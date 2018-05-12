Fransa’daki Türkiyeli göçmen kadınlar: ‘Tek adam’a oy yok

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu.

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınlar 24 Haziran seçimleri için Fransa Seçim Kadın Bloğu’nu kurdu. Blok bileşenleri ilk toplantılarını Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Fransa İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu/DİDF Kadın Grubu, HDK-F Kadın Meclis Girişimi, Sosyalist Kadınlar Birliği Fransa (SKB), Kürt Kadın Hareketi Fransa (TJK-F) ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketinin (ADKH) oluşturduğu inisiyatifinin deklarasyonunda AKP’nin savaş politikalarına, ırkçı, cinsiyetçi uygulama ve söylemlerine dikkat çekilerek, “AKP’ye oy yok” mesajı verildi.

‘ERDOĞAN HÜKÜMETİNİN KRİZİNİN FATURASI EMEKÇİLERE, KADINLARA YÜKLENİYOR’

“Bizler Fransa’da bulunan Türkiyeli, Kürdistanlı göçmen işçi, emekçi kadınlar olarak 24 Haziran’da yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair kadın özgürlük mücadelesi cephesinden tavrımızı ortaya koymak için bir araya geldik” denilen açıklamada, Erdoğan iktidarının yaşadığı siyasal krizin faturasının yıllardır emekçi halklardan, gençlerden ve kadınlardan çıkartılmak istendiğini dikkat çekilerek, “İşte OHAL’ler ve KHK’ler da krizi aşmaya yetmemiş olmalı ki, kaos ortamında baskın seçime giriyoruz. Ülkeyi yönetmede kriz yaşayan erkek egemen iktidarın aldığı bu seçim kararında tek bir kadının dahi ortak olmadığını biliyoruz. Ortağı olmadığımız bu seçim kararında söyleyecek sözümüz ve elbette değiştirecek gücümüz var” ifadeleri kullanıldı.

‘TEK ADAMIN DURDURULMASI İÇİN HDP’NİN BARAJI AŞMASI ÖNEMLİ’

Deklarasyonda “Geniş bir demokratik ittifak ve ortak mücadeleyi sürdürmekte ısrar etmeliyiz. Tek adam, tek parti yönetimi inşasının durdurulması aciliyetini taşıyor ve bu gidişin durdurulması için HDP’nin barajı aşması önemli. Bu nedenle demokrasiden yana olan kadın özgürlükçü, eşitlikçi bir yaşamı inşa etme hedefiyle tek adam rejimine hayır demeye, HDP ve Selahattin Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz” denildi. (Paris/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 00:34

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