Ağbaba'dan şekerde satışa tepki: Özelleştirmede peşkeş tescillendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarının satışını eleştirerek “Şeker fabrikalarının özelleştirme adı altında peşkeş çekildiği tescillenmiştir” dedi. Ağbaba, yapılan arazi değerlendirmelerine göre sadece Erzincan Şeker Fabrikasına 240 milyon lira değer biçiliyorken iki fabrikanın binaları, makineleri ve arazileriyle birlikte 287 milyon liraya satılmasını birilerine peşkeş çekmek olarak değerlendirdi.

KAMUNUN 89 MİLYON ZARARI VAR

Özelleştirme idaresi tarafından özelleştirme kararının ardından TÜRKŞEKER’e ait 25 fabrikayı tek tek gezen Ağbaba, kısa süre önce sadece doğal gaza geçmesinden dolayı 23 milyon lira yatırım yapılan Erzincan Şeker Fabrikasını 77 milyon lira gibi çok komik bir rakamla satışa çıkarmayı AKP’nin halka yaptığı en büyük ihanet olarak niteledi. Fabrikaların satışında kamu yararı gözetilmediği, fabrikaların hazineye kazanç elde etmek için değil yandaş iş adamlarına kazanç elde etmek için satıldığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Ağbaba “Uzmanların yaptıkları hesaplamalara göre Özelleştirme İdaresinin 2011 yılında yaptığı ihale baz alındığında iki şeker fabrikasının satışından dolayı kamunun 89 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtiliyor” dedi.

YERLİ ÜRETİCİYE SIRT DÖNDÜLER

24 Haziran seçimlerinin ardından şeker fabrikalarını tekrar gerçek sahiplerine, emekçilere, pancar üreticilerine vereceklerini kaydeden Ağbaba, “Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye’yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz. Şeker gibi stratejik bir ürünü elden çıkaranlara, Türkiye’yi uluslararası kartellerin pazarı haline getirip, yerli üreticiye sırt dönenlere halkımız 24 Haziran’da gerekli dersi verecektir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 00:02

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