağrısı yaptı.

Devlet Bahçeli, Demirtaş'a 'PKK'lı' dedi, Çakıcı'ya af istedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş için 'PKK'lı' derken Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için af çağrısı yaptı.

İzmir’de basın mensupları ile bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 25 Haziran sabahı umutlu bir güne uyanacaklarını belirterek, “Artık değişim zamanıdır” dedi.

Temelli: Demokrasinin önündeki barajı yıkacağız HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DSİP: OYUMUZ DEMİRTAŞ'A

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Selahattin Demirtaş için kampanya yapacağız ve oy isteyeceğiz. Genel seçimlerde HDP’yi destekliyoruz." denildi.

DSİP: Oyumuz umuda, barışa, Selahattin Demirtaş’a Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin tutumunu yazılı bir basın açıklaması ile kamuoyuna ilan etti.

TİP DEMİRTAŞ'I DESTEKLECEĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimine dair açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihimiz HDP ve Selahattin Demirtaş’tan yana olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi: Oy tercihimiz HDP ve Demirtaş’tan yana olacaktır Türkiye İşçi Partisi, 24 Haziran seçimlerinde destekleyeceği parti ve cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

FRANSA SEÇİM KADIN BLOĞU KURULDU

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar 24 Haziran seçimleri için Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu.

Fransa’daki Türkiyeli göçmen kadınlar: ‘Tek adam’a oy yok Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu.

SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlanan YSK'nin 425 nolu kararına göre, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139 sayılı genelge yürürlüğe girdi.

ENDER İMREK DEMİRTAŞ VE 'T A M A M' I YAZDI

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"AKP-MHP koalisyonunun tüm hesaplarını HDP’nin barajın altında bırakılmasına bağladığı sır değilken, İktidar, böylece 80-100 milletvekilini çalarak, parlamentoda çoğunluğu sağlamayı ve başkanlığa geçişi hesaplıyor.

CHP nasıl bir hamle yapıp, İYİ Partinin hem seçime girebilmesi, hem de gerekirse Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 15 milletvekili girişiminde bulunduysa, bugün HDP’nin barajı aşması konusunda da çağrıları olmalı, CHP, HDP’nin barajı aşmasına desteğini esirgememelidir.

Bu yönlü bir çaba, sadece seçimle sınırlı olmayacak, gerçekten demokratlığın göstergesi olacak ve önümüzdeki sürece de büyük katkı sunacaktır." Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

MUHARREM İNCE'DEN DEMİRTAŞ YORUMU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştirerek, "Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Demirtaş Kürt diye, 'bırak ona ne olursa olsun mu' diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz, bunları doğru bulmuyorum" dedi.

İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştirdi.

Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi.